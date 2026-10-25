Das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Hoffenheim II beginnt am 25.10.2026, 19:30.

Deutschland MagentaSport

Anstoßzeit Waldhof Mannheim gegen Hoffenheim II

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Waldhof Mannheim vs. Hoffenheim II: Spielvorschau

Waldhof Mannheim empfängt in der 3. Liga Hoffenheim II. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld einer engen Liga.

Mannheim steckt in einer schwierigen Phase. Aus den letzten drei Pflichtspielen holte Rui Motas Mannschaft nur einen Sieg – und der kam gegen Sonnenhof Großaspach. Die beiden jüngsten Ligapartien gingen verloren.

Hoffenheim II reist mit etwas mehr Rückenwind an. Stefan Kleineheismanns Team gewann zuletzt in der Liga gegen SC Verl und hat in dieser Saison bereits gezeigt, dass es auswärts punkten kann.

Die Tabellensituation verleiht dieser Partie zusätzliche Brisanz: Hoffenheim II steht deutlich besser da als der Gastgeber und könnte mit einem Sieg den Abstand weiter ausbauen. Mannheim hingegen braucht Punkte, um nicht weiter in Richtung Abstiegszone zu rutschen.

Wie und wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr im Folgenden.





Waldhof Mannheim vs. Hoffenheim II: Aufstellungen

Form

Waldhof Mannheim kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Partien holte das Team zwei Siege und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war eine 2:0-Niederlage gegen Würzburger Kickers. Zuvor verlor Mannheim auch gegen Ingolstadt mit 0:3, während der klare 5:1-Erfolg gegen Sonnenhof Großaspach als positiver Ausreißer herausstach. Insgesamt erzielte Mannheim in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte neun.

Hoffenheim II präsentiert sich in besserer Verfassung: drei Siege und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Partien. Das jüngste Ligaspiel gewann die Mannschaft mit 2:1 gegen SC Verl. Auch der Auswärtserfolg bei Ingolstadt mit 2:1 unterstreicht die Qualität des Teams in dieser Phase. In den fünf Spielen erzielte Hoffenheim II neun Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams in der 3. Liga endete im April 2026 mit einem 1:1 in Mannheim. Davor gewann Hoffenheim II im November 2025 das Heimspiel gegen Waldhof mit 2:0. Blickt man auf alle fünf Duelle im Datensatz, kommt Hoffenheim II auf zwei Siege, Mannheim auf einen – die übrigen beiden Partien endeten unentschieden.

Waldhof Mannheim vs. Hoffenheim II: Die Tabellen

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