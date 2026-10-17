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Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Union Berlin - Borussia Dortmund
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In der Bundesliga spielt Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund beginnt am 17.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Union Berlin gegen Borussia Dortmund

crest
Bundesliga - Spielwoche 6
Alte Försterei

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund wird am Samstag um 15:30 Uhr live übertragen. Die Einzelspiele am Samstagnachmittag laufen exklusiv bei Sky – per WOW oder SkyGo auch im Livestream. Wer die Konferenz aller Samstagsspiele bevorzugt, wird bei DAZN fündig.

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Union Berlin vs. Borussia Dortmund: Spielvorschau

Borussia Dortmund gastiert am Samstag in der Alten Försterei bei 1. FC Union Berlin – das Duell steht am 6. Spieltag der Bundesliga auf dem Programm.

Für den BVB kommt die Partie zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die Dortmunder kassierten am Mittwoch in der Champions League eine 0:1-Niederlage beim FK Bodø/Glimt – eine Leistung, die Trainer Niko Kovac offen kritisierte. Bis zum Gegentor in der 52. Minute habe man „gar nicht stattgefunden", sagte der Kroate nach Abpfiff.

Kovac hat seinen Vertrag beim Vizemeister erst kürzlich bis 2029 verlängert, doch der Druck nach dem Rückschlag in Norwegen ist spürbar. In der Bundesliga steht der BVB mit 13 Punkten aus fünf Spielen auf Platz zwei – der Anspruch, Bayern München in diesem Jahr einen echten Titelkampf zu liefern, bleibt intakt.

Union Berlin befindet sich dagegen in einer schwierigen Lage. Die Eisernen rangieren auf Platz 16 der Tabelle und haben in den letzten drei Bundesliga-Partien nur einen Punkt geholt – darunter ein 0:7-Debakel gegen Bayern München Mitte September. Trainer Mauro Lustrinelli braucht dringend Punkte.

Die Vorzeichen sprechen klar für den BVB, der in dieser Paarung zuletzt stark dominiert hat. Dennoch gilt die Alte Försterei als ein Stadion, das seinen Gästen selten leichte Abende beschert.

Alle Informationen zur Übertragung, zu den Aufstellungen und zum Spielverlauf findet Ihr nachfolgend.


Union Berlin vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Union Berlin vs Borussia Dortmund Voraussichtliche Aufstellungen

4-1-4-1
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
page.match.formation.title
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
3-4-2-1
Frederik RönnowFrederik RönnowJ. HabererJ. HabererT. RotheT. RotheF. UduokhaiF. UduokhaiZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschK. ImeriK. ImeriW. JeongW. JeongAndrás SchäferAndrás SchäferM. AebischerM. AebischerR. KhediraR. KhediraT. SkarkeT. SkarkeG. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouW. AntonW. AntonN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckJ. BellinghamJ. BellinghamD. SvenssonD. SvenssonM. SabitzerM. SabitzerE. NwaneriE. NwaneriF. NmechaF. NmechaJ. RyersonJ. RyersonS. GuirassyS. Guirassy
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
4-1-4-1
Union Berlin

Startelf

Borussia Dortmund

Trainer

  • M. Lustrinelli
  • N. Kovac

Form

FCU

FCU - Form

B04
N4-0
S04
N1-3
FCB
N7-0
RJK
S0-1
ELV
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
3/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
BVB

BVB - Form

VIL
S3-2
SCP
S3-0
VFB
S0-1
SVW
U2-2
BOD
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Union Berlin kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der einzige Erfolg gelang zuletzt am 10. Oktober mit einem 1:0 gegen Elversberg – davor gab es ein 0:7 gegen Bayern München und ein 1:3 gegen Schalke 04. In diesen fünf Spielen erzielte Union lediglich drei Treffer und kassierte 14 Gegentore.

Borussia Dortmund weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Die jüngste Partie endete mit einem 0:1 in der Champions League bei Bodø/Glimt – einer Vorstellung, die Kovac selbst scharf kritisierte. Zuvor hatte der BVB mit dem 3:2 gegen Villarreal und dem 1:0 bei VfB Stuttgart überzeugt. Dortmund erzielte in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte fünf.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Union BerlinUnentschiedenBorussia Dortmund
1
0
4
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
6
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
END
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
END
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
END
2Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Januar 2026 in der Bundesliga statt – Borussia Dortmund gewann auswärts in der Alten Försterei mit 3:0. Aus den letzten fünf direkten Duellen hat der BVB vier gewonnen und eines verloren, mit einem Torverhältnis von 14:3 klar zugunsten der Dortmunder. Die einzige Ausnahme war ein 2:1-Heimsieg für Union Berlin im Oktober 2024.

Union Berlin vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
SC FreiburgSC FreiburgSCF
5410144+1013
S
U
S
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
U
S
S
S
S
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
5320164+1211
U
S
S
U
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
S
S
U
S
N
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
5302155+109
S
N
S
N
S
6
AugsburgAugsburgFCA
5221138+58
U
N
U
S
S
7
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
U
S
U
S
N
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
S
N
U
S
N
9
Mainz 05Mainz 05M05
52121310+37
N
S
N
S
U
10
ElversbergElversbergELV
52128807
N
U
N
S
S
11
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
6213811-37
N
S
N
U
N
12
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
520389-16
S
N
N
S
N
13
Hamburger SVHamburger SVHSV
5203515-106
S
S
N
N
N
14
Schalke 04Schalke 04S04
512246-25
N
U
S
U
N
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
N
S
N
N
U
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
5113517-124
S
N
N
N
U
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
N
N
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
5005718-110
N
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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