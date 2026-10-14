Das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Ingolstadt beginnt am 14.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit Waldhof Mannheim gegen Ingolstadt

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Das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Ingolstadt wird live auf MagentaSport übertragen. Dort ist die Partie als Livestream verfügbar.

Waldhof Mannheim vs. Ingolstadt: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Waldhof Mannheim den FC Ingolstadt. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Saisonverlauf.

Waldhof steht auf Platz sechs der Tabelle und hat zuletzt eindrucksvoll Stärke gezeigt. Trainer Rui Mota hat seine Mannschaft auf Kurs gebracht, und der deutliche 5:1-Sieg gegen Sonnenhof Großaspach am vergangenen Spieltag unterstreicht die aktuelle Verfassung.

Ingolstadt hingegen befindet sich in einer schwierigen Phase. Trainer Achim Beierlorzer kämpft mit seiner Mannschaft darum, den Anschluss an die sichere Tabellenregion nicht zu verlieren.

Die Schanzer reisen mit einer belasteten Formbilanz an. Vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache – Ingolstadt braucht dringend Punkte.

Dieses Duell hat damit klare Konturen: ein selbstbewusster Gastgeber gegen einen Gegner, der unter Druck steht. Alle Informationen zur Übertragung gibt es nachfolgend.





Waldhof Mannheim vs. Ingolstadt: Aufstellungen

Form

Waldhof Mannheim kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gelang ein überzeugender 5:1-Sieg gegen Sonnenhof Großaspach. Zuvor hatte Waldhof mit 2:0 gegen Preußen Münster gewonnen, aber auch eine 1:2-Niederlage gegen RW Essen hinnehmen müssen. Insgesamt erzielte die Mannschaft von Rui Mota in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte sieben.

Ingolstadt weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen auf. Die jüngste Begegnung endete mit einer 2:4-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden. Zuvor hatte man Viktoria Köln mit 0:3 klar unterlegen und auch gegen Hoffenheim II mit 1:2 verloren. Der einzige Lichtblick war ein 1:0-Auswärtssieg bei Saarbrücken. In fünf Spielen traf Ingolstadt siebenmal und kassierte zwölfmal.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Mai 2026 statt, als Ingolstadt im eigenen Stadion mit 5:1 klar die Oberhand behielt. Blickt man auf die fünf verfügbaren Duelle zurück, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: Ingolstadt gewann zweimal, Waldhof einmal, zweimal trennten sich beide Teams remis. Die Begegnungen im Dezember 2025 und Januar 2025 endeten 2:2 und 0:0.

Waldhof Mannheim vs. Ingolstadt: Die Tabellen

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