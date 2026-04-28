







Wer zeigt/überträgt Werder Bremen vs Augsburg heute live im Free-TV und Livestream?

Anstoßzeit Werder Bremen gegen Augsburg

Bundesliga - Bundesliga Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen empfängt den FC Augsburg im Wohninvest Weserstadion in Bremen zu einem Bundesliga-Duell, das für beide Mannschaften im Abstiegskampf und Tabellenmittelfeld von echter Bedeutung ist.

Bremen steht in der Tabelle auf Platz zwölf und braucht Punkte, um Abstand nach unten zu halten. Die jüngsten Ergebnisse zeigen ein unbeständiges Bild: Einem 3:1-Sieg gegen den Hamburger SV folgte zuletzt ein 1:1 gegen den VfB Stuttgart, das die Bremer nicht von der Stelle kommen ließ.

Dazu kommt eine erhebliche personelle Belastung. Mit K. Hein, K. Topp, M. Weiser, F. Agu, W. Adeh und M. Friedl fehlen gleich sechs Spieler verletzt. Das ist eine lange Liste, die dem Trainerteam wenig Spielraum lässt.

Augsburg reist mit etwas Rückenwind an. Der 2:1-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen Mitte April war ein bemerkenswertes Ergebnis für einen Klub dieser Größenordnung. Zuletzt trennten sich die Schwaben 1:1 von Eintracht Frankfurt – ein solides, wenn auch nicht spektakuläres Resultat.

Die Gäste aus Bayern stehen auf Rang neun und liegen damit drei Plätze vor den Gastgebern. Ein Sieg im Weserstadion würde Augsburg weiter im gesicherten Mittelfeld festigen.

Alles zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit gibt es im Folgenden.

Werder Bremen vs Augsburg: Aufstellungen

Bei Werder Bremen fällt eine Reihe von Spielern verletzt aus. K. Hein, K. Topp, M. Weiser, F. Agu, W. Adeh und M. Friedl stehen dem Trainerteam nicht zur Verfügung. Gesperrte Spieler gibt es keine, eine voraussichtliche Aufstellung liegt derzeit nicht vor. Sollten sich weitere Änderungen ergeben, werden die Informationen zeitnah aktualisiert.

Bei Augsburg sind zum aktuellen Zeitpunkt keine Verletzten oder Gesperrten gemeldet. Auch für die Gäste liegt keine projizierte Startelf vor; Updates werden näher am Anstoß ergänzt, sofern neue Informationen verfügbar sind.

Form

Werder Bremen kommt aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen den VfB Stuttgart. Davor gelang ein 3:1-Heimsieg gegen den Hamburger SV, während Niederlagen gegen den 1. FC Köln (1:3) und RB Leipzig (1:2) die Schwankungen im Bremer Spiel unterstreichen. Den Auftakt der Fünfer-Serie bildete ein 1:0-Auswärtssieg bei VfL Wolfsburg.

Augsburg kommt mit einem Unentschieden, einem Sieg und drei Remis aus den vergangenen fünf Ligaspielen. Der 2:1-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen ist das herausragende Ergebnis dieser Phase. Davor gab es Unentschieden gegen Hoffenheim (2:2) und den Hamburger SV (1:1). Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein deutliches 2:5 gegen den VfB Stuttgart. In den fünf Spielen erzielte Augsburg sieben Tore und kassierte neun.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 20. Dezember 2025 in der Bundesliga statt und endete torlos – Augsburg empfing Werder Bremen zu Hause und beide Teams trennten sich 0:0. Im Januar 2025 gewann Augsburg ein Heimspiel gegen Bremen mit 2:0. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, hat Werder Bremen zwei Siege geholt, Augsburg gewann einmal, und zwei Partien endeten unentschieden.





Werder Bremen vs Augsburg: Die Tabellen

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 20. Dezember 2025 in der Bundesliga statt und endete torlos – Augsburg empfing Werder Bremen zu Hause und beide Teams trennten sich 0:0. Im Januar 2025 gewann Augsburg ein Heimspiel gegen Bremen mit 2:0. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, hat Werder Bremen zwei Siege geholt, Augsburg gewann einmal, und zwei Partien endeten unentschieden.

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.