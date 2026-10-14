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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Waldhof Mannheim vs. Ingolstadt heute live im TV und Livestream?

Waldhof Mannheim - Ingolstadt
Waldhof Mannheim
Ingolstadt
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Waldhof Mannheim gegen Ingolstadt. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Ingolstadt beginnt am 14.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit Waldhof Mannheim gegen Ingolstadt

Wer zeigt / überträgt Waldhof Mannheim vs Ingolstadt heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Ingolstadt wird live auf MagentaSport übertragen. Dort ist die Partie als Livestream verfügbar.

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Waldhof Mannheim vs. Ingolstadt: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Waldhof Mannheim den FC Ingolstadt. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Saisonverlauf.

Waldhof steht auf Platz sechs der Tabelle und hat zuletzt eindrucksvoll Stärke gezeigt. Trainer Rui Mota hat seine Mannschaft auf Kurs gebracht, und der deutliche 5:1-Sieg gegen Sonnenhof Großaspach am vergangenen Spieltag unterstreicht die aktuelle Verfassung.

Ingolstadt hingegen befindet sich in einer schwierigen Phase. Trainer Achim Beierlorzer kämpft mit seiner Mannschaft darum, den Anschluss an die sichere Tabellenregion nicht zu verlieren.

Die Schanzer reisen mit einer belasteten Formbilanz an. Vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache – Ingolstadt braucht dringend Punkte.

Dieses Duell hat damit klare Konturen: ein selbstbewusster Gastgeber gegen einen Gegner, der unter Druck steht. Alle Informationen zur Übertragung gibt es nachfolgend.


Waldhof Mannheim vs. Ingolstadt: Aufstellungen

Waldhof Mannheim vs Ingolstadt Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. Mota

Form

WMA

WMA - Form

ESN
N1-2
PRM
S2-0
ELV
S2-1
M05
N0-3
SHG
S1-5
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCI

FCI - Form

ALA
N0-3
SAB
S0-1
TSG
N1-2
FCK
N3-0
SVW
N2-4
Tor erzielt (kassiert)
4/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Waldhof Mannheim kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gelang ein überzeugender 5:1-Sieg gegen Sonnenhof Großaspach. Zuvor hatte Waldhof mit 2:0 gegen Preußen Münster gewonnen, aber auch eine 1:2-Niederlage gegen RW Essen hinnehmen müssen. Insgesamt erzielte die Mannschaft von Rui Mota in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte sieben.

Ingolstadt weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen auf. Die jüngste Begegnung endete mit einer 2:4-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden. Zuvor hatte man Viktoria Köln mit 0:3 klar unterlegen und auch gegen Hoffenheim II mit 1:2 verloren. Der einzige Lichtblick war ein 1:0-Auswärtssieg bei Saarbrücken. In fünf Spielen traf Ingolstadt siebenmal und kassierte zwölfmal.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Waldhof MannheimUnentschiedenIngolstadt
0
3
2
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
5
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
1
END
Deutschland 3 Liga
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
2
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
2
END
Deutschland 3 Liga
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
0
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
0
END
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
2
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
1
END
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
1
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
1
END
5Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Mai 2026 statt, als Ingolstadt im eigenen Stadion mit 5:1 klar die Oberhand behielt. Blickt man auf die fünf verfügbaren Duelle zurück, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: Ingolstadt gewann zweimal, Waldhof einmal, zweimal trennten sich beide Teams remis. Die Begegnungen im Dezember 2025 und Januar 2025 endeten 2:2 und 0:0.

Waldhof Mannheim vs. Ingolstadt: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
98012611+1524
S
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
86022411+1318
S
S
S
S
N
3
RW EssenRW EssenESN
95311812+618
S
U
U
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
94321717015
N
S
U
S
N
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
94232116+514
N
U
S
U
N
6
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
84131611+513
S
S
N
S
N
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141814+413
N
N
S
S
U
8
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
83321516-112
U
N
U
S
S
9
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
83231313011
N
S
N
U
S
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
832389-111
U
N
S
S
U
11
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
93241618-211
S
U
U
N
N
12
SC VerlSC VerlVEL
83231215-311
U
S
U
S
S
13
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
9243810-210
N
U
S
N
U
14
MeppenMeppenSVM
93151116-510
S
U
N
N
N
15
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
82241817+18
S
U
N
U
N
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
92251319-68
U
N
N
S
N
17
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
8224915-68
S
N
S
N
U
18
IngolstadtIngolstadtFCI
8224915-68
N
N
N
S
N
19
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
8224714-78
N
N
U
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261222-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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