Das Spiel zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund beginnt am 17.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Union Berlin gegen Borussia Dortmund

Bundesliga - Spielwoche 6 17. Okt. 2026 - 09:30 Alte Försterei

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund wird am Samstag um 15:30 Uhr live übertragen. Die Einzelspiele am Samstagnachmittag laufen exklusiv bei Sky – per WOW oder SkyGo auch im Livestream. Wer die Konferenz aller Samstagsspiele bevorzugt, wird bei DAZN fündig.

Union Berlin vs. Borussia Dortmund: Spielvorschau

Borussia Dortmund gastiert am Samstag in der Alten Försterei bei 1. FC Union Berlin – das Duell steht am 6. Spieltag der Bundesliga auf dem Programm.

Für den BVB kommt die Partie zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die Dortmunder kassierten am Mittwoch in der Champions League eine 0:1-Niederlage beim FK Bodø/Glimt – eine Leistung, die Trainer Niko Kovac offen kritisierte. Bis zum Gegentor in der 52. Minute habe man „gar nicht stattgefunden", sagte der Kroate nach Abpfiff.

Kovac hat seinen Vertrag beim Vizemeister erst kürzlich bis 2029 verlängert, doch der Druck nach dem Rückschlag in Norwegen ist spürbar. In der Bundesliga steht der BVB mit 13 Punkten aus fünf Spielen auf Platz zwei – der Anspruch, Bayern München in diesem Jahr einen echten Titelkampf zu liefern, bleibt intakt.

Union Berlin befindet sich dagegen in einer schwierigen Lage. Die Eisernen rangieren auf Platz 16 der Tabelle und haben in den letzten drei Bundesliga-Partien nur einen Punkt geholt – darunter ein 0:7-Debakel gegen Bayern München Mitte September. Trainer Mauro Lustrinelli braucht dringend Punkte.

Die Vorzeichen sprechen klar für den BVB, der in dieser Paarung zuletzt stark dominiert hat. Dennoch gilt die Alte Försterei als ein Stadion, das seinen Gästen selten leichte Abende beschert.

Alle Informationen zur Übertragung, zu den Aufstellungen und zum Spielverlauf findet Ihr nachfolgend.





Union Berlin vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Form

Union Berlin kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der einzige Erfolg gelang zuletzt am 10. Oktober mit einem 1:0 gegen Elversberg – davor gab es ein 0:7 gegen Bayern München und ein 1:3 gegen Schalke 04. In diesen fünf Spielen erzielte Union lediglich drei Treffer und kassierte 14 Gegentore.

Borussia Dortmund weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Die jüngste Partie endete mit einem 0:1 in der Champions League bei Bodø/Glimt – einer Vorstellung, die Kovac selbst scharf kritisierte. Zuvor hatte der BVB mit dem 3:2 gegen Villarreal und dem 1:0 bei VfB Stuttgart überzeugt. Dortmund erzielte in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte fünf.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Januar 2026 in der Bundesliga statt – Borussia Dortmund gewann auswärts in der Alten Försterei mit 3:0. Aus den letzten fünf direkten Duellen hat der BVB vier gewonnen und eines verloren, mit einem Torverhältnis von 14:3 klar zugunsten der Dortmunder. Die einzige Ausnahme war ein 2:1-Heimsieg für Union Berlin im Oktober 2024.

Union Berlin vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

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