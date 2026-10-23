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Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

VfL Bochum - VfL Wolfsburg
VfL Bochum
VfL Wolfsburg
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen VfL Bochum und VfL Wolfsburg beginnt am 23.10.2026, 18:30.

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Anstoßzeit VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 9
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Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen VfL Bochum und VfL Wolfsburg ist live bei WOW zu sehen. Alle Partien der 2. Bundesliga werden dort in voller Länge übertragen – inklusive Livestream über die WOW-App.

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VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg: Spielvorschau

Im Vonovia Ruhrstadion in Bochum empfängt der VfL Bochum den VfL Wolfsburg zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen treffen in der 2. Bundesliga aufeinander – mit sehr unterschiedlichen Tabellenständen im Gepäck.

Bochum steckt tief im Abstiegskampf und hat zuletzt drei Ligaspiele in Folge verloren. Trainer Uwe Rösler steht unter Druck, denn die Mannschaft braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.

Wolfsburg reist als Tabellendritten an und zählt zu den Aufstiegskandidaten dieser Saison. Trainer Tobias Strobl hat eine Offensive geformt, die in der Lage ist, Tore in Serie zu erzielen – wenngleich die Defensive zuletzt Schwächen gezeigt hat.

Das jüngste Ligaspiel der Gäste endete 3:1 gegen FC Heidenheim – ein Sieg, der Wolfsburgs Ambitionen unterstreicht. Bochum dagegen verlor zuletzt 2:0 gegen Kaiserslautern und wartet auf eine Reaktion.

Für Bochum ist dieses Heimspiel mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel. Im eigenen Stadion braucht die Mannschaft einen Sieg, um das Tabellenende zu verlassen. Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.


VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

VfL Bochum vs VfL Wolfsburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Uwe Rösler

Form

BOC

BOC - Form

GFT
U1-1
H96
N2-1
OSN
S4-1
ABI
N0-1
FCK
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
WOB

WOB - Form

COT
U4-4
FCP
N1-0
SVD
S5-1
FCN
U4-4
HDH
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
16/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Bochum kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub einen Sieg, ein Unentschieden und kassierte drei Niederlagen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 2:0-Niederlage gegen Kaiserslautern. Zuvor verlor Bochum 0:1 gegen Arminia Bielefeld. Einzig das 1:1 gegen Greuther Fürth und der 4:1-Testspielsieg gegen Osnabrück unterbrechen die Negativserie.

Wolfsburg präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub drei Siege und zwei Unentschieden, ohne eine einzige Niederlage. Zuletzt gewann Wolfsburg 3:1 gegen FC Heidenheim. Das torreiche 4:4 gegen Nürnberg und der 5:1-Sieg gegen Darmstadt zeigen die offensive Stärke der Mannschaft – in fünf Spielen erzielte Wolfsburg 17 Tore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VfL BochumUnentschiedenVfL Wolfsburg
1
1
3
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
1
END
Bundesliga
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
1
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
3
END
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
0
END
Bundesliga
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
3
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
END
Bundesliga
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
1
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
5
END
6Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Februar 2025 in der Bundesliga statt und endete 1:1 in der Volkswagen Arena. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann Wolfsburg dreimal, Bochum einmal – eine Partie endete unentschieden. Wolfsburg erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt zwölf Tore, Bochum sieben.

VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
8710198+1122
U
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
85302111+1018
U
U
S
S
U
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
84312213+915
S
U
S
N
U
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
843184+415
S
U
S
N
S
5
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
84221515014
N
U
U
S
S
6
MagdeburgMagdeburgFCM
84131411+313
N
S
U
S
N
7
St. PauliSt. PauliFCP
8251119+211
U
S
U
S
U
8
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
83231313011
S
S
U
N
U
9
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
82331617-19
U
N
U
S
U
10
Greuther FürthGreuther FürthGFT
82331213-19
S
N
U
U
N
11
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
82241115-48
S
U
N
U
N
12
OsnabrückOsnabrückOSN
82241115-48
N
U
U
N
S
13
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
82241014-48
S
N
N
N
U
14
Hannover 96Hannover 96H96
8224813-58
U
N
S
N
U
15
BraunschweigBraunschweigEBS
82151315-27
N
S
N
U
N
16
VfL BochumVfL BochumBOC
821559-47
N
N
N
U
S
17
DarmstadtDarmstadtSVD
8215818-107
N
S
N
S
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
8053711-45
U
N
U
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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