Wydad Casablanca trifft bei der Klub-WM auf Al Ain. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel in der Gruppe G im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

Bei der Klub WM stehen die Begegnungen des dritten Spieltags in der Gruppe G auf dem Programm. Dabei bekommt es Wydad Casablanca am Donnerstag (26. Juni) mit Al Ain zu tun. Der Anpfiff in Washington, D.C. ertönt um 21.00 Uhr MEZ.

Zudem dient das Audi Field als Kulisse der Partie zwischen der Roten Burg und den Al Zaeem.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Wydad Casablanca vs. Al Ain im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Wydad Casablanca vs. Al Ain (Klub WM) heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt das Aufeinandertreffen Wydad Casablanca vs. Al Ain im TV und LIVE STREAM bei DAZN mit einer Premium Experience sehen. Der Streaming Anbieter strahlt die Klub WM kostenfrei aus – doch Ihr benötigt einen gratis Account.

Spiel Wydad Casablanca – Al Ain Wettbewerb Klub WM, Gruppe G, 3. Spieltag Datum Donnerstag, 26. Juni 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr MEZ Ort Audi Field (Washington, D.C.)

Anstoßzeit Wydad Casablanca gegen Al Ain

Wydad Casablanca vs Al Ain: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Wydad Casablanca

Wydad Casablanca war mit einem 0:2 gegen Manchester City in die Klub WM gestartet.

Anschließend unterlag die Elf von Amine Benhachem gegen den zweiten europäischen Vertreter in der Gruppe G, Juventus, mit 1:4.

Damit wartet die Rote Burg aus Marokko noch auf den ersten Punktgewinn bei der Klub WM.

News über Al Ain

Auch Al Ain steht nach den ersten beiden Spieltagen mit null Zählern da.

Für die Mannschaft von Vladimir Ivic begann die Klub WM mit einem 0:5 gegen Juventus.

Anschließend schlitterten die Al Zaeem in ein 0:6 gegen Manchester City.

Form

Bilanz direkte Duelle

Wydad Casablanca vs Al Ain: Die Tabellen

Wydad Casablanca vs. Al Ain (Klub WM) live anschauen: Nützliche Links