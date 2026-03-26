In einem der acht Halbfinalspiele der Qualifikations-Playoffs treffen am heutigen Donnerstag, dem 26. März, Wales und Bosnien-Herzegowina aufeinander. Ab 20.45 Uhr rollt im Cardiff City Stadium (Cardiff) der Ball.

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Wer zeigt / überträgt Wales vs. Bosnien-Herzegowina heute im Live Stream und live im TV?

Auch Wales vs. Bosnien-Herzegowina wird heute von DAZN ausgestrahlt - genau wie alle weiteren Quali-Duelle. Wählen könnt Ihr dort zwischen einer Konferenzschaltung (Vorberichte ab 20.15 Uhr) und dem Einzelspiel. Letzteres startet um 20.45 Uhr.

DAZN ist an ein kostenpflichtiges Abo geknüpft. Welches der DAZN-Pakete Ihr besitzt, ist für diesen Wettbewerb egal.

Anstoßzeit Wales gegen Bosnien und Herzegowina

Wales vs. Bosnien und Herzegowina: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Wales und Bosnien-Herzegowina

Beide Mannschaften kämpfen heute um die Möglichkeit, eines der verbliebenen vier WM-Tickets für europäische Nationen zu ergattern. Der Gewinner wird am 31. März im Finale auf Italien oder Nordirland treffen.

Die Waliser haben in der Gruppenphase der WM-Quali den zweiten Rang hinter dem direkt qualifizierten Belgien gesichert. Bosnien-Herzegowina wurde ebenfalls Gruppenzweiter, nur Österreich war in Gruppe H besser.

Form

Bilanz direkte Duelle

Wales vs. Bosnien und Herzegowina: Die Tabellen

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