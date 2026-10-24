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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs. Sonnenhof Großaspach heute live im TV und Livestream?

Wehen Wiesbaden - Sonnenhof Großaspach
Wehen Wiesbaden
Sonnenhof Großaspach
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Wehen Wiesbaden gegen Sonnenhof Großaspach. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und Sonnenhof Großaspach beginnt am 24.10.2026, 14:00.

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Anstoßzeit Wehen Wiesbaden gegen Sonnenhof Großaspach

Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs Sonnenhof Großaspach heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Die Partie ist dort als Livestream verfügbar.

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Wehen Wiesbaden vs. Sonnenhof Großaspach: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Wehen Wiesbaden den Sonnenhof Großaspach – zwei Klubs, die aus sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen in diese Partie gehen.

Jochen Seitz hat Wiesbaden zuletzt auf Kurs gebracht. Mit Siegen gegen Alemannia Aachen und Ingolstadt hat der Klub Fahrt aufgenommen und will diese Serie nun vor eigenem Publikum fortsetzen.

Auf der anderen Seite steht Großaspach unter Trainer Pascal Reinhardt tief in der Krise. Die 1:5-Niederlage gegen Waldhof Mannheim hat Spuren hinterlassen, und auch das 2:2 gegen Viktoria Köln brachte keine Trendwende.

Für Wiesbaden ist dieser Heimauftritt eine Gelegenheit, den Abstand zu den unteren Tabellenregionen weiter auszubauen. Großaspach hingegen braucht dringend Punkte, um nicht weiter abzurutschen.

Wer die Partie live verfolgen möchte – alle Infos zur Übertragung gibt es hier.


Wehen Wiesbaden vs. Sonnenhof Großaspach: Aufstellungen

Wehen Wiesbaden vs Sonnenhof Großaspach Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Seitz

Form

SVW

SVW - Form

FOK
S0-2
DUI
N1-4
FCI
S2-4
ALA
S3-0
SSV
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SHG

SHG - Form

VEL
U1-1
SAB
N2-1
WMA
N1-5
FCK
U2-2
PRM
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
8/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Wehen Wiesbaden kommt mit drei Siegen und einer Niederlage aus den letzten vier Ligaspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 3:0-Heimsieg gegen Alemannia Aachen, zuvor gewann der Klub auswärts mit 4:2 gegen Ingolstadt. Einziger Dämpfer in diesem Zeitraum war eine 1:4-Niederlage gegen MSV Duisburg. Aus fünf Pflichtspielen erzielte Wiesbaden neun Treffer und kassierte sechs.

Sonnenhof Großaspach weist aus den letzten fünf Pflichtspielen null Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Viktoria Köln, davor eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Waldhof Mannheim. In diesem Zeitraum traf Großaspach achtmal und ließ elf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Wehen WiesbadenUnentschiedenSonnenhof Großaspach
4
1
0
Deutschland 3 Liga
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
2
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
3
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
2
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
0
END
Deutschland 3 Liga
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
1
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
3
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
5
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
0
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
0
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
0
END
13Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2019 in der 3. Liga statt – Sonnenhof Großaspach verlor daheim mit 2:3 gegen Wehen Wiesbaden. Blickt man auf die letzten fünf Duelle zurück, dominiert Wiesbaden klar: drei Siege stehen einem Unentschieden und einer Niederlage gegenüber, mit einem Torverhältnis von 11:5 für die Wiesbadener.

Wehen Wiesbaden vs. Sonnenhof Großaspach: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
108112712+1525
U
S
S
S
S
2
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
3
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
106222714+1320
U
U
S
S
S
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
105232417+717
S
N
U
S
U
5
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
105142015+516
S
N
N
S
S
6
Hansa RostockHansa RostockHRO
104331719-215
N
N
S
U
S
7
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
104241718-114
S
S
U
U
N
8
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
104241516-114
S
N
N
S
N
9
IngolstadtIngolstadtFCI
104241315-214
S
S
N
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
104241113-214
N
S
U
N
S
11
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
104151616013
N
N
S
S
N
12
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
103341821-312
N
N
U
N
U
13
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
103341215-312
U
S
S
N
S
14
SC VerlSC VerlVEL
103341519-412
N
U
U
S
U
15
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
103341218-612
S
U
N
N
U
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
103251519-411
S
U
N
N
S
17
MeppenMeppenSVM
103251217-511
U
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
112452020010
N
U
U
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
101361323-106
U
U
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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