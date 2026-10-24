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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Viktoria Köln vs. SC Verl heute live im TV und Livestream?

Viktoria Köln - SC Verl
Viktoria Köln
SC Verl
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Viktoria Köln gegen SC Verl. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Viktoria Köln und SC Verl beginnt am 24.10.2026, 14:00.

DeutschlandMagentaSport

Anstoßzeit Viktoria Köln gegen SC Verl

Wer zeigt / überträgt Viktoria Köln vs SC Verl heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Der Streamingdienst zeigt die Partie in voller Länge.

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Viktoria Köln vs. SC Verl: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Viktoria Köln den SC Verl. Der Tabellenzweite trifft auf ein Team aus dem Mittelfeld der Liga – ein Duell mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Marian Wilhelms Mannschaft hat sich in dieser Saison als ernstzunehmende Kraft im Aufstiegskampf etabliert. Das eindrucksvolle 5:2 bei Alemannia Aachen zuletzt belegt die Offensivstärke der Kölner.

Nach dem jüngsten 1:1 gegen Tabellenführer MSV Duisburg zeigt sich Viktoria Köln auch gegen starke Gegner stabil. Die Heimbilanz soll nun gegen Verl weiter ausgebaut werden.

SC Verl reist unter Trainer Orest Shala an, nachdem die Mannschaft zuletzt eine 1:2-Niederlage bei Hoffenheim II hinnehmen musste. Damit riss eine Serie von fünf ungeschlagenen Pflichtspielen.

Auswärts hat Verl in dieser Saison dennoch bewiesen, punkten zu können – das 2:2 bei Fortuna Düsseldorf bleibt ein Beleg dafür. Gegen Köln braucht die Mannschaft aber eine Reaktion.

Wo das Spiel live zu sehen ist, steht nachfolgend.


Viktoria Köln vs. SC Verl: Aufstellungen

Viktoria Köln vs SC Verl Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Wilhelm

Form

FCK

FCK - Form

FCI
S3-0
KÖL
U2-2
ALA
S2-5
SHG
U2-2
DUI
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
13/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
VEL

VEL - Form

SHG
U1-1
WUK
S2-1
F95
U2-2
SSV
U2-2
TSG
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Viktoria Köln kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete 1:1 gegen MSV Duisburg, zuvor gab es ein 2:2 gegen Sonnenhof Großaspach. Der deutlichste Erfolg in diesem Zeitraum war das 5:2 bei Alemannia Aachen. In fünf Spielen traf Köln zwölfmal und kassierte fünf Gegentore.

SC Verl weist aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage bei Hoffenheim II, davor blieb Verl mit einem 2:2 gegen Jahn Regensburg und einem 2:2 bei Fortuna Düsseldorf ungeschlagen. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesem Zeitraum acht Tore und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Viktoria KölnUnentschiedenSC Verl
1
2
2
Deutschland 3 Liga
SC Verl badge
SC Verl
VEL
2
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
0
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
SC Verl badge
SC Verl
VEL
5
END
Deutschland 3 Liga
SC Verl badge
SC Verl
VEL
1
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
2
SC Verl badge
SC Verl
VEL
1
END
Deutschland 3 Liga
SC Verl badge
SC Verl
VEL
1
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
END
5Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im April 2026 in der 3. Liga statt: SC Verl gewann damals als Gastgeber mit 2:0 gegen Viktoria Köln. Im November 2025 setzte sich Verl auswärts in Köln mit 5:1 durch. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann SC Verl zweimal, Viktoria Köln einmal – zwei Partien endeten unentschieden.

Viktoria Köln vs. SC Verl: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
108112712+1525
U
S
S
S
S
2
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
3
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
106222714+1320
U
U
S
S
S
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
105232417+717
S
N
U
S
U
5
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
105142015+516
S
N
N
S
S
6
Hansa RostockHansa RostockHRO
104331719-215
N
N
S
U
S
7
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
104241718-114
S
S
U
U
N
8
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
104241516-114
S
N
N
S
N
9
IngolstadtIngolstadtFCI
104241315-214
S
S
N
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
104241113-214
N
S
U
N
S
11
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
104151616013
N
N
S
S
N
12
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
103341821-312
N
N
U
N
U
13
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
103341215-312
U
S
S
N
S
14
SC VerlSC VerlVEL
103341519-412
N
U
U
S
U
15
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
103341218-612
S
U
N
N
U
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
103251519-411
S
U
N
N
S
17
MeppenMeppenSVM
103251217-511
U
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
112452020010
N
U
U
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
101361323-106
U
U
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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