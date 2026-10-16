Das Spiel zwischen VfL Wolfsburg und FC Heidenheim beginnt am 17.10.2026, 13:00.

Anstoßzeit VfL Wolfsburg gegen FC Heidenheim

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 8 17. Okt. 2026 - 07:00 Volkswagen Arena

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs FC Heidenheim heute live im TV und Livestream?

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VfL Wolfsburg vs. FC Heidenheim: Spielvorschau

In der Volkswagen Arena in Wolfsburg empfängt der VfL Wolfsburg den FC Heidenheim zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften befinden sich in der oberen Tabellenhälfte und kämpfen um Punkte im Aufstiegsrennen.

Wolfsburg steht unter der Leitung von Tobias Strobl und präsentiert sich in dieser Saison mit wechselhafter Form. Zuletzt trennten sich die Niedersachsen von Nürnberg mit 4:4 – ein Ergebnis, das erneut Fragen zur defensiven Stabilität aufwirft.

FC Heidenheim reist unter Trainer Frank Schmidt nach Wolfsburg. Die Gäste kommen mit breiter Brust: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte Heidenheim drei Siege, und das jüngste Ligaspiel endete mit einem 0:0 gegen Kaiserslautern.

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Wolfsburg muss nach dem 4:4 gegen Nürnberg eine Antwort liefern. Zu Hause soll die Volkswagen Arena zum Vorteil werden – doch Heidenheim ist kein leichter Gegner.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden.





VfL Wolfsburg vs. FC Heidenheim: Aufstellungen

Form

Wolfsburg kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Ligaspielen holte der Klub zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte eine Niederlage. Das jüngste Spiel endete 4:4 gegen Nürnberg, zuvor gab es ein beeindruckendes 5:1 gegen Darmstadt. In diesen Spielen traf Wolfsburg 15-mal, ließ aber neun Gegentreffer zu – die Defensive bleibt anfällig.

Heidenheim reist mit stabiler Form an: drei Siege, zwei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt trennte sich die Mannschaft 0:0 von Kaiserslautern, davor gab es ein 2:2 gegen Arminia Bielefeld. Besonders auffällig war das 5:3 gegen Dynamo Dresden, das die Torgefahr der Gäste unterstreicht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Januar 2026 in der Bundesliga statt und endete 1:1 in der Volkswagen Arena. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann Wolfsburg zweimal, Heidenheim einmal – zwei Partien endeten unentschieden. Wolfsburg erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt sechs Tore, Heidenheim fünf.

VfL Wolfsburg vs. FC Heidenheim: Die Tabellen

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