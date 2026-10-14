Das Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und Alemannia Aachen beginnt am 14.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit Wehen Wiesbaden gegen Alemannia Aachen

Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs Alemannia Aachen heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf MagentaSport übertragen. Nachfolgend sind alle Möglichkeiten aufgeführt, das Spiel im TV oder per Livestream zu verfolgen.

Wehen Wiesbaden vs. Alemannia Aachen: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt der SV Wehen Wiesbaden Alemannia Aachen – ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die aus sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen in diese Partie gehen.

Wehen Wiesbaden steckt als 17. der Tabelle tief im Abstiegskampf. Trainer Jochen Seitz braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die rettenden Plätze nicht zu verlieren.

Alemannia Aachen reist als Neunter an und hat sich in der Tabelle in einer komfortableren Position eingerichtet. Trainer Mersad Selimbegovic hat seine Mannschaft nach einem schwankenden Saisonstart stabilisiert.

Die Formkurven beider Teams verliefen zuletzt unterschiedlich. Wiesbaden gewann zwar das jüngste Pflichtspiel gegen Ingolstadt, kämpft aber weiterhin um Konstanz. Aachen kassierte zuletzt eine klare 2:5-Niederlage gegen Viktoria Köln und will eine Reaktion zeigen.

Für den Gastgeber ist dieser Heimauftritt ein Muss – drei Punkte könnten den Abstand nach unten vergrößern. Aachen hingegen will die Tabellenregion weiter festigen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es nachfolgend.





Wehen Wiesbaden vs. Alemannia Aachen: Aufstellungen

Form

Wehen Wiesbaden kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann der Klub gegen Ingolstadt mit 4:2 – ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. Zuvor setzte es eine deutliche 1:4-Niederlage gegen MSV Duisburg. In den fünf Partien erzielte Wiesbaden acht Treffer und kassierte neun Gegentore.

Alemannia Aachen weist aus den letzten fünf Pflichtspielen eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Die jüngste Begegnung endete mit einer 2:5-Niederlage gegen Viktoria Köln. Positiver war der 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf, der die Stabilität der Mannschaft unterstrichen hatte. Insgesamt traf Aachen in diesem Zeitraum sechsmal und ließ acht Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im April 2026 in der 3. Liga statt, als Alemannia Aachen zu Hause mit 3:0 gegen Wehen Wiesbaden gewann. Blickt man auf die letzten fünf verfügbaren Duelle zurück, hat Aachen drei Partien gewonnen, Wiesbaden siegte zweimal. Die Bilanz spricht damit leicht für den Gast aus Aachen.

Wehen Wiesbaden vs. Alemannia Aachen: Die Tabellen

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