Das Spiel zwischen VfB Stuttgart II und Alemannia Aachen beginnt am 24.10.2026, 16:30.

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Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen Alemannia Aachen

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VfB Stuttgart II vs. Alemannia Aachen: Spielvorschau

VfB Stuttgart II empfängt Alemannia Aachen in der 3. Liga – ein Duell zweier Mannschaften aus dem Mittelfeld der Tabelle, die beide unter Druck stehen, ihre Saison in die richtige Richtung zu lenken.

Stuttgart II unter Trainer Nico Willig hat zuletzt Aufwind gespürt. Der 3:2-Sieg gegen Hoffenheim II und der knappe 1:0-Erfolg gegen Fortuna Köln zeigen, dass die Mannschaft in der Lage ist, Spiele zu entscheiden – auch wenn die Defensive nicht immer sicher steht.

Auf der anderen Seite reist Alemannia Aachen mit gemischten Gefühlen an. Trainer Mersad Selimbegovic hat zuletzt zwei empfindliche Niederlagen hinnehmen müssen: ein 2:5 gegen Viktoria Köln und ein 0:3 gegen Wehen Wiesbaden haben die Stimmung beim Gast aus dem Westen getrübt.

Aachen hat allerdings gezeigt, dass es Reaktionen zeigen kann. Der 2:0-Erfolg gegen Hansa Rostock war ein deutliches Signal, dass Selimbegovics Mannschaft durchaus in der Lage ist, Spiele zu dominieren.

Für Stuttgart II geht es darum, die Heimstärke zu bestätigen und den Anschluss nach oben zu halten. Aachen braucht Punkte, um nicht weiter ins Mittelfeld abzurutschen.

Alle Informationen dazu, wo das Spiel heute live zu sehen ist, gibt es nachfolgend.





VfB Stuttgart II vs. Alemannia Aachen: Aufstellungen

Form

VfB Stuttgart II kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gelang ein 1:0-Auswärtssieg gegen Fortuna Köln, zuvor hatte die Mannschaft mit 3:2 gegen Hoffenheim II gewonnen. Das 3:3 gegen Jahn Regensburg verdeutlichte sowohl die Offensivstärke als auch die defensive Anfälligkeit. Stuttgart II traf in diesem Zeitraum zehnmal und ließ neun Gegentore zu.

Alemannia Aachen weist aus den letzten fünf Partien zwei Siege, eine Niederlage und weitere Rückschläge auf. Der jüngste Erfolg war ein 2:0 gegen Hansa Rostock, davor setzte es jedoch ein 0:3 gegen Wehen Wiesbaden und ein 2:5 gegen Viktoria Köln. Insgesamt erzielte Aachen in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte acht – eine Bilanz, die auf Schwankungen in beiden Mannschaftsteilen hindeutet.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der 3. Liga fand im April 2026 statt: Alemannia Aachen gewann damals zu Hause mit 3:1 gegen VfB Stuttgart II. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, hat Aachen mit drei Siegen die Oberhand – Stuttgart II konnte einmal gewinnen, eine Partie blieb unentschieden.

VfB Stuttgart II vs. Alemannia Aachen: Die Tabellen

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