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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs. Alemannia Aachen heute live im TV und Livestream?

Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen
Wehen Wiesbaden
Alemannia Aachen
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Wehen Wiesbaden gegen Alemannia Aachen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und Alemannia Aachen beginnt am 14.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit Wehen Wiesbaden gegen Alemannia Aachen

Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs Alemannia Aachen heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf MagentaSport übertragen. Nachfolgend sind alle Möglichkeiten aufgeführt, das Spiel im TV oder per Livestream zu verfolgen.

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Wehen Wiesbaden vs. Alemannia Aachen: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt der SV Wehen Wiesbaden Alemannia Aachen – ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die aus sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen in diese Partie gehen.

Wehen Wiesbaden steckt als 17. der Tabelle tief im Abstiegskampf. Trainer Jochen Seitz braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die rettenden Plätze nicht zu verlieren.

Alemannia Aachen reist als Neunter an und hat sich in der Tabelle in einer komfortableren Position eingerichtet. Trainer Mersad Selimbegovic hat seine Mannschaft nach einem schwankenden Saisonstart stabilisiert.

Die Formkurven beider Teams verliefen zuletzt unterschiedlich. Wiesbaden gewann zwar das jüngste Pflichtspiel gegen Ingolstadt, kämpft aber weiterhin um Konstanz. Aachen kassierte zuletzt eine klare 2:5-Niederlage gegen Viktoria Köln und will eine Reaktion zeigen.

Für den Gastgeber ist dieser Heimauftritt ein Muss – drei Punkte könnten den Abstand nach unten vergrößern. Aachen hingegen will die Tabellenregion weiter festigen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es nachfolgend.


Wehen Wiesbaden vs. Alemannia Aachen: Aufstellungen

Wehen Wiesbaden vs Alemannia Aachen Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Seitz

Form

SVW

SVW - Form

HRO
U1-1
WMA
N0-1
FOK
S0-2
DUI
N1-4
FCI
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ALA

ALA - Form

FCI
S0-3
SSV
U2-2
WUK
N1-0
F95
S1-0
FCK
N2-5
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Wehen Wiesbaden kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann der Klub gegen Ingolstadt mit 4:2 – ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. Zuvor setzte es eine deutliche 1:4-Niederlage gegen MSV Duisburg. In den fünf Partien erzielte Wiesbaden acht Treffer und kassierte neun Gegentore.

Alemannia Aachen weist aus den letzten fünf Pflichtspielen eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Die jüngste Begegnung endete mit einer 2:5-Niederlage gegen Viktoria Köln. Positiver war der 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf, der die Stabilität der Mannschaft unterstrichen hatte. Insgesamt traf Aachen in diesem Zeitraum sechsmal und ließ acht Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Wehen WiesbadenUnentschiedenAlemannia Aachen
2
1
2
Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
3
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
0
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
1
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
2
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
2
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
1
END
Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
0
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
0
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
3
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
2
END
6Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im April 2026 in der 3. Liga statt, als Alemannia Aachen zu Hause mit 3:0 gegen Wehen Wiesbaden gewann. Blickt man auf die letzten fünf verfügbaren Duelle zurück, hat Aachen drei Partien gewonnen, Wiesbaden siegte zweimal. Die Bilanz spricht damit leicht für den Gast aus Aachen.

Wehen Wiesbaden vs. Alemannia Aachen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
98012611+1524
S
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
86022411+1318
S
S
S
S
N
3
RW EssenRW EssenESN
95311812+618
S
U
U
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
94321717015
N
S
U
S
N
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
94232116+514
N
U
S
U
N
6
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
84131611+513
S
S
N
S
N
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141814+413
N
N
S
S
U
8
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
83321516-112
U
N
U
S
S
9
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
83231313011
N
S
N
U
S
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
832389-111
U
N
S
S
U
11
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
93241618-211
S
U
U
N
N
12
SC VerlSC VerlVEL
83231215-311
U
S
U
S
S
13
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
9243810-210
N
U
S
N
U
14
MeppenMeppenSVM
93151116-510
S
U
N
N
N
15
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
82241817+18
S
U
N
U
N
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
92251319-68
U
N
N
S
N
17
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
8224915-68
S
N
S
N
U
18
IngolstadtIngolstadtFCI
8224915-68
N
N
N
S
N
19
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
8224714-78
N
N
U
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261222-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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