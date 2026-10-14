Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Sonnenhof Großaspach beginnt am 14.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit Viktoria Köln gegen Sonnenhof Großaspach

Wer zeigt / überträgt Viktoria Köln vs Sonnenhof Großaspach heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Sonnenhof Großaspach wird live auf MagentaSport übertragen.

Viktoria Köln vs. Sonnenhof Großaspach: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Viktoria Köln den Tabellenletzten Sonnenhof Großaspach. Trainer Marian Wilhelm erwartet mit seinem Team einen Gegner, der dringend Punkte benötigt.

Viktoria Köln befindet sich in starker Verfassung. Nach zuletzt vier Siegen in fünf Pflichtspielen hat sich der Klub als ernsthafter Aufstiegskandidat etabliert – auch das beeindruckende 5:2 gegen Alemannia Aachen zuletzt unterstreicht die Offensivstärke der Kölner.

Sonnenhof Großaspach reist nach einer weiteren Niederlage an. Das 1:5 gegen Waldhof Mannheim am vergangenen Spieltag war ein herber Rückschlag für Trainer Pascal Reinhardt, dessen Mannschaft am unteren Ende der Tabelle kämpft.

Für Großaspach geht es darum, eine weitere Niederlage zu verhindern und endlich Stabilität zu finden. Die Auswärtsaufgabe bei einem formstarken Viktoria Köln kommt zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.





Viktoria Köln vs. Sonnenhof Großaspach: Aufstellungen

Form

Viktoria Köln kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann das Team mit 5:2 gegen Alemannia Aachen, zuvor gab es ein 2:2 im Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Köln. In den fünf Spielen erzielte Viktoria zwölf Treffer und kassierte fünf – eine Bilanz, die die Offensivstärke der Mannschaft deutlich zeigt.

Sonnenhof Großaspach weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen lediglich einen Sieg vor, bei zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 1:5-Niederlage gegen Waldhof Mannheim. Großaspach erzielte in diesem Zeitraum sieben Tore, kassierte aber zehn – eine Defensive, die unter Druck steht.

Bilanz direkte Duelle

Die Bilanz der direkten Duelle ist überschaubar: In den zwei bekannten Aufeinandertreffen gewann Viktoria Köln beide Partien. Zuletzt setzte sich Viktoria im Februar 2020 mit 1:0 durch, davor gab es ein deutliches 3:0 für die Kölner im August 2019 in Großaspach. Die Serie spricht klar für Viktoria.

Viktoria Köln vs. Sonnenhof Großaspach: Die Tabellen

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