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Wer zeigt / überträgt Wales vs. Bosnien-Herzegowina heute im Live Stream und live im TV?

Wales - Bosnien und Herzegowina
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Bosnien und Herzegowina
WM-Qualifikation

In der WM-Qualifikation geht es heute zwischen Wales und Bosnien-Herzegowina rund. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In einem der acht Halbfinalspiele der Qualifikations-Playoffs treffen am heutigen Donnerstag, dem 26. März, Wales und Bosnien-Herzegowina aufeinander. Ab 20.45 Uhr rollt im Cardiff City Stadium (Cardiff) der Ball.

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Wer zeigt / überträgt Wales vs. Bosnien-Herzegowina heute im Live Stream und live im TV?

Auch Wales vs. Bosnien-Herzegowina wird heute von DAZN ausgestrahlt - genau wie alle weiteren Quali-Duelle. Wählen könnt Ihr dort zwischen einer Konferenzschaltung (Vorberichte ab 20.15 Uhr) und dem Einzelspiel. Letzteres startet um 20.45 Uhr.

DAZN ist an ein kostenpflichtiges Abo geknüpft. Welches der DAZN-Pakete Ihr besitzt, ist für diesen Wettbewerb egal. 

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Anstoßzeit Wales gegen Bosnien und Herzegowina

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WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA Playoff-Spiele
Cardiff City Stadium

Wales vs. Bosnien und Herzegowina: Aufstellungen

Wales vs Bosnien und Herzegowina Voraussichtliche Aufstellungen

WalesHome team crest

4-1-4-1

Aufstellung

4-4-2

Home team crestBIH
1
K. Darlow
4
D. Lawlor
6
J. Rodon
3
N. Williams
15
J. Dasilva
11
B. Johnson
10
L. Cullen
20
D. James
5
E. Ampadu
7
D. Brooks
8
H. Wilson
1
N. Vasilj
7
A. Dedic
18
N. Katic
4
T. Muharemovic
5
S. Kolasinac
14
I. Sunjic
20
E. Bajraktarevic
15
A. Memic
6
B. Tahirovic
11
E. Dzeko
10
H. Tabakovic

4-4-2

BIHAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Bellamy

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Barbarez

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Wales und Bosnien-Herzegowina

Beide Mannschaften kämpfen heute um die Möglichkeit, eines der verbliebenen vier WM-Tickets für europäische Nationen zu ergattern. Der Gewinner wird am 31. März im Finale auf Italien oder Nordirland treffen.

Die Waliser haben in der Gruppenphase der WM-Quali den zweiten Rang hinter dem direkt qualifizierten Belgien gesichert. Bosnien-Herzegowina wurde ebenfalls Gruppenzweiter, nur Österreich war in Gruppe H besser. 

Form

WAL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

BIH
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

Bilanz direkte Duelle

WAL

Letzte 4 Spiele

BIH

0

Siege

2

Unentschieden

2

Siege

2

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
1/4
Beide Teams haben getroffen
1/4

Wales vs. Bosnien und Herzegowina: Die Tabellen

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