Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC) live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

Der VfB Stuttgart trifft im Derby der 2. Bundesliga auf den KSC (Karlsruher SC). Bei uns gibt's alle Infos zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

2. Bundesliga, 14. Spieltag: Der VfB Stuttgart empfängt im Derby den KSC (Karlsruher SC). Das Duell findet am Sonntagmittag um 13.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena statt.

Das Derby zwischen Stuttgart und Karlsruhe elektrisiert die Region. Das Baden-Württemberg-Duell wird mit großer Spannung erwartet. Es ist das erste Derby nach über zweieinhalb Jahren. Zwischendurch trennten sich die Wege beider Teams: Der spielte in der Bundesliga, der KSC in der 3. Liga.

Aufstiegsfavorit gegen Unentschieden-Könige. Der VfB rangiert in der Tabelle der 2. Bundesliga hinter Arminia Bielefeld und dem Hamburger SV auf Rang drei. Der KSC hat zuletzt sieben Mal in Folge nur Remis gespielt - Platz zehn in der Liga.

VfB Stuttgart vs. KSC ( ): Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer das Derby in der 2. live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Außerdem bekommt Ihr alle Infos zu den Highlights bei DAZN.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC) live im TV?

Sonntagmittag, 2. Bundesliga, Derbytime. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, welcher Sender das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC live im TV überträgt. Vorab sei gesagt: Es gibt nur eine Möglichkeit.

Sky zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC) live im Pay-TV

Sky ist die Nummer eins, wenn es um Zweitligafußball geht. Der Bezahlsender zeigt alle Spiele der 2. Bundesliga exklusiv sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz. Nur der Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München besitzt die Übertragungsrechte der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

Damit ist klar: Sky zeigt VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC) live und in voller Länge im TV - jedoch ausschließlich im Pay-TV. Dabei habt Ihr die Wahl: Einzelspiel oder Konferenz? Wie entscheidet Ihr Euch?

VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC): Das Derby am Sonntag live im TV bei Sky! Alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga im Einzelspiel:

Start der Vorberichte: 13 Uhr

Anstoß: 13.30 Uhr

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 HD und Sky Sport Bundesliga 3

VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC): Das Derby am Sonntag live im TV bei Sky! Alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga in der Konferenz:

Die Nutzung von Sky ist allerdings nicht kostenlos und setzt stattdessen ein Abonnement beim Bezahlsender voraus. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben. Mehr Informationen zu den verschiedenen Paketen, Preisen und Vertragslaufzeiten erfahrt Ihr auf der Sky-Website.

Sport 1 und Co. - Läuft VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC) live im Free-TV?

Das ist nicht der Fall. Sky hat nun schon seit einigen Spielzeiten die exklusiven Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga. Damit gingen alle Free-TV-Sender leer aus.

Live-Fußball der 2. Bundesliga im Free-TV? Fehlanzeige.

Weder Sport 1 noch andere deutsche Sportkanäle zeigen VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC) live im TV. Sky ist und bleibt Eure einzige Möglichkeit, das Zweitligaderby am Sonntag live und in voller Länge im TV zu verfolgen.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC) im LIVE-STREAM?

Ihr wollt das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem KSC lieber live im Internet schauen? Kein Problem. Die Partie wird zusätzlich zum TV-Programm bei Sky in zwei LIVE-STREAMS gezeigt. Beide Optionen stellen wir Euch in diesem Abschnitt vor.

Sky Go zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC) im LIVE-STREAM

In puncto LIVE-STREAM ist Sky Eure erste Anlaufstelle. Der Bezahlsender zeigt nicht nur alle Spiele der 2. Bundesliga live im TV, sondern auch im LIVE-STREAM. Wollt Ihr das Derby am Sonntagmittag live im Internet genießen, seid Ihr bei Sky genau richtig. Der Sender überträgt VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC) in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Dies ist der Online-Dienst des Pay-TV-Senders. Die Benutzung von Sky Go setzt ein Abonnement voraus, welches Ihr im Vorfeld abschließen müsst. Mehr Informationen erhaltet Ihr auf der entsprechenden Website des Unternehmens.

Sky Go ist als App für nahezu alle mobilen Geräte verfügbar. Die kostenlose Sky-Go-App findet Ihr hier:

Sky Ticket zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC) im LIVE-STREAM

Ihr wollt die 2. Bundesliga live verfolgen, aber kein langfristiges Abonnement abschließen? Dann ist Sky Ticket genau das richtige Angebot für Euch. Auch Sky Ticket zeigt das Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem KSC im LIVE-STREAM.

Ihr benötigt bei Sky Ticket das Sportpaket, um die 2. Bundesliga am Wochenende erleben zu können. Außerdem beinhaltet das Paket die 1. Bundesliga und den DFB-Pokal sowie die Champions League, Premier League und andere Sportevents wie die Formel 1. Die verschiedenen Bezahloptionen für das Sportpaket haben wir für Euch zusammengefasst:

Sky Ticket im Monatsabo: 9,99 Euro in den ersten vier Wochen, danach 29,99 Euro monatlich (monatlich kündbar)

9,99 Euro in den ersten vier Wochen, danach 29,99 Euro monatlich (monatlich kündbar) Sky Ticket im Tagesabo: einmalig 9,99 Euro, für 24 Stunden gültig

Zeigt / überträgt DAZN VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC) im LIVE-STREAM?

Nein, das ist nicht der Fall. In besitzt ausschließlich Bezahlsender Sky die exklusiven Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga. Dementsprechend zeigt DAZN VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC) nicht im LIVE-STREAM. Stattdessen hat der Streamingdienst aber so einiges mehr zu bieten. Was genau? Das erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC)?

Ihr seid auf der Suche nach einer Möglichkeit, Euch die besten Szenen der Partie noch einmal anzuschauen? Dann legen wir Euch die Highlights bei DAZN zu VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC) wärmstens ans Herz.

Alle Chancen, alle Tore, alle spielentscheidenden Szenen: Bei DAZN bekommt Ihr eine ausführliche Zusammenfassung bereits 40 Minuten nach dem Schlusspfiff. Lange Wartezeiten? Fehlanzeige.

Und das Beste? Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos, könnt Ihr die Highlights der 2. Bundesliga sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt kostenlos sehen. Der Streamingdienst schenkt nämlich allen Neukunden die ersten 30 Tage gratis. Vier Wochen lang könnt Ihr DAZN somit kostenlos ausprobieren. Sichert Euch dafür einfach einen Gratismonat!

Mit diesem erlebt Ihr aber nicht nur die Highlights der 2. Bundesliga. Das Übertragungsangebot bei DAZN ist riesig. Bundesliga, Serie A, LaLiga, Champions League und Europa League sowie viele weitere Top-Ligen: All das bekommt Ihr bei DAZN im LIVE-STREAM.

Handy, Tablet, Laptop, Smart-TV und Co. - Holt Euch jetzt die kostenlose DAZN-App:

Noch Fragen? Dann bitte:

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC)? Die Bilanz beider Teams

VfB Stuttgart 61 Duelle Karlsruher SC 33 Siege 17 11 Unentschieden 11 17 Niederlagen 33 113 Tore 72

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC)? Die Übertragung der 2. Bundesliga auf einen Blick