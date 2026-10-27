Das Spiel zwischen VfL Bochum und Mainz 05 beginnt am 27.10.2026, 18:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit VfL Bochum gegen Mainz 05

Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 2 27. Okt. 2026 - 13:00 Vonovia Ruhrstadion

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs Mainz 05 heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen VfL Bochum und Mainz 05 ist live bei WOW zu sehen. Den Livestream gibt es über die WOW-App.

VfL Bochum vs. Mainz 05: Spielvorschau

Im Vonovia Ruhrstadion in Bochum treffen VfL Bochum und Mainz 05 im DFB-Pokal aufeinander. Für beide Mannschaften ist es eine Gelegenheit, sich nach zuletzt durchwachsenen Ligaergebnissen neu zu sortieren.

Bochum steckt tief im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Trainer Uwe Rösler hat mit seiner Mannschaft aus den letzten fünf Pflichtspielen nur einen Sieg geholt – die Formkurve zeigt deutlich nach unten.

Mainz reist als Bundesligist an, kämpft aber ebenfalls mit Formproblemen. Zuletzt kassierte Urs Fischers Mannschaft eine 2:3-Heimniederlage gegen Werder Bremen – die dritte Saisonniederlage in der Liga.

Besonders auffällig bei Mainz: Nadiem Amiri kommt in dieser Saison noch nicht in Fahrt. Nach sieben Bundesliga-Spieltagen steht der Nationalspieler bei lediglich einer Vorlage und wartet noch auf sein erstes Saisontor. Amiri selbst gibt offen zu, dass ihn die kurze Pause nach der Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer körperlich und mental belastet hat.

Für Bochum ist der Pokal eine willkommene Ablenkung vom Ligaalltag – und eine Chance, dringend benötigtes Selbstvertrauen zu tanken. Im eigenen Stadion wollen die Gastgeber zeigen, dass sie auch gegen einen Erstligisten mithalten können.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.





VfL Bochum vs. Mainz 05: Aufstellungen

Form

Bochum kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einem 1:1 gegen VfL Wolfsburg, zuvor gab es eine 2:0-Niederlage gegen Kaiserslautern. Einzig der 4:1-Testspielsieg gegen Osnabrück unterbrach die Negativserie.

Mainz präsentiert sich in der Liga stabiler, ist aber nicht ohne Schwankungen: Zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt unterlag die Mannschaft zu Hause mit 2:3 gegen Werder Bremen. Der 3:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen steht ein 0:1-Auswärtssieg bei Schalke 04 gegenüber.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Pflichtspielduell beider Klubs fand im Mai 2025 in der Bundesliga statt – Mainz gewann damals auswärts mit 4:1. Aus den letzten fünf direkten Begegnungen hat Mainz viermal gewonnen, einmal endete die Partie unentschieden. Bochum wartet in dieser Serie noch auf einen Sieg gegen die Rheinhessen.

VfL Bochum vs. Mainz 05: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.