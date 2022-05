Wer zeigt / überträgt FC Villarreal vs. FC Liverpool? Das Halbfinale der Champions League live im TV und STREAM

In der Champions League geht es für den FC Villarreal und den FC Liverpool um den Einzug in das große Finale. Das Halbfinal-Rückspiel zwischen beiden Klubs wird am 3. Mai 2022 um 21 Uhr im Estadio de la Ceramica angepfiffen. Welcher Anbieter das Spiel im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt, erfahrt Ihr nachfolgend.

Bereits der FC Bayern München musste gegen Villarreal die Segel streichen und verabschiedete sich im Viertelfinale der Königsklasse aus dem wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb. Der FC Liverpool war also gewarnt und zeigte beim 2:0-Erfolg im Hinspiel eine ansprechende Leistung. Innerhalb von nur zwei Minuten sorgten ein Eigentor von Pervis Estupinan und ein Treffer von Sadio Mane für den Endstand und eine beruhigende Ausgangslage aus Sicht der "Reds".

Doch die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp sollte das Rückspiel keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Einzig Manchester United konnte in der laufenden CL-Saison bei den Spaniern gewinnen, sowohl der FC Bayern als auch Juventus Turin scheiterten an diesem Unterfangen. Trotz allem wäre ein Weiterkommen des amtierenden Europa-League-Siegers eine große Überraschung.

Macht der LFC den letzten Schritt oder schlägt das "Gelbe U-Boot" nochmal zurück? Welcher Sender die Entscheidung live zeigt / überträgt, fassen wir Euch in den folgenden Abschnitten zusammen.

Wer zeigt / überträgt die Champions League live? So seht Ihr FC Villarreal vs. FC Liverpool im TV und STREAM

Für den englischen Top-Klub sind in dieser Saison noch drei Titel möglich. Im FA-Cup-Finale geht es gegen den FC Chelsea, in der Premier League liefert sich Liverpool ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Manchester City - und in der Champions League ist natürlich auch noch alles drin.

Ob es Mohamed Salah, Sadio Mane und Co. tatsächlich in das Endspiel schaffen, entscheidet sich am Dienstag. Doch welcher Anbieter ist eigentlich für die Übertragung zuständig, Amazon Prime oder DAZN?

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Villarreal? Läuft die Champions League live auf DAZN oder Amazon Prime?

Seit der laufenden Saison teilen sich Amazon und der Streamingdienst DAZN die Champions-League-Rechte auf dem deutschen Markt. Dem Streamingdienst des Versandriesen steht die Übertragung einer Partie am Dienstag zu, die restlichen Begegnungen sind live bei DAZN zu sehen.

Da das Kräftemessen zwischen Villarreal und Liverpool auf einen Dienstag fällt, zeigt / überträgt Amazon Prime Video das Match. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass der CL-Kracher nicht im frei empfangbaren Fernsehen, sondern lediglich mit einem kostenpflichtigen Abonnement zu sehen sein wird.

Wer zeigt / überträgt die Champions League live? FC Villarreal vs. FC Liverpool im TV und LIVE-STREAM bei Amazon Prime Video

Ein Abonnement bei Amazon Prime Video ist für 7,99 Euro pro Monat zu haben und kann jederzeit gekündigt werden. Der erste Monat ist sogar gratis. So könnt Ihr das Angebot zunächst eine Zeit lang testen und Euch dann für oder gegen ein dauerhaftes Abo entscheiden.

Seid Ihr registriert, benötigt Ihr lediglich eine stabile Internetverbindung, um den LIVE-STREAM abzurufen. Ist diese vorhanden, öffnet einfach die App auf Eurem Smart-TV oder einem anderen Endgerät Eurer Wahl und genießt das Spiel.

Wer zeigt / überträgt FC Villarreal vs. FC Liverpool live? Die Champions League im LIVE-STREAM auf DAZN

Wollt Ihr auch das Halbfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und Manchester City live sehen, kommt Ihr mit einem Abo bei Amazon Prime nicht allzu weit. Dieses Match wird vom Streamingdienst DAZN übertragen, der neben den meisten Spielen der Königsklasse beispielsweise auch die Bundesliga, internationale Top-Ligen sowie US-Sport wie NBA und NFL im Programm hat.

Ein Jahresabo bei DAZN ist für 274,99 Euro zu haben, alternativ lässt sich dieses auch in monatlichen Raten in Höhe von 24,99 Euro bezahlen. Das flexibel kündbare Monatsabo kostet hingegen 29,99 Euro pro Monat.

Wer zeigt / überträgt die Champions League live? Weitere Informationen zu DAZN

Wer zeigt / überträgt die Champions League live? Highlights und LIVE-TICKER zu FC Villarreal vs. FC Liverpool

Die Highlights zu Villarreal gegen Liverpool könnt Ihr im Anschluss an die Begegnung bei Amazon Prime Video oder auf YouTube finden.

Wollt Ihr während der Partie auf dem Laufenden bleiben, werft einen Blick in unseren LIVE-TICKER von GOAL. Dort versorgen wir Euch wie gewohnt mit den wichtigsten Infos.

