Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart - Mainz 05 live? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

In der Bundesliga treffen am Freitagabend der VfB Stuttgart und der FSV Mainz 05 aufeinander. Goal erklärt, wie das Spiel live übertragen wird.

Freitagsspiel in der Bundesliga: Der VfB Stuttgart empfängt den 1. FSV Mainz 05. Anstoß in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart ist um 20.30 Uhr.

Die Lage westlich vom Rhein ist weiterhin keine gute, allerdings keimt in Mainz wieder etwas Hoffnung auf: Vier Punkte aus den letzten drei Spielen sind ein Anfang - vor allem wenn man die Gegner sieht: Gegen den BVB (Borussia Dortmund) gab es ein 1:1, am vergangenen Wochenende folgte ein überzeugendes 3:2 gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig.

In Stuttgart läuft es aktuell nicht ganz so gut: So gab es zuletzt zwei Niederlagen gegen Arminia Bielefeld (0:3) und den SC Freiburg (1:2). In der Tabelle steht man auf Rang zehn, nach dem starken Saisonstart hat man nun etwas Federn gelassen.

Schafft Mainz einen weiteren wichtigen Schritt nach oben oder kann der VfB Stuttgart wieder näher an die obere Tabellenhälfte rücken? Goal erklärt, wie die Bundesliga am Freitag gezeigt / übertragen wird.

Wer überträgt / zeigt VfB Stuttgart vs. 1. FSV Mainz 05 LIVE? So läuft die Bundesligabegegnung ab

Begegnung VfB Stuttgart vs. 1. FSV Mainz 05 Datum Freitag | 29.01.2021 Wettbewerb Bundesliga | 19. Spieltag | 2. Spieltag der Rückrunde Anstoß 20.30 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena | Stuttgart Geschätzter Marktwert VfB Stuttgart: 103 Millionen Euro | 1. FSV Mainz 05: 87 Millionen Euro

Quelle: Getty Images

VfB Stuttgart vs. 1. FSV Mainz 05: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga LIVE im TV?

Freitagabend, das Ende einer stressigen Arbeitswoche ist erreicht. Für viele fußballverrückte Fans in Deutschland heißt das vor allem eins: Endlich wieder Bundesliga! Das nächste Spiel im Oberhaus steht an, an diesem Freitag geht es in den Südwesten.

Ab 20.30 Uhr rollt der Ball in der Mercedes-Benz-Arena, viele Anhänger:innen im ganzen Land wollen sich diesen Kick nicht entgehen lassen. Aber wird das Spiel der Bundesliga überhaupt im TV übertragen?

VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05: Kein TV-Sender überträgt die Bundesliga am Freitag

Schlechte Nachrichten für alle Bundesliga-Fans: Die Bundesliga wird an den meisten Freitagen in dieser Saison nicht im Fernsehen ausgestrahlt. Keiner der zahlreichen TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte der Begegnungen gesichert.

Dazu zählen sowohl Free-TV-Sender wie die ARD und das ZDF, die von Zeit zu Zeit ein Freitagsspiel übertragen, als auch Pay-TV-Sender wie Sky, welcher die meisten anderen Begegnungen der Bundesliga überträgt. Aber heißt das, dass das Stuttgart-Spiel gar nicht zu sehen sein wird?

Bundesliga am Freitagabend: VfB Stuttgart vs. 1. FSV Mainz 05 wird (kostenlos) von DAZN übertragen

Falsch gedacht - zum Glück! Mittlerweile gibt es ja mehr als nur die Fernsehindustrie, die Sportevents LIVE überträgt - so auch an diesem Freitagabend: Die Übertragungsrechte hält nämlich der Streamingdienst DAZN - was für die meisten Fan ein Vorteil sein sollte.

DAZN bietet nämlich mehrere Möglichkeiten, die Fernsehsender nicht bieten. So kann man zum einen das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FSV Mainz 05 kostenlos verfolgen - wie, das erklären wir in diesem Artikel.

Bundesliga auf dem Fernseher: So seht ihr Stuttgart - Mainz dank Smart-TV live auf dem Flachbildschirm

Außerdem kann man DAZN auf einer Vielzahl von verschieden Geräten verfolgen. Dazu gehören natürlich die klassischen Streaming-Geräte wie Smartphone, Tablet und PC/Laptop, allerdings gehört auch der Smart-TV dazu. So ist es auch weniger schmerzhaft, dass das Spiel Stuttgart - Mainz nicht im TV übertragen wird - mit DAZN kann man es trotzdem auf dem Fernseher streamen.

Alles, was man dafür benötigt, ist die kostenlose DAZN-App und ein Konto mit Abonnement, welches ihr ja kostenlos buchen könnt. Anmelden, LIVE-STREAM auswählen und schon kann man Gonzalo Castro, Danny da Costa und Co. LIVE in Aktion sehen!

VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05: So läuft die DAZN-Übertragung ab

Anstoß | 20.30 Uhr

| 20.30 Uhr Beginn der Übertragung | 20.15 Uhr

| 20.15 Uhr Plattform | DAZN

| DAZN Moderation | Alex Schlüter

| Alex Schlüter Experte | Ralph Gunesch

| Ralph Gunesch Kommentar | Lukas Schönmüller

Auch diese Woche bekommt ihr jeden Tag Fußball Non-Stop auf DAZN. Welche Spiele werdet ihr euch genehmigen? pic.twitter.com/FhkxRCLHxi — DAZN DE (@DAZN_DE) January 26, 2021

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05? Die Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen

Dass DAZN die Bundesliga am Freitag überträgt, wäre also bereits geklärt - ein paar Fragen stellen sich dabei aber noch. Schließlich ist der Streamingdienst ja erst seit wenigen Jahren auf dem Markt und dürfte trotz seiner großen Beliebtheit nicht jedem ein Begriff sein.

DAZN gibt es erst seit 2016 - in gut vier Jahren hat die Plattform aus Ismaning allerdings den deutschen Sportstreamingmarkt auf den Kopf gestellt. Mittlerweile ist man die Nummer Eins hierzulande, wobei DAZN sich immer wieder beliebte Übertragungslizenzen sichern kann.

Quelle: Getty Images

VfB Stuttgart vs. 1. FSV Mainz 05 kostenlos im LIVE-STREAM verfolgen: Der DAZN Probemonat

Ein Grund für den Erfolg von DAZN ist mit Sicherheit der Probemonat: Mit diesem kann man 30 Tage lang auf das gesamte Programm von DAZN zugreifen, ohne einen einzigen Cent bezahlen zu müssen!

Dabei ist der Probemonat nicht nur kostenlos, sondern auch noch unverbindlich! Ihr müsst also keine Angst vor einem teuren Knebelvertrag haben: Ihr könnt im Probemonat das Abo rechtzeitig kündigen und müsst so nichts bezahlen, um einen Monat lang den gesamten Spitzensport auf DAZN zu genießen.

VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 - So günstig ist der gesamte LIVE-SPORT auf DAZN

Wenn ihr nach dem Probemonat weiterhin ein aktives DAZN-Abonnement haben wollt, um den Sport auf der Plattform verfolgen zu können (über 8.000 LIVE-Events pro Jahr), müsst ihr ein kostenpflichtiges Abo buchen - hier habt ihr zwei Möglichkeiten.

Mit dem Monatsabo seid ihr flexibel und könnt jeden Monat kündigen, dieses kostet 11,99 Euro pro Monat. Beim Jahresabo seid ihr langfristig involviert (jährliche Kündigung), dafür spart ihr hier Geld: 119,99 Euro pro Jahr werden hier fällig, das sind 10 Euro pro Monat.

Unser Neuzugang Danny da Costa und Moussa Niakhaté stehen in der Elf des Spieltags! 💪🏼



Auch Flo Müller schafft es in die Elf!

Starke Leistung, Jungs und Grüße an Flo beim @scfreiburg !😃👋🏼 https://t.co/CqvTzrwLq4 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) January 25, 2021

Fragen und Antworten zur Bundesliga auf DAZN: Das ist DAZN News

Wenn ihr weitere Fragen zu Kosten und Preisen habt, solltet ihr bei DAZN News vorbeischauen. Hier findet ihr Antworten auf alle Fragen und Unklarheiten zum Streamingdienst, die zuständigen Redakteure und Journalisten erklären alles genau.

Auch die Fragen, wie oft man einen Probemonat abschließen kann, ob man DAZN-Guthaben verschenken kann oder wie man bei DAZN bezahlt werden dort beantwortet. Hier entlang!

Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt FSV Mainz 05 beim VfB Stuttgart? So wird die Bundesliga LIVE gezeigt