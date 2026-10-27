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Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. Mainz 05 heute live im TV und Livestream?

VfL Bochum - Mainz 05
VfL Bochum
Mainz 05
Deutschland DFB-Pokal

In der Deutschland DFB-Pokal spielt VfL Bochum gegen Mainz 05. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen VfL Bochum und Mainz 05 beginnt am 27.10.2026, 18:00.

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Anstoßzeit VfL Bochum gegen Mainz 05

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Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 2
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Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs Mainz 05 heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen VfL Bochum und Mainz 05 ist live bei WOW zu sehen. Den Livestream gibt es über die WOW-App.

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VfL Bochum vs. Mainz 05: Spielvorschau

Im Vonovia Ruhrstadion in Bochum treffen VfL Bochum und Mainz 05 im DFB-Pokal aufeinander. Für beide Mannschaften ist es eine Gelegenheit, sich nach zuletzt durchwachsenen Ligaergebnissen neu zu sortieren.

Bochum steckt tief im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Trainer Uwe Rösler hat mit seiner Mannschaft aus den letzten fünf Pflichtspielen nur einen Sieg geholt – die Formkurve zeigt deutlich nach unten.

Mainz reist als Bundesligist an, kämpft aber ebenfalls mit Formproblemen. Zuletzt kassierte Urs Fischers Mannschaft eine 2:3-Heimniederlage gegen Werder Bremen – die dritte Saisonniederlage in der Liga.

Besonders auffällig bei Mainz: Nadiem Amiri kommt in dieser Saison noch nicht in Fahrt. Nach sieben Bundesliga-Spieltagen steht der Nationalspieler bei lediglich einer Vorlage und wartet noch auf sein erstes Saisontor. Amiri selbst gibt offen zu, dass ihn die kurze Pause nach der Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer körperlich und mental belastet hat.

Für Bochum ist der Pokal eine willkommene Ablenkung vom Ligaalltag – und eine Chance, dringend benötigtes Selbstvertrauen zu tanken. Im eigenen Stadion wollen die Gastgeber zeigen, dass sie auch gegen einen Erstligisten mithalten können.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.


VfL Bochum vs. Mainz 05: Aufstellungen

VfL Bochum vs Mainz 05 Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Uwe Rösler

Form

BOC

BOC - Form

H96
N2-1
OSN
S4-1
ABI
N0-1
FCK
N2-0
WOB
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
M05

M05 - Form

BMG
S3-4
WMA
S0-3
B04
N3-4
S04
S0-1
SVW
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
13/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Bochum kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einem 1:1 gegen VfL Wolfsburg, zuvor gab es eine 2:0-Niederlage gegen Kaiserslautern. Einzig der 4:1-Testspielsieg gegen Osnabrück unterbrach die Negativserie.

Mainz präsentiert sich in der Liga stabiler, ist aber nicht ohne Schwankungen: Zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt unterlag die Mannschaft zu Hause mit 2:3 gegen Werder Bremen. Der 3:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen steht ein 0:1-Auswärtssieg bei Schalke 04 gegenüber.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VfL BochumUnentschiedenMainz 05
0
1
4
Bundesliga
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VfL Bochum
BOC
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
4
END
Bundesliga
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Mainz 05
M05
2
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VfL Bochum
BOC
0
END
Bundesliga
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Mainz 05
M05
2
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VfL Bochum
BOC
0
END
Bundesliga
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
2
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Mainz 05
M05
2
END
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
5
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VfL Bochum
BOC
2
END
5Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Pflichtspielduell beider Klubs fand im Mai 2025 in der Bundesliga statt – Mainz gewann damals auswärts mit 4:1. Aus den letzten fünf direkten Begegnungen hat Mainz viermal gewonnen, einmal endete die Partie unentschieden. Bochum wartet in dieser Serie noch auf einen Sieg gegen die Rheinhessen.

VfL Bochum vs. Mainz 05: Die Tabellen

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