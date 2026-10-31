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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. Osnabrück heute live im TV und Livestream?

VfL Wolfsburg - Osnabrück
VfL Wolfsburg
Osnabrück
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt VfL Wolfsburg gegen Osnabrück. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen VfL Wolfsburg und Osnabrück beginnt am 31.10.2026, 13:00.

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Anstoßzeit VfL Wolfsburg gegen Osnabrück

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 10
Volkswagen Arena

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs Osnabrück heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen VfL Wolfsburg und Osnabrück wird live auf WOW übertragen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

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VfL Wolfsburg vs. Osnabrück: Spielvorschau

In der Volkswagen Arena in Wolfsburg empfängt der VfL Wolfsburg den VfL Osnabrück zum Zweitligaduell. Trainer Tobias Strobl will mit seiner Mannschaft die Tabellenspitze im Blick behalten.

Wolfsburg zählt in dieser Saison zu den stärksten Offensivteams der Liga. Zuletzt zeigte das Team allerdings Schwächen – das 2:3 gegen SC Freiburg im DFB-Pokal und das 1:1 gegen Bochum in der Liga lassen erkennen, dass die Defensive nicht immer standhält.

Osnabrück reist als Außenseiter an. Trainer Timo Schultz sucht nach Konstanz, und die jüngsten Ergebnisse machen die Aufgabe in Wolfsburg nicht leichter.

Die Gäste konnten zuletzt mit einem 3:0 gegen Greuther Fürth aufhorchen lassen – ein Ergebnis, das Mut macht, aber nicht über die insgesamt wechselhafte Form hinwegtäuscht.

Für Wolfsburg geht es darum, in der Liga wieder Boden gutzumachen und die Ambitionen auf einen Aufstiegsplatz zu untermauern. Osnabrück braucht Punkte, um im Mittelfeld der Tabelle nicht den Anschluss zu verlieren.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

VfL Wolfsburg vs. Osnabrück: Aufstellungen

VfL Wolfsburg vs Osnabrück Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Strobl

Form

WOB

WOB - Form

SVD
S5-1
FCN
U4-4
HDH
S3-1
BOC
U1-1
SCF
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
15/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
OSN

OSN - Form

BOC
N4-1
DIF
N0-1
DOD
U1-1
ABI
N2-1
GFT
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Wolfsburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag das Team mit 2:3 gegen SC Freiburg im DFB-Pokal, davor holte Wolfsburg ein 1:1 gegen VfL Bochum in der Liga. Besonders auffällig ist die Torgefährlichkeit: Das 4:4 gegen Nürnberg und der 5:1-Sieg gegen Darmstadt stehen für eine Offensivabteilung mit großem Potenzial – aber auch für eine Defensive, die nicht immer sicher steht.

Osnabrück weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Der jüngste Auftritt brachte jedoch ein starkes 3:0 gegen Greuther Fürth. Zuvor verlor die Mannschaft mit 1:2 gegen Arminia Bielefeld und spielte 1:1 gegen Dynamo Dresden. Insgesamt erzielte Osnabrück in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VfL WolfsburgUnentschiedenOsnabrück
0
0
1
Klub Freundschaftsspiele
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
3
END
1Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1

Das bislang einzige dokumentierte direkte Duell beider Klubs fand am 2. Juli 2022 in einem Freundschaftsspiel statt: Osnabrück gewann damals mit 3:1 gegen Wolfsburg. Auf Basis dieser einen Begegnung lassen sich keine belastbaren Muster ableiten.

VfL Wolfsburg vs. Osnabrück: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
9810208+1225
S
U
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
95312112+918
N
U
U
S
S
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
953194+518
S
S
U
S
N
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
94412314+916
U
S
U
S
N
5
MagdeburgMagdeburgFCM
95132012+816
S
N
S
U
S
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
94321616015
U
N
U
U
S
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
S
N
S
S
U
8
St. PauliSt. PauliFCP
9261119+212
U
U
S
U
S
9
OsnabrückOsnabrückOSN
93241415-111
S
N
U
U
N
10
VfL BochumVfL BochumBOC
10325811-311
S
U
N
N
N
11
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
N
U
U
N
U
12
BraunschweigBraunschweigEBS
103161618-210
N
S
N
S
N
13
Greuther FürthGreuther FürthGFT
92341216-49
N
S
N
U
U
14
Holstein KielHolstein KielHSK
91531011-18
S
U
N
U
N
15
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
92251118-78
N
S
U
N
U
16
Hannover 96Hannover 96H96
9225815-78
N
U
N
S
N
17
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
92251120-98
N
S
N
N
N
18
DarmstadtDarmstadtSVD
9225818-108
U
N
S
N
S
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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