Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. RB Leipzig: Alles zur Übertragung des DFB-Pokals

Im Halbfinale des DFB-Pokal treffen Werder Bremen und RB Leipzig aufeinander. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Wer zieht ins DFB-Pokal-Finale ein? Teil eins dieser Frage beantwortet sich am Freitag, 30. April - dann trifft nämlich Werder Bremen im ersten Halbfinale auf RB Leipzig. Das Spiel wird um 20.30 Uhr im Weserstadion angepfiffen.

Die Bundesliga legt an diesem Wochenende ihre letzte kurze Verschnaufpause ein. Auf Spitzenfußball muss man dennoch nicht verzichten, werden doch die beiden Halbfinalspiele im DFB-Pokal gespielt. Nach Bremen gegen Leipzig am Freitag treffen am Samstag um 20.30 Uhr Borussia Dortmund und Holstein Kiel im zweiten Halbfinale aufeinander.

Die Favoritenrolle im heutigen Halbfinale ist klar verteilt. Der Tabellenzweite RB Leipzig wahrte am vergangenen Sonntag durch eine Sieg gegen den VfB Stuttgart seine Chance, dem FC Bayern noch die Meisterschaft zu entreißen. In der Tabelle liegt Leipzig drei Spieltage vor Saisonende noch sieben Punkte hinter dem FC Bayern.

Werder Bremen steckt dagegen nach sieben Bundesliganiederlagen in Serie voll im Abstiegskampf. Als 15. liegt Werder nur einen Punkt vor dem 1. FC Köln (Relegationsplatz 16) beziehungsweise vier vor Hertha BSC (17.).

Während Leipzig den DFB-Pokal noch nie gewinnen konnte, steht Werder Bremen bei sechs Triumphen in diesem Wettbewerb.

Halbfinale in der Hansestadt 🏆🤜🤛 #SVWRBL #Z1ELBERLIN#RBL-Cheftrainer @J__Nagelsmann auf der PK vor dem Spiel 🗣



"Wenn du mit deiner Mannschaft im Halbfinale stehst, willst du auch ins Finale einziehen und dort dann gewinnen. Wir haben das Ziel Berlin klar vor Augen!" pic.twitter.com/UBzuri5Bwc — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) April 29, 2021

In der Bundesliga spielten Bremen und Leipzig in dieser Saison bereits zwei Mal gegeneinander. In der Hinrunde gewann Leipzig mit 2:0, in der Hinrunde mit 4:1

Wie sieht es mit der Übertragung im DFB-Pokal aus? Welcher Sender zeigt das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM? Und geht das kostenlos oder muss man dafür bezahlen? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle wichtigen Informationen dazu und gibt einen Überblick.

Werder Bremen vs. RB Leipzig: Das Spiel im Überblick

Begegnung Werder Bremen - RB Leipzig Wettbewerb DFB-Pokal (Halbfinale) Ort Weserstadion, Bremen Anstoss Freitag, 30. April, 20.30 Uhr

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. RB Leipzig: So wird der DFB-Pokal übertragen

Die Rechte an der Übertragung des DFB-Pokals besitzen in dieser Saison gleich drei verschiedene Sender: Sky darf sämtliche Spiele live im Pay-TV übertragen, zudem zeigen die ARD und Sport1 ausgewählte Begegnungen des wichtigsten deutschen Pokal-Wettbewerbs live und in voller Länge.

Was bedeutet das für das Spiel Werder Bremen gegen RB Leipzig? Auf jeden Fall so viel, dass das Spiel heute live im Free-TV, im Pay-TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Welche Anbieter dafür wann und wo dafür verantwortlich sind, verraten wir Euch in den nächsten Abschnitten. Eines sei schon einmal verraten - Sport1 ist heute nicht in die Live-Übertragung nicht involviert, da die Rechte des Sportsenders für den DFB-Pokal mit dem Viertelfinale für diese Saison abgelaufen sind.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. RB Leipzig? Die Übertragung im Free-TV und LIVE-STREAM in der ARD

Jetzt ist es also raus - das Halbfinale zwischen Werder Bremen und RB Leipzig wird heute live im Free-TV von der ARD übertragen. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Kommentieren wird das Spiel Gerd Gottlob, als Experte ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Einsatz.

Die ARD bietet auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Den Link dazu findet Ihr HIER!

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. RB Leipzig? Die Übertragung im Free-TV und LIVE-STREAM bei Sky

Da Sky jedes Spiel im diesjährigen DFB-Pokal live zeigt, überträgt der Pay-TV-Sender heute selbstverständlich auch heute Werder Bremen gegen RB Leipzig.

Die Vorberichterstattung beginnt um 20 Uhr auf Sky Sport 1 (HD). Das Spiel wird dann Wolff Fuss kommentieren.

🗣️ #Baumann:



Ich gehe davon aus, dass wir ein gutes Spiel abliefern, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigen wird und wir uns den Wunsch des @DFB_Pokal-Finales erfüllen. #Werder pic.twitter.com/hz3LObgsip — SV Werder Bremen (@werderbremen) April 29, 2021

Sky ist allerdings nicht frei zu empfangen, sondern setzt ein kostenpflichtiges Abonnement voraus. Alle Infos zu Preisen und zur Buchung der Pakete entnehmt Ihr am besten der Webseite von Sky.

Der DFB-Pokal läuft bei Sky nicht nur live im Pay-TV, sondern wird zudem im LIVE-STREAM übertragen. Dafür bietet Sky zwei Alternativen an: Sky Go und Sky Ticket.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. RB Leipzig? Die Übertragung im LIVE-STREAM mit Sky Go

Sky Go ist bei jedem Eurer gebuchten Sky-Pakete bereits im Preis mit inbegriffen. Bei Abschluss des Vertrages erhaltet Ihr die Log-In-Daten. Nachdem Ihr die kostenlose App entweder im App Store oder im Google Play Store heruntergeladen habt, müsst Ihr Euch nur noch mit den Zugangsdaten anmelden - und kann steht Euch dem Fußballgenuss nichts mehr im Wege.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. RB Leipzig? Die Übertragung im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Sky Ticket ist ideal für Kurzentschlossene. Ohne langfristige Bindung könnt Ihr hier die gewünschten Pakete buchen, um zum Beispiel den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM zu schauen.

Eine Übersicht zu den unterschiedlichen Paketen und deren Preisen findet Ihr HIER! Um den DFB-Pokal live zu sehen müsst Ihr mindestens das Paket "Sport Monat" für 9,99 Euro im Monat buchen. Dieses ist jederzeit wieder kündbar.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. RB Leipzig? Die Übertragungen im Überblick