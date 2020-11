Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga am Freitag

Der VfL Wolfsburg empfängt Werder Bremen - doch wo wird das Bundesliga-Freitagsspiel live im TV und LIVE-STREAM gezeigt? Hier erfahrt Ihr alle Infos.

Am 9. Spieltag der trifft der auf . Anstoß der Begegnung ist am Freitag, den 27. November, um 20.30 Uhr in der Volkswagen Arena in Wolfsburg.

Die Gastgeber aus Wolfsburg sind neben die einzige Mannschaft, die in der laufenden Bundesliga-Saison noch ungeschlagen ist. Mit 14 Punkten (drei Siege, fünf Remis) steht das Team von Trainer OIiver Glasner derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz.

Werder Bremen hat es derweil vollbracht, gleich fünfmal hintereinander das gleiche Ergebnis zu erzielen (1:1). Am vergangenen Wochenende erkämpften sich die Bremer einen Punkt beim FC Bayern München.

Mehr Teams

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen live? In diesem Artikel erfahrt Ihr alle Infos rund um die Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen: Die Bundesliga-Partie im Überblick

Duell VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen Datum Freitag, 27. November, 20.30 Uhr Ort Volkswagen Arena, Wolfsburg

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM?

Wer das Freitagsspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen live verfolgen möchte, hat genau eine Option - und zwar DAZN. Der Streamingdienst überträgt die Partie exklusiv im LIVE-STREAM.

Bundesliga: DAZN zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM

Die exklusiven Übertragungsrechte für alle Freitagsspiele der Bundesliga sind im Besitz von DAZN. Dementsprechend zeigt der Streamingdienst auch das Duell VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen live und in voller Länge im LIVE-STREAM.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Die Vorberichterstattung beginnt bei DAZN um 20.15 Uhr - Moderator Daniel Herzog stimmt Euch dabei auf den Abend ein. Sobald der Ball ab 20.30 Uhr rollt, kommentieren Freddy Harder und Experte Sebastian Kneißl das Spielgeschehen in Wolfsburg.

DAZN zeigt / überträgt Wolfsburg vs. Bremen: So seht Ihr den LIVE-STREAM kostenlos

Um den LIVE-STREAM zu VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen zum Laufen zu bringen, benötigt Ihr lediglich ein DAZN-Abo. Ihr habt noch keins? Umso besser, denn als Neukunde bekommt Ihr den vollen Service von DAZN einen Montag lang kostenlos.

Somit könnt ihr mit dem DAZN-Gratismonat nicht nur das Duell zwischen Wolfsburg und Bremen live und kostenlos anschauen, sondern bekommt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen gratis. Abgesehen von der Bundesliga findet Ihr auf DAZN zahlreiche weitere spannende Wettbewerbe: Die Champions League und Europa League , Serie A , LaLiga , Ligue 1 und vieles mehr.

Sobald der Probemonat abgelaufen ist, kostet ein Abo bei DAZN 11,99 Euro pro Monat. Es besteht aber auch die Möglichkeit, ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abzuschließen. Oder aber ihr kündigt euer Abo, falls Euch DAZN nicht gefällt.

Um DAZN nutzen zu können, braucht Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die es hier zum Download gibt:

Bild: imago images / Noah Wedel

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen live im TV?

Alternativ zur Übertragung des Freitagsspiels via LIVE-STREAM stellt sich die Frage, ob man die Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen auch auf einem TV-Gerät vefolgen kann?

Aber sicher! Die Bundesliga-Partie VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen wird zwar nicht von gängigen TV-Sendern gezeigt, jedoch kann man das Spiel problemlos auf einem Smart-TV anschauen.

Hierzu müsst Ihr auf eurem Smart-TV lediglich die DAZN-App herunterladen und könnt dann den LIVE-STREAM auf den Fernseher bringen. Die kostenlose DAZN-App gibt es für alle modernen Fernseher mit Internetverbindung.

DAZN zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV - so geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an .

Meldet Euch bei DAZN an . Schritt 4: Genießt VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Bild: imago images / Poolfoto

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen: Die Bundesliga-Highlights auf DAZN

Ihr habt die Live-Übertragung der Partie VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen verpasst? Macht nichts, denn nach der Bundesliga-Partie könnt Ihr Euch auch die Highlights anschauen.

DAZN stellt bereits 40 Minuten nach Abpfiff einen Clip mit allen Highlights der Partie zur Verfügung. Zugriff bekommt man mit einem DAZN-Abo. Alle Details dazu sind oben bereits beschrieben, zudem wird es in diesem Artikel nochmals genauer erklärt.

Wer zeigt / überträgt Wolfsburg vs. Bremen im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos im Überblick