Das Spiel zwischen VfL Wolfsburg und Osnabrück beginnt am 31.10.2026, 13:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit VfL Wolfsburg gegen Osnabrück

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 10 31. Okt. 2026 - 08:00 Volkswagen Arena

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs Osnabrück heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen VfL Wolfsburg und Osnabrück wird live auf WOW übertragen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

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VfL Wolfsburg vs. Osnabrück: Spielvorschau

In der Volkswagen Arena in Wolfsburg empfängt der VfL Wolfsburg den VfL Osnabrück zum Zweitligaduell. Trainer Tobias Strobl will mit seiner Mannschaft die Tabellenspitze im Blick behalten.

Wolfsburg zählt in dieser Saison zu den stärksten Offensivteams der Liga. Zuletzt zeigte das Team allerdings Schwächen – das 2:3 gegen SC Freiburg im DFB-Pokal und das 1:1 gegen Bochum in der Liga lassen erkennen, dass die Defensive nicht immer standhält.

Osnabrück reist als Außenseiter an. Trainer Timo Schultz sucht nach Konstanz, und die jüngsten Ergebnisse machen die Aufgabe in Wolfsburg nicht leichter.

Die Gäste konnten zuletzt mit einem 3:0 gegen Greuther Fürth aufhorchen lassen – ein Ergebnis, das Mut macht, aber nicht über die insgesamt wechselhafte Form hinwegtäuscht.

Für Wolfsburg geht es darum, in der Liga wieder Boden gutzumachen und die Ambitionen auf einen Aufstiegsplatz zu untermauern. Osnabrück braucht Punkte, um im Mittelfeld der Tabelle nicht den Anschluss zu verlieren.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

VfL Wolfsburg vs. Osnabrück: Aufstellungen

Form

Wolfsburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag das Team mit 2:3 gegen SC Freiburg im DFB-Pokal, davor holte Wolfsburg ein 1:1 gegen VfL Bochum in der Liga. Besonders auffällig ist die Torgefährlichkeit: Das 4:4 gegen Nürnberg und der 5:1-Sieg gegen Darmstadt stehen für eine Offensivabteilung mit großem Potenzial – aber auch für eine Defensive, die nicht immer sicher steht.

Osnabrück weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Der jüngste Auftritt brachte jedoch ein starkes 3:0 gegen Greuther Fürth. Zuvor verlor die Mannschaft mit 1:2 gegen Arminia Bielefeld und spielte 1:1 gegen Dynamo Dresden. Insgesamt erzielte Osnabrück in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 0 0 1 Klub Freundschaftsspiele VfL Wolfsburg WOB 1 Osnabrück OSN 3 END 1 Erzielte Tore 3 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Das bislang einzige dokumentierte direkte Duell beider Klubs fand am 2. Juli 2022 in einem Freundschaftsspiel statt: Osnabrück gewann damals mit 3:1 gegen Wolfsburg. Auf Basis dieser einen Begegnung lassen sich keine belastbaren Muster ableiten.

VfL Wolfsburg vs. Osnabrück: Die Tabellen