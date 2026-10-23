Das Spiel zwischen VfL Bochum und VfL Wolfsburg beginnt am 23.10.2026, 18:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 9 23. Okt. 2026 - 12:30 Vonovia Ruhrstadion

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen VfL Bochum und VfL Wolfsburg ist live bei WOW zu sehen. Alle Partien der 2. Bundesliga werden dort in voller Länge übertragen – inklusive Livestream über die WOW-App.

VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg: Spielvorschau

Im Vonovia Ruhrstadion in Bochum empfängt der VfL Bochum den VfL Wolfsburg zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen treffen in der 2. Bundesliga aufeinander – mit sehr unterschiedlichen Tabellenständen im Gepäck.

Bochum steckt tief im Abstiegskampf und hat zuletzt drei Ligaspiele in Folge verloren. Trainer Uwe Rösler steht unter Druck, denn die Mannschaft braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.

Wolfsburg reist als Tabellendritten an und zählt zu den Aufstiegskandidaten dieser Saison. Trainer Tobias Strobl hat eine Offensive geformt, die in der Lage ist, Tore in Serie zu erzielen – wenngleich die Defensive zuletzt Schwächen gezeigt hat.

Das jüngste Ligaspiel der Gäste endete 3:1 gegen FC Heidenheim – ein Sieg, der Wolfsburgs Ambitionen unterstreicht. Bochum dagegen verlor zuletzt 2:0 gegen Kaiserslautern und wartet auf eine Reaktion.

Für Bochum ist dieses Heimspiel mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel. Im eigenen Stadion braucht die Mannschaft einen Sieg, um das Tabellenende zu verlassen. Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.





VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

Form

Bochum kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub einen Sieg, ein Unentschieden und kassierte drei Niederlagen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 2:0-Niederlage gegen Kaiserslautern. Zuvor verlor Bochum 0:1 gegen Arminia Bielefeld. Einzig das 1:1 gegen Greuther Fürth und der 4:1-Testspielsieg gegen Osnabrück unterbrechen die Negativserie.

Wolfsburg präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub drei Siege und zwei Unentschieden, ohne eine einzige Niederlage. Zuletzt gewann Wolfsburg 3:1 gegen FC Heidenheim. Das torreiche 4:4 gegen Nürnberg und der 5:1-Sieg gegen Darmstadt zeigen die offensive Stärke der Mannschaft – in fünf Spielen erzielte Wolfsburg 17 Tore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Februar 2025 in der Bundesliga statt und endete 1:1 in der Volkswagen Arena. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann Wolfsburg dreimal, Bochum einmal – eine Partie endete unentschieden. Wolfsburg erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt zwölf Tore, Bochum sieben.

VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen

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