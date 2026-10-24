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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart II vs. Alemannia Aachen heute live im TV und Livestream?

VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen
VfB Stuttgart II
Alemannia Aachen
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt VfB Stuttgart II gegen Alemannia Aachen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen VfB Stuttgart II und Alemannia Aachen beginnt am 24.10.2026, 16:30.

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Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen Alemannia Aachen

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart II vs Alemannia Aachen heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf MagentaSport übertragen. TV-Kanal und Livestream sind dort für Abonnenten verfügbar.

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VfB Stuttgart II vs. Alemannia Aachen: Spielvorschau

VfB Stuttgart II empfängt Alemannia Aachen in der 3. Liga – ein Duell zweier Mannschaften aus dem Mittelfeld der Tabelle, die beide unter Druck stehen, ihre Saison in die richtige Richtung zu lenken.

Stuttgart II unter Trainer Nico Willig hat zuletzt Aufwind gespürt. Der 3:2-Sieg gegen Hoffenheim II und der knappe 1:0-Erfolg gegen Fortuna Köln zeigen, dass die Mannschaft in der Lage ist, Spiele zu entscheiden – auch wenn die Defensive nicht immer sicher steht.

Auf der anderen Seite reist Alemannia Aachen mit gemischten Gefühlen an. Trainer Mersad Selimbegovic hat zuletzt zwei empfindliche Niederlagen hinnehmen müssen: ein 2:5 gegen Viktoria Köln und ein 0:3 gegen Wehen Wiesbaden haben die Stimmung beim Gast aus dem Westen getrübt.

Aachen hat allerdings gezeigt, dass es Reaktionen zeigen kann. Der 2:0-Erfolg gegen Hansa Rostock war ein deutliches Signal, dass Selimbegovics Mannschaft durchaus in der Lage ist, Spiele zu dominieren.

Für Stuttgart II geht es darum, die Heimstärke zu bestätigen und den Anschluss nach oben zu halten. Aachen braucht Punkte, um nicht weiter ins Mittelfeld abzurutschen.

Alle Informationen dazu, wo das Spiel heute live zu sehen ist, gibt es nachfolgend.


VfB Stuttgart II vs. Alemannia Aachen: Aufstellungen

VfB Stuttgart II vs Alemannia Aachen Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • N. Willig

Form

VFB

VFB - Form

HRO
N3-2
SSV
U3-3
SVM
U1-1
TSG
S3-2
FOK
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ALA

ALA - Form

WUK
N1-0
F95
S1-0
FCK
N2-5
SVW
N3-0
HRO
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
5/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

VfB Stuttgart II kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gelang ein 1:0-Auswärtssieg gegen Fortuna Köln, zuvor hatte die Mannschaft mit 3:2 gegen Hoffenheim II gewonnen. Das 3:3 gegen Jahn Regensburg verdeutlichte sowohl die Offensivstärke als auch die defensive Anfälligkeit. Stuttgart II traf in diesem Zeitraum zehnmal und ließ neun Gegentore zu.

Alemannia Aachen weist aus den letzten fünf Partien zwei Siege, eine Niederlage und weitere Rückschläge auf. Der jüngste Erfolg war ein 2:0 gegen Hansa Rostock, davor setzte es jedoch ein 0:3 gegen Wehen Wiesbaden und ein 2:5 gegen Viktoria Köln. Insgesamt erzielte Aachen in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte acht – eine Bilanz, die auf Schwankungen in beiden Mannschaftsteilen hindeutet.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VfB Stuttgart IIUnentschiedenAlemannia Aachen
1
0
4
Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
3
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
1
END
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
1
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
3
END
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
2
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
1
END
Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
2
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
1
END
Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
4
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
2
END
7Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der 3. Liga fand im April 2026 statt: Alemannia Aachen gewann damals zu Hause mit 3:1 gegen VfB Stuttgart II. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, hat Aachen mit drei Siegen die Oberhand – Stuttgart II konnte einmal gewinnen, eine Partie blieb unentschieden.

VfB Stuttgart II vs. Alemannia Aachen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
108112712+1525
U
S
S
S
S
2
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
3
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
106222714+1320
U
U
S
S
S
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
105232417+717
S
N
U
S
U
5
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
105142015+516
S
N
N
S
S
6
Hansa RostockHansa RostockHRO
104331719-215
N
N
S
U
S
7
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
104241718-114
S
S
U
U
N
8
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
104241516-114
S
N
N
S
N
9
IngolstadtIngolstadtFCI
104241315-214
S
S
N
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
104241113-214
N
S
U
N
S
11
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
104151616013
N
N
S
S
N
12
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
103341821-312
N
N
U
N
U
13
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
103341215-312
U
S
S
N
S
14
SC VerlSC VerlVEL
103341519-412
N
U
U
S
U
15
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
103341218-612
S
U
N
N
U
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
103251519-411
S
U
N
N
S
17
MeppenMeppenSVM
103251217-511
U
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
112452020010
N
U
U
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
101361323-106
U
U
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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