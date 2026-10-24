Das Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und Sonnenhof Großaspach beginnt am 24.10.2026, 14:00.

Deutschland MagentaSport

Anstoßzeit Wehen Wiesbaden gegen Sonnenhof Großaspach

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Wehen Wiesbaden vs. Sonnenhof Großaspach: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Wehen Wiesbaden den Sonnenhof Großaspach – zwei Klubs, die aus sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen in diese Partie gehen.

Jochen Seitz hat Wiesbaden zuletzt auf Kurs gebracht. Mit Siegen gegen Alemannia Aachen und Ingolstadt hat der Klub Fahrt aufgenommen und will diese Serie nun vor eigenem Publikum fortsetzen.

Auf der anderen Seite steht Großaspach unter Trainer Pascal Reinhardt tief in der Krise. Die 1:5-Niederlage gegen Waldhof Mannheim hat Spuren hinterlassen, und auch das 2:2 gegen Viktoria Köln brachte keine Trendwende.

Für Wiesbaden ist dieser Heimauftritt eine Gelegenheit, den Abstand zu den unteren Tabellenregionen weiter auszubauen. Großaspach hingegen braucht dringend Punkte, um nicht weiter abzurutschen.

Wer die Partie live verfolgen möchte – alle Infos zur Übertragung gibt es hier.





Wehen Wiesbaden vs. Sonnenhof Großaspach: Aufstellungen

Form

Wehen Wiesbaden kommt mit drei Siegen und einer Niederlage aus den letzten vier Ligaspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 3:0-Heimsieg gegen Alemannia Aachen, zuvor gewann der Klub auswärts mit 4:2 gegen Ingolstadt. Einziger Dämpfer in diesem Zeitraum war eine 1:4-Niederlage gegen MSV Duisburg. Aus fünf Pflichtspielen erzielte Wiesbaden neun Treffer und kassierte sechs.

Sonnenhof Großaspach weist aus den letzten fünf Pflichtspielen null Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Viktoria Köln, davor eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Waldhof Mannheim. In diesem Zeitraum traf Großaspach achtmal und ließ elf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2019 in der 3. Liga statt – Sonnenhof Großaspach verlor daheim mit 2:3 gegen Wehen Wiesbaden. Blickt man auf die letzten fünf Duelle zurück, dominiert Wiesbaden klar: drei Siege stehen einem Unentschieden und einer Niederlage gegenüber, mit einem Torverhältnis von 11:5 für die Wiesbadener.

Wehen Wiesbaden vs. Sonnenhof Großaspach: Die Tabellen

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