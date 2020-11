Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Köln live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Der 1. FC Köln trifft zum 95. Mal in der Bundesliga auf Werder Bremen, gegen kein anderes Team spielte der Effzeh im Oberhaus so oft. In den bisherigen Duellen gab es für beide Teams je 35 Siege, bei 24 Unentschieden.

Gute Erinnerung: Mit dem 6-1-Heimsieg gegen Köln am letzten Spieltag der Saison 2019/20 rettete sich Werder Bremen in die Relegation. Es war der höchste BL-Sieg der Bremer in den letzten 11 Jahren (seit dem 6-0 in Freiburg im November 2009).