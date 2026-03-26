In einem der acht Halbfinalspiele der Qualifikations-Playoffs treffen am heutigen Donnerstag, dem 26. März, Wales und Bosnien-Herzegowina aufeinander. Ab 20.45 Uhr rollt im Cardiff City Stadium (Cardiff) der Ball.
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Wer zeigt / überträgt Wales vs. Bosnien-Herzegowina heute im Live Stream und live im TV?
Auch Wales vs. Bosnien-Herzegowina wird heute von DAZN ausgestrahlt - genau wie alle weiteren Quali-Duelle. Wählen könnt Ihr dort zwischen einer Konferenzschaltung (Vorberichte ab 20.15 Uhr) und dem Einzelspiel. Letzteres startet um 20.45 Uhr.
DAZN ist an ein kostenpflichtiges Abo geknüpft. Welches der DAZN-Pakete Ihr besitzt, ist für diesen Wettbewerb egal.
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Anstoßzeit Wales gegen Bosnien und Herzegowina
Wales vs. Bosnien und Herzegowina: Aufstellungen
News über Wales und Bosnien-Herzegowina
Beide Mannschaften kämpfen heute um die Möglichkeit, eines der verbliebenen vier WM-Tickets für europäische Nationen zu ergattern. Der Gewinner wird am 31. März im Finale auf Italien oder Nordirland treffen.
Die Waliser haben in der Gruppenphase der WM-Quali den zweiten Rang hinter dem direkt qualifizierten Belgien gesichert. Bosnien-Herzegowina wurde ebenfalls Gruppenzweiter, nur Österreich war in Gruppe H besser.