Das Spiel zwischen Viktoria Köln und SC Verl beginnt am 24.10.2026, 14:00.

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Anstoßzeit Viktoria Köln gegen SC Verl

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Viktoria Köln vs. SC Verl: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Viktoria Köln den SC Verl. Der Tabellenzweite trifft auf ein Team aus dem Mittelfeld der Liga – ein Duell mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Marian Wilhelms Mannschaft hat sich in dieser Saison als ernstzunehmende Kraft im Aufstiegskampf etabliert. Das eindrucksvolle 5:2 bei Alemannia Aachen zuletzt belegt die Offensivstärke der Kölner.

Nach dem jüngsten 1:1 gegen Tabellenführer MSV Duisburg zeigt sich Viktoria Köln auch gegen starke Gegner stabil. Die Heimbilanz soll nun gegen Verl weiter ausgebaut werden.

SC Verl reist unter Trainer Orest Shala an, nachdem die Mannschaft zuletzt eine 1:2-Niederlage bei Hoffenheim II hinnehmen musste. Damit riss eine Serie von fünf ungeschlagenen Pflichtspielen.

Auswärts hat Verl in dieser Saison dennoch bewiesen, punkten zu können – das 2:2 bei Fortuna Düsseldorf bleibt ein Beleg dafür. Gegen Köln braucht die Mannschaft aber eine Reaktion.

Wo das Spiel live zu sehen ist, steht nachfolgend.





Viktoria Köln vs. SC Verl: Aufstellungen

Form

Viktoria Köln kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete 1:1 gegen MSV Duisburg, zuvor gab es ein 2:2 gegen Sonnenhof Großaspach. Der deutlichste Erfolg in diesem Zeitraum war das 5:2 bei Alemannia Aachen. In fünf Spielen traf Köln zwölfmal und kassierte fünf Gegentore.

SC Verl weist aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage bei Hoffenheim II, davor blieb Verl mit einem 2:2 gegen Jahn Regensburg und einem 2:2 bei Fortuna Düsseldorf ungeschlagen. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesem Zeitraum acht Tore und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im April 2026 in der 3. Liga statt: SC Verl gewann damals als Gastgeber mit 2:0 gegen Viktoria Köln. Im November 2025 setzte sich Verl auswärts in Köln mit 5:1 durch. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann SC Verl zweimal, Viktoria Köln einmal – zwei Partien endeten unentschieden.

Viktoria Köln vs. SC Verl: Die Tabellen

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