Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung des Montagsspiels

Wolfsburg empfängt die Eintracht zum Abschluss des 30. Spieltags der Bundesliga. Doch wer zeigt das Montagsspiel live? Goal erklärt es Euch.

Das letzte von fünf Montagsspielen der Saison 2018/2019 in der steht an, wenn der heute Abend auf trifft. Angestoßen wird um 20:30 Uhr in der Volkswagen-Arena.

Die Frankfurter Eintracht hat ein schweres Europa-League-Viertelfinale in den Knochen und konnte sich nun ein paar Tage ausruhen. Die Ruhepause sollte heute Abend jedoch beendet sein, denn der Kampf um den Champions-League-Platz vier geht in die heiße Phase.

In Wolfsburg darf man sich zudem noch Hoffnungen auf einen Startplatz in der machen - und könnte bei einem Dreier gegen die SGE sogar noch leise von der Königsklasse träumen. Die Voraussetzungen für ein spannendes Spiel sind also geschaffen.

Das Montagsspiel zwischen Wolfsburg und Eintracht Frankfurt steht an. Goal erklärt Euch, wie Ihr das Spiel heute Abend im TV und LIVE-STREAM empfangen könnt.

Wer zeigt / überträgt Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV?

Fußballfans mussten sich in den vergangen Saisons an große Veränderungen im Bundesliga-Spielplan anpassen. So hatte die DFL zusätzliche Spieltermine an Freitag- und Montagabenden geschaffen. Auch in den Übertragungsrechten der Fernsehsender gab es immer wieder Veränderungen, die oft kompliziert zu durchschauen waren. Deswegen gibt Euch Goal einen Überblick, wo Ihr das Montagsspiel heute sehen könnt.

Zeigt / überträgt Sky das Montagsspiel zwischen Wolfsburg und Eintracht Frankfurt im Pay-TV?

Sky ist noch immer die erste Anlaufstelle, wenn es um Live-Übertragungen der Bundesliga geht. Die Rechte an den Montagsspielen besitzt der Sender jedoch nicht mehr.

Somit wird das Spiel zwischen Wolfsburg und Frankfurt nicht live auf Sky übertragen.

Wird das Spiel Wolfsburg gegen Frankfurt live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Auch das Free-TV besitzt keine Übertragungsrechte für die Montagsspiele der Bundesliga. Weder auf ARD, ZDF, RTL oder Sport1 wird Wolfsburg vs. Frankfurt live gezeigt.

Wer das Montagsspiel jedoch auf keinen Fall verpassen will, hat eine Möglichkeit, es zu sehen.

Eurosport zeigt / überträgt das Montagsspiel zwischen Wolfsburg und Eintracht Frankfurt live im Pay-TV

Der Sportsender bietet mit seinem Kanal Eurosport 2 HD Xtra eine Anlaufstelle für alle, die das Montagsspiel live verfolgen wollen. Um auf den Sender zugreifen zu können, muss jedoch ein Abo abgeschlossen werden.

Hierzu ist zunächst ein Abo für HD Plus für 5,75 Euro monatlich nötig. Das Eurosport-Paket mit Eurosport 2 HD Xtra kostet zusätzlich 5 Euro pro Monat.

Wer zeigt / überträgt Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM?

Die Bundesliga kann auch im Internet empfangen werden. Der Eurosport Player, Sky Go und DAZN liefern Bilder im Netz. Welcher Anbieter davon für das Montagsspiel infrage kommt, erklären wir Euch hier.

Zeigt / überträgt der Eurosport Player Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt live im Stream?

Nachdem die Übertragungsrechte der Montagsspiele bei Eurosport liegen, bietet der Sender auch exklusiv einen LIVE-STREAM zur Partie. Das Spiel kann mit dem Eurosport Player in Echtzeit empfangen werden.

Durch das Spiel führen parallel zum TV Jan Henkel und Experte Matthias Sammer, der zudem seine Analyse des Spiels in der Halbzeit und nach der Partie den Zuschauern präsentiert. Ein Abonnement beim Streamingdienst gibt es für 4,99 Euro pro Monat.

Zeigt / überträgt Sky Go das Montagsspiel Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM?

Das Spiel wird nicht live auf den TV-Kanälen von Sky übertragen, somit kann auch Sky Go keine Live-Bilder aus Wolfsburg liefern. Auch Sky Ticket hat keine Rechte an einer Übertragung.

Erst am Samstag und Sonntag können Fußballfans wieder Bundesliga-Fußball auf Sky sehen.

Zeigt / überträgt DAZN die Partie zwischen Wolfsburg und Eintracht Frankfurt live?

Für die Bundesliga hat der Streamingdienst DAZN keine Rechte an einer Live-Übertragung. Live-Fußball gibt es am Montagabend hier dennoch, beispielsweise mit der Premier League, oder . Am Montagabend läuft hier unter anderem gegen und gegen .

Bilder von Wolfsburg gegen Frankfurt gibt es auf DAZN zudem 40 Minuten nach Abpfiff mit den Highlights der Partie. Wie Ihr die sehen könnt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt die Highlights des Montagsspiels Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt

Wer am Ostermontag die Live-Übertragung des Spiels verpasst hat, braucht sich nicht ärgern. Denn bereits ab circa 23 Uhr stellt DAZN die spektakulärsten Szenen des Spiels in einem Highlight-Clip zur Verfügung.

Das Video kann dann jederzeit "on demand" abgerufen werden. Dafür ist lediglich ein Account bei DAZN nötig, den es 30 Tage lang gratis und anschließend für 9,99 Euro monatlich gibt. Bezahlt werden kann bespielsweise per Kreditkarte oder Paypal. Sobald ein Account eingerichtet ist, kann sämtlicher Live-Sport über die DAZN-App gestreamt werden. Wird das Abo nicht mehr gewünscht, kann es jederzeit monatlich gekündigt werden.

Die App steht im App Store und Google Play Store kostenlos zum Download bereit und kann auf Smartphones, Tablets oder Smart TVs geladen werden. Auch über Laptop, MacBook oder PC ist ein Zugang möglich. Sogar herkömmliche Fernsehgeräte ohne Smart-Funktionen können mithilfe des Amazon Fire TV Sticks oder einer Playstation die Live-Streams übertragen.

Welche Sportarten DAZN neben den Highlights der Bundesliga noch zu bieten hat, seht Ihr hier in der Programmübersicht.

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Übertragungsarten in der Übersicht