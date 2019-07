Frauen-WM, Finale 2019: Wer zeigt / überträgt heute USA vs. Niederlande live im TV und im LIVE-STREAM?

Wer siegt bei der Frauen-WM? Goal verrät, wer das Finale zwischen den USA und der Niederlande heute live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt

Wer holt sich den Titel bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2019? Im Finale duellieren sich die USA und die Niederlande. Anstoß der Partie ist heute Abend um 17 Uhr in Lyon.

1991, 1999, 2015 - und nun 2019? Die US-amerikanische Nationalmannschaft kann als amtierender Titelträger heute Abend zum vierten Mal Weltmeister werden. Die US-Amerikanerinnen zeigten bei diesem Turnier bereits sehr gute Leistungen und untermauerten ihre Titelambitionen als Top-Team eindrucksvoll. In der K.o.-Phase setzten sie sich jeweils mit 2:1 gegen Spanien, Gastgeberland Frankreich und England durch.

Für die ist der Finaleinzug dagegen schon jetzt bereits das beste Ergebnis bei einer WM in der Geschichte des niederländischen Frauenfußballs. Bislang kam der Europameister von 2017 nie über das Achtelfinale hinaus. Nun können die Niederländerinnen im Finale gegen die USA zum ersten Mal Weltmeister werden. Der Turnierbaum der Frauen-WM führte die Niederlande dank der Siege in der K.o.-Phase gegen Japan, Italien und Schweden ins Endspiel.

Die USA oder die Niederlande - Wer reckt am Abend den WM-Pokal in den Lyoner Himmel? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wer das Finale der Frauen-Weltmeisterschaft heute live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

USA vs. Niederlande: Das Finale der Frauen-WM im Detail

Duell USA vs. Niederlande Datum Sonntag, 07. Juli 2019 || 17 Uhr Ort Parc Olympique Lyonnais, Lyon ( ) Zuschauer 59.286 Plätze

Wer zeigt / überträgt USA vs. Niederlande heute live im TV?

Die Frauen-Fußballweltmeisterschaft lockte bislang viele Millionen von Menschen vor die Bildschirme und begeisterte mit spannenden Spielen. Das Finale zwischen den USA und der Niederlande ist nun das letzte und alles entscheidende Highlight dieser WM. Kein Wunder, dass das Endspiel zwischen diesen beiden Top-Teams erneut zahlreiche Fußballfans vor den Fernseher ziehen wird.

Drei Anbieter haben das Potential der Übertragungen des Frauenfußballs bereits im Vorfeld erkannt und sich die Übertragungsrechte der kompletten WM gesichert. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, teilen sich alle Spiele untereinander auf und zeigen die Partien live im Free-TV. DAZN überträgt dagegen die Top-Spiele ausschließlich im LIVE-STREAM im Internet.

Die ARD zeigt / überträgt USA vs. Niederlande heute live im Free-TV?

Die ARD ist am Sonntagabend für eine spannende Fußball-Berichterstattung zuständig. Wer sich auf ein brisantes Finale freut, ist im Ersten genau richtig. Die ARD zeigt / überträgt das Endspiel der Frauen-WM zwischen den USA und der Niederlande live und in voller Länge im Free-TV. Im frei empfangbaren Programm der ARD verpasst Ihr somit keine Sekunde des packenden Frauen-Finales.

Bereits um 16.40 Uhr startet Das Erste mit den Vorberichten zu USA vs. Niederlande. Pünktlich, wenige Minuten vor dem Anpfiff um 17 Uhr, schaltet der öffentlich-rechtliche Sender live ins Stadion nach Lyon. Ab diesem Zeitpunkt entgehen Euch weder die Nationalhymnen noch die 90 spannenden Minuten oder eine mögliche Verlängerung samt Elfmeterschießen. Die ARD schickt für die Übertragung des Finales zwischen der USA und der Niederlande folgendes Trio ins Rennen:

Zeigt / überträgt das ZDF USA vs. Niederlande heute live im Free-TV?

Die Antwort fällt negativ aus. Wie bereits erklärt, haben sich die ARD und das ZDF die Übertragungsrechte der Frauen-WM untereinander aufgeteilt. Zeigt Das Erste ein Spiel live im TV, hat das Zweite Deutsche Fernsehen Sendepause - und umgekehrt. Da die ARD die Übertragung des Finales übernimmt, wird USA vs. Niederlande im ZDF nicht live im Free-TV zu sehen sein.

Wer zeigt / überträgt USA vs. Niederlande heute im LIVE-STREAM?

Neben dem TV-Programm der ARD gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, das Finale zwischen den USA und der Niederlande live zu erleben. Denn das Endspiel der Frauen-WM wird zusätzlich im LIVE-STREAM übertragen. Welche beiden Streams dafür in Frage kommen, erläutern wir Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt USA vs. Niederlande heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt Spitzenfußball in Spitzenqualität im LIVE-STREAM sehen? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig. Das Übertragungspaket des Streamingdienstes ist prall gefüllt. Auch die Frauen-WM gehört selbstverständlich dazu. Dementsprechend überträgt DAZN auch das Finale zwischen den USA und der Niederlande in voller Länge im LIVE-STREAM.

Mit dem LIVE-STREAM bei DAZN verpasst Ihr weder 90 Minuten der regulären Spielzeit noch eine mögliche Verlängerung samt Elfmeterschießen. Bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 17 Uhr erfolgen wird, geht der Streamingdienst auf Sendung und versorgt Euch mit allem Wissenswerten rund um die Partie. Rollt in Lyon zwischen den USA und der Niederlande seid Ihr hautnah dabei. An die Mikrofonen führen Euch folgende zwei Stimmen durch den sonntäglichen Fußballabend:

DAZN zeigt / überträgt USA vs. Niederlande heute im kostenlosen LIVE-STREAM - So funktioniert's!

Es gibt nur eine Voraussetzung, um den LIVE-STREAM zu USA vs. Niederlande schauen zu können: Ihr müsst bei DAZN registriert sein. Nur mit einem Abonnement beim Streamingdienst könnt Ihr das Finale der Frauen-WM verfolgen. Seid Ihr bereits im Besitz eines DAZN-Abos, könnt Ihr den LIVE-STREAM ganz einfach starten. An alle Nicht-Kunde: Aufgepasst! Solltet Ihr noch kein Abo besitzen, könnt Ihr USA vs. Niederlande sogar vollkommen kostenlos anschauen.

Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat und genießt USA vs. Niederlande gratis im LIVE-STREAM. Denn mit dem Probemonat könnt Ihr vier Wochen lang die komplette Programmvielfalt bei DAZN testen. Ihr bekommt nicht nur das Finale der Frauen-WM auf Euren Bildschirm. Nein, damit nicht genug: DAZN überträgt auch das Finale der Copa America live im Stream sowie allen Top-Spiele des Afrika-Cups. Somit müsst Ihr auch in der Sommerpause nicht auf Spitzenfußball verzichten.

Das ganze Paket bekommt Ihr bei DAZN für nur 9,99 Euro und könnt das Abonnement jederzeit monatlich kündigen. Für diesen unschlagbaren Preis überträgt DAZN ab der kommenden Saison wie gewohnt die Champions League, Europa League sowie zahlreiche europäische Top-Ligen im LIVE-STREAM. Außerdem: Neben dem Fußball sind auch zahlreiche anderen Sportarten und Ligen bei DAZN vertreten: NFL, NHL, NBA - Dazu verschiedene Box-, Darts-, Tennis- und Motorsport-Events.

DAZN findet Ihr auf Eurem Computer / Laptop unter www.dazn.de. Solltet Ihr den Streamingdienst lieber auf Euren mobilen Geräten abrufen wollen, ist dies ebenfalls kein Problem. Denn DAZN gibt es als App für Euer Handy, Tablet und Euren Smart-TV sowie für die Playstation4. Ladet Euch jetzt die kostenlose DAZN-App aus den gängigen Portalen herunter:

ARD zeigt / überträgt USA vs. Niederlande heute im LIVE-STREAM auf SPORTSCHAU.de

Das Erste bietet neben dem TV-Programm noch eine kostenlose Alternative an. Neben DAZN überträgt auch die ARD USA vs. Niederlande in voller Länge im LIVE-STREAM. Den Stream im Internet findet Ihr unter www.sportschau.de.

Dort beginnt der LIVE-STREAM zum Finale der Frauen-WM parallel zur Übertragung im Free-TV. Um den Stream zu USA vs. Niederlanden nutzen zu können, ist keine Anmeldung und kein Abonnement notwendig. Ihr benötigt lediglich eine stabile Internetverbindung.

Den LIVE-STREAM zum Endspiel könnt Ihr entweder über Euren Internetbrowser unter www.sportschau.de abrufen oder Ihr ladet Euch die kostenlose App der ARD-Mediathek aus den gängigen Downloadportalen (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) auf Eure mobilen Geräte herunter.

Wer zeigt / überträgt USA vs. Niederlande heute live? Die Übertragung im Überblick