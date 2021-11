In der UEFA Champions League stehen sich der VfL Wolfsburg und der FC Salzburg gegenüber. Wer aber überträgt das Spiel live im TV und LIVE-STREAM?

Wichtiges Match für den VfL Wolfsburg in der UEFA Champions League: Am 4. Spieltag der Gruppenphase hat der VfL den FC Salzburg zu Gast in der Volkswagen Arena. Anpfiff ist am Dienstag, den 2. November 2021, um 18.45 Uhr.

In Gruppe G sind die Wölfe noch sieglos. Nachdem man die ersten beiden Spiele spät noch aus der Hand gab, also jeweils den Ausgleich kassierte, musste man am 3. Spieltag in Salzburg eine verdiente 1:3-Niederlage hinnehmen. Nun ist es aber das erste CL-Spiel unter Neu-Trainer Florian Kohfeldt.

Die Österreicher dagegen sind noch ungeschlagen, haben sogar sieben Punkte auf dem Konto stehen und damit beste Chancen auf die K.o.-Runde. Verliert man in Wolfsburg nicht, könnte das schon reichen.

VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg live im TV und LIVE-STREAM sehen: Das funktioniert, wenn Ihr wollt! Goal liefert alle Infos zur Übertragung und auch zur Ausgangslage vor dem Spiel aus der UEFA Champions League.

VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg: Datum, Termin, Ort, Wettbewerb

Duell : VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg

: VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg Wettbewerb : UEFA Champions League, Gruppenphase - 4. Spieltag

: UEFA Champions League, Gruppenphase - 4. Spieltag Datum : 2. November 2021, Anpfiff: 18.45 Uhr

: 2. November 2021, Anpfiff: 18.45 Uhr Ort: Volkswagen Arena, Wolfsburg

🗣️ #Kohfeldt: Ich habe eine intakte Mannschaft vorgefunden. Sie braucht nur eine Orientierung, wie das Spiel aufgezogen werden soll. Dieses Team hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Dynamik u. Intensität gegen den Ball ausgezeichnet. Das ist zuletzt etwas weniger geworden. pic.twitter.com/a7oMhKHLQt — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) October 28, 2021

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg live im TV? Die Übertragung im Fernsehen

Die Frage aller Fragen rund um das Spiel VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg lautet natürlich, wo es live im Fernsehen oder im LIVE-STREAM übertragen wird. Außer natürlich, wenn Ihr als Fan im Stadion seid.

Jedoch will eine Vielzahl an Fans sicherlich auch wissen, wo man sich am Dienstagabend im TV die vollen 90 Minuten anschauen kann. Das funktioniert auf jeden Fall, soviel sei verraten.

Doch wer hält die Rechte an der Partie VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg oder generell der UEFA Champions League 2021/22?

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg live im Free-TV?

Free-TV und die Königsklasse? Das passt nicht zusammen in dieser Saison! Bedeutet schlicht und einfach, dass Ihr VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg am Dienstag sicherlich nicht kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen anschauen könnt.

Die Zeiten, zu denen das ZDF die Königsklasse zeigte, sind vorbei (lediglich das Finale wird in dieser Saison live im ZDF zu sehen sein). Stattdessen haben zwei andere Sender die Übertragungsrechte in dieser Spielzeit.

DAZN ist der Kanal, auf dem Ihr die meisten Spiele in voller Länge anschauen könnt. Zudem zeigt / überträgt Amazon Prime Video pro Spieltag ein Match am Dienstag exklusiv. Sky hält keine Rechte mehr.

DAZN zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg live im TV: Einzelspiel

Weil sich Amazon am Dienstag immer das Top-Spiel schnappt und mit dem FC Bayern München am 2. November auch ein großer deutscher Name im Einsatz ist, läuft VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg exklusiv auf DAZN.

DAZN hat mit den beiden linearen Sendern DAZN 1 und DAZN 2 mittlerweile auch zwei Fernsehkanäle am Start. Auf DAZN 1 wird das Duell von Wolfsburg mit Salzburg zu sehen sein.

Um 18.45 Uhr wird angepfiffen, zuvor gibt es bereits Vorberichte aus der Volkswagen Arena. Hier ein paar Details zur Übertragung:

Übertragung ab 18.15 Uhr Anpfiff 18.45 Uhr Kommentator Lukas Schönmüller Moderator Tobi Wahnschaffe Experte Benny Lauth

DAZN zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg als Teil der Konferenz

DAZN zeigt am Dienstag nicht nur die vollen 90 Minuten live im TV, sondern hat auch eine Konferenzschaltung im Angebot. So sieht die Konferenz den ganzen Abend über aus:

Ab 18:45 Uhr: Wolfsburg - Salzburg (Kommentator: Max Gross) und Malmö - Chelsea (Komm.: Nico Seepe). Ab 21:00 Uhr: Atalanta - Man United (Kommentator: Marco Hagemann), Kiew - Barcelona (Komm.: Holger Pfandt), Villarreal - Young Boys (Komm.: Tom Kirsten), Sevilla - Lille (Komm.: Oliver Forster) und Juventus - Zenit (Komm.: Michael Born).

Moderator: Jan Lüdeke. Vorberichte ab 18:30 Uhr Anpfiff um 18:45 Uhr.



Genauere Infos zu DAZN und wie Ihr den Sender empfangen könnt, gibt es im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg im LIVE-STREAM?

DAZN ist am Dienstagabend der einzige Sender, bei dem Ihr VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg im LIVE-STREAM sehen könnt. Wenn Ihr auf DAZN 1 und DAZN 2 keinen Zugriff habt, dann könnt Ihr das Duell der beiden Teams auch im LIVE-STREAM anschauen.

Das könnt Ihr dann auf dem Mobilgerät Eurer Wahl tun, ganz einfach und unkompliziert. Einfach die App auf das Gerät laden - auch ein Smart-TV geht - und dann könnt Ihr Euch schon anmelden.

DAZN benötigt jedoch ein Abonnement. Es gibt die monatliche Zahlweise oder die jährliche - beide haben ihre Vorteile.

Monatsabo: 14,99 Euro im Monat (monatlich kündbar)

Jahresabo: 149,99 Euro im Jahr (jährlich kündbar, aber in Summe etwas kostengünstiger pro Jahr)

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg? Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt keinen LIVE-STREAM von DAZN parat und auch keinen Zugriff auf den linearen TV-Sender DAZN 1? Dann könnt Ihr wohl oder übel keine Bilder vom Duell der beiden Bundesligisten (Deutschland & Österreich) sehen.

Dies gibt uns die Möglichkeit, Euch den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal ans Herz zu legen.

Wir tickern jedes Spiel der UEFA Champions League und beschreiben alle wichtigen Events live. Tore, Highlights, Karten und Wechsel verpasst Ihr bei uns sicherlich nicht!

VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg: Die Aufstellung zum Champions-League-Spiel

+++ Am Dienstag wird das Spiel zwischen den Wölfen und den Bullen gegen 18.45 Uhr angepfiffen. Eine Stunde vorher gibt es hier die Aufstellung +++

VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg, Tabelle: Die Ausgangslage in Gruppe G der Champions League

Platz Team Spiele Tordiff. Punkte 1. FC Salzburg 3 +3 7 2. FC Sevilla 3 0 3 3. OSC Lille 3 -1 2 4. VfL Wolfsburg 3 -2 2

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. FC Salzburg live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League