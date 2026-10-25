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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Waldhof Mannheim vs. Hoffenheim II heute live im TV und Livestream?

Waldhof Mannheim - Hoffenheim II
Waldhof Mannheim
Hoffenheim II
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Waldhof Mannheim gegen Hoffenheim II. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Hoffenheim II beginnt am 25.10.2026, 19:30.

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Anstoßzeit Waldhof Mannheim gegen Hoffenheim II

Wer zeigt / überträgt Waldhof Mannheim vs Hoffenheim II heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Dort könnt ihr die Partie als TV-Übertragung oder Live-Stream verfolgen.

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Waldhof Mannheim vs. Hoffenheim II: Spielvorschau

Waldhof Mannheim empfängt in der 3. Liga Hoffenheim II. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld einer engen Liga.

Mannheim steckt in einer schwierigen Phase. Aus den letzten drei Pflichtspielen holte Rui Motas Mannschaft nur einen Sieg – und der kam gegen Sonnenhof Großaspach. Die beiden jüngsten Ligapartien gingen verloren.

Hoffenheim II reist mit etwas mehr Rückenwind an. Stefan Kleineheismanns Team gewann zuletzt in der Liga gegen SC Verl und hat in dieser Saison bereits gezeigt, dass es auswärts punkten kann.

Die Tabellensituation verleiht dieser Partie zusätzliche Brisanz: Hoffenheim II steht deutlich besser da als der Gastgeber und könnte mit einem Sieg den Abstand weiter ausbauen. Mannheim hingegen braucht Punkte, um nicht weiter in Richtung Abstiegszone zu rutschen.

Wie und wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr im Folgenden.


Waldhof Mannheim vs. Hoffenheim II: Aufstellungen

Waldhof Mannheim vs Hoffenheim II Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. Mota

Form

WMA

WMA - Form

ELV
S2-1
M05
N0-3
SHG
S1-5
FCI
N0-3
WUK
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
TSG

TSG - Form

FCI
S1-2
SVM
S1-0
DUI
N3-2
VFB
N3-2
VEL
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Waldhof Mannheim kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Partien holte das Team zwei Siege und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war eine 2:0-Niederlage gegen Würzburger Kickers. Zuvor verlor Mannheim auch gegen Ingolstadt mit 0:3, während der klare 5:1-Erfolg gegen Sonnenhof Großaspach als positiver Ausreißer herausstach. Insgesamt erzielte Mannheim in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte neun.

Hoffenheim II präsentiert sich in besserer Verfassung: drei Siege und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Partien. Das jüngste Ligaspiel gewann die Mannschaft mit 2:1 gegen SC Verl. Auch der Auswärtserfolg bei Ingolstadt mit 2:1 unterstreicht die Qualität des Teams in dieser Phase. In den fünf Spielen erzielte Hoffenheim II neun Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Waldhof MannheimUnentschiedenHoffenheim II
1
3
1
Deutschland 3 Liga
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
1
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
1
END
Deutschland 3 Liga
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
2
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
0
END
Deutschland 4
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
3
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
3
END
Deutschland 4
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
1
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
2
END
Deutschland 4
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
2
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
2
END
8Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams in der 3. Liga endete im April 2026 mit einem 1:1 in Mannheim. Davor gewann Hoffenheim II im November 2025 das Heimspiel gegen Waldhof mit 2:0. Blickt man auf alle fünf Duelle im Datensatz, kommt Hoffenheim II auf zwei Siege, Mannheim auf einen – die übrigen beiden Partien endeten unentschieden.

Waldhof Mannheim vs. Hoffenheim II: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
118122814+1425
N
U
S
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
117223015+1523
S
U
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
105232417+717
S
N
U
S
U
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
115241717017
S
S
N
N
S
6
IngolstadtIngolstadtFCI
115241516-117
S
S
S
N
N
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
105142015+516
S
N
N
S
S
8
Hansa RostockHansa RostockHRO
114431820-216
U
N
N
S
U
9
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
114341916+315
S
U
S
S
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
114341214-215
U
N
S
U
N
11
MeppenMeppenSVM
114251617-114
S
U
S
U
N
12
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
114251820-214
N
S
S
U
U
13
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
104151616013
N
N
S
S
N
14
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
103341821-312
N
N
U
N
U
15
SC VerlSC VerlVEL
113351622-612
N
N
U
U
S
16
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
113351325-1212
N
S
U
N
N
17
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
113261523-811
N
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
112452020010
N
U
U
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
101361323-106
U
U
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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