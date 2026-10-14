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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Viktoria Köln vs. Sonnenhof Großaspach heute live im TV und Livestream?

Viktoria Köln - Sonnenhof Großaspach
Viktoria Köln
Sonnenhof Großaspach
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Viktoria Köln gegen Sonnenhof Großaspach. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Sonnenhof Großaspach beginnt am 14.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit Viktoria Köln gegen Sonnenhof Großaspach

Wer zeigt / überträgt Viktoria Köln vs Sonnenhof Großaspach heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Sonnenhof Großaspach wird live auf MagentaSport übertragen.

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Viktoria Köln vs. Sonnenhof Großaspach: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Viktoria Köln den Tabellenletzten Sonnenhof Großaspach. Trainer Marian Wilhelm erwartet mit seinem Team einen Gegner, der dringend Punkte benötigt.

Viktoria Köln befindet sich in starker Verfassung. Nach zuletzt vier Siegen in fünf Pflichtspielen hat sich der Klub als ernsthafter Aufstiegskandidat etabliert – auch das beeindruckende 5:2 gegen Alemannia Aachen zuletzt unterstreicht die Offensivstärke der Kölner.

Sonnenhof Großaspach reist nach einer weiteren Niederlage an. Das 1:5 gegen Waldhof Mannheim am vergangenen Spieltag war ein herber Rückschlag für Trainer Pascal Reinhardt, dessen Mannschaft am unteren Ende der Tabelle kämpft.

Für Großaspach geht es darum, eine weitere Niederlage zu verhindern und endlich Stabilität zu finden. Die Auswärtsaufgabe bei einem formstarken Viktoria Köln kommt zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.


Viktoria Köln vs. Sonnenhof Großaspach: Aufstellungen

Viktoria Köln vs Sonnenhof Großaspach Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Wilhelm

Form

FCK

FCK - Form

HRO
S4-0
SVM
S1-3
FCI
S3-0
KÖL
U2-2
ALA
S2-5
Tor erzielt (kassiert)
17/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SHG

SHG - Form

TSG
S1-0
HAV
U2-2
VEL
U1-1
SAB
N2-1
WMA
N1-5
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Viktoria Köln kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann das Team mit 5:2 gegen Alemannia Aachen, zuvor gab es ein 2:2 im Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Köln. In den fünf Spielen erzielte Viktoria zwölf Treffer und kassierte fünf – eine Bilanz, die die Offensivstärke der Mannschaft deutlich zeigt.

Sonnenhof Großaspach weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen lediglich einen Sieg vor, bei zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 1:5-Niederlage gegen Waldhof Mannheim. Großaspach erzielte in diesem Zeitraum sieben Tore, kassierte aber zehn – eine Defensive, die unter Druck steht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Viktoria KölnUnentschiedenSonnenhof Großaspach
2
0
0
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
0
END
Deutschland 3 Liga
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
0
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
3
END
4Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/2

Die Bilanz der direkten Duelle ist überschaubar: In den zwei bekannten Aufeinandertreffen gewann Viktoria Köln beide Partien. Zuletzt setzte sich Viktoria im Februar 2020 mit 1:0 durch, davor gab es ein deutliches 3:0 für die Kölner im August 2019 in Großaspach. Die Serie spricht klar für Viktoria.

Viktoria Köln vs. Sonnenhof Großaspach: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
98012611+1524
S
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
86022411+1318
S
S
S
S
N
3
RW EssenRW EssenESN
95311812+618
S
U
U
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
94321717015
N
S
U
S
N
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
94232116+514
N
U
S
U
N
6
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
84131611+513
S
S
N
S
N
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141814+413
N
N
S
S
U
8
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
83321516-112
U
N
U
S
S
9
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
83231313011
N
S
N
U
S
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
832389-111
U
N
S
S
U
11
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
93241618-211
S
U
U
N
N
12
SC VerlSC VerlVEL
83231215-311
U
S
U
S
S
13
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
9243810-210
N
U
S
N
U
14
MeppenMeppenSVM
93151116-510
S
U
N
N
N
15
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
82241817+18
S
U
N
U
N
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
92251319-68
U
N
N
S
N
17
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
8224915-68
S
N
S
N
U
18
IngolstadtIngolstadtFCI
8224915-68
N
N
N
S
N
19
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
8224714-78
N
N
U
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261222-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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