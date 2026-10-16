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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. FC Heidenheim heute live im TV und Livestream?

VfL Wolfsburg - FC Heidenheim
VfL Wolfsburg
FC Heidenheim
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt VfL Wolfsburg gegen FC Heidenheim. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen VfL Wolfsburg und FC Heidenheim beginnt am 17.10.2026, 13:00.

Anstoßzeit VfL Wolfsburg gegen FC Heidenheim

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 8
Volkswagen Arena

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs FC Heidenheim heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen VfL Wolfsburg und FC Heidenheim ist live bei WOW zu sehen. Alle Partien der 2. Bundesliga sind dort in voller Länge verfügbar – inklusive Livestream über die WOW-App.

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VfL Wolfsburg vs. FC Heidenheim: Spielvorschau

In der Volkswagen Arena in Wolfsburg empfängt der VfL Wolfsburg den FC Heidenheim zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften befinden sich in der oberen Tabellenhälfte und kämpfen um Punkte im Aufstiegsrennen.

Wolfsburg steht unter der Leitung von Tobias Strobl und präsentiert sich in dieser Saison mit wechselhafter Form. Zuletzt trennten sich die Niedersachsen von Nürnberg mit 4:4 – ein Ergebnis, das erneut Fragen zur defensiven Stabilität aufwirft.

FC Heidenheim reist unter Trainer Frank Schmidt nach Wolfsburg. Die Gäste kommen mit breiter Brust: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte Heidenheim drei Siege, und das jüngste Ligaspiel endete mit einem 0:0 gegen Kaiserslautern.

.

Wolfsburg muss nach dem 4:4 gegen Nürnberg eine Antwort liefern. Zu Hause soll die Volkswagen Arena zum Vorteil werden – doch Heidenheim ist kein leichter Gegner.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden.


VfL Wolfsburg vs. FC Heidenheim: Aufstellungen

VfL Wolfsburg vs FC Heidenheim Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Strobl

Form

WOB

WOB - Form

KSC
S2-5
COT
U4-4
FCP
N1-0
SVD
S5-1
FCN
U4-4
Tor erzielt (kassiert)
18/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
HDH

HDH - Form

DOD
S5-3
GFT
S0-1
HSK
S1-0
ABI
U2-2
FCK
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Wolfsburg kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Ligaspielen holte der Klub zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte eine Niederlage. Das jüngste Spiel endete 4:4 gegen Nürnberg, zuvor gab es ein beeindruckendes 5:1 gegen Darmstadt. In diesen Spielen traf Wolfsburg 15-mal, ließ aber neun Gegentreffer zu – die Defensive bleibt anfällig.

Heidenheim reist mit stabiler Form an: drei Siege, zwei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt trennte sich die Mannschaft 0:0 von Kaiserslautern, davor gab es ein 2:2 gegen Arminia Bielefeld. Besonders auffällig war das 5:3 gegen Dynamo Dresden, das die Torgefahr der Gäste unterstreicht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VfL WolfsburgUnentschiedenFC Heidenheim
2
2
1
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
1
END
Bundesliga
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
1
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
3
END
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
0
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
1
END
Bundesliga
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
1
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
3
END
Bundesliga
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
1
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
END
8Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Januar 2026 in der Bundesliga statt und endete 1:1 in der Volkswagen Arena. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann Wolfsburg zweimal, Heidenheim einmal – zwei Partien endeten unentschieden. Wolfsburg erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt sechs Tore, Heidenheim fünf.

VfL Wolfsburg vs. FC Heidenheim: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
8710198+1122
U
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
85302111+1018
U
U
S
S
U
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
74211412+214
U
U
S
S
S
4
MagdeburgMagdeburgFCM
7412149+513
S
U
S
N
S
5
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
73311912+712
U
S
N
U
S
6
KaiserslauternKaiserslauternFCK
733164+212
U
S
N
S
S
7
St. PauliSt. PauliFCP
7241108+210
S
U
S
U
N
8
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
82331617-19
U
N
U
S
U
9
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
72231112-18
S
U
N
U
N
10
OsnabrückOsnabrückOSN
72231013-38
U
U
N
S
S
11
BraunschweigBraunschweigEBS
7214131307
S
N
U
N
N
12
VfL BochumVfL BochumBOC
721457-27
N
N
U
S
N
13
Hannover 96Hannover 96H96
7214712-57
N
S
N
U
S
14
DarmstadtDarmstadtSVD
7214814-67
S
N
S
N
N
15
Greuther FürthGreuther FürthGFT
71331013-36
N
U
U
N
S
16
Holstein KielHolstein KielHSK
8053711-45
U
N
U
N
U
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
7124915-65
U
N
U
N
N
18
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
7124614-85
N
N
N
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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