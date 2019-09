Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Bundesliga-Übertragung am Freitag

Union Berlin empfängt Eintracht Frankfurt. Doch wer zeigt / überträgt das Bundesliga-Spiel live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert die Antworten.

Am sechsten Spieltag der Bundesliga trifft der 1. FC Union Berlin auf Eintracht Frankfurt. Das Duell steigt am Freitagabend im Stadion An der Alten Försterei. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Es ist die Eröffnung des -Spieltags: vs. . Wer kann das Freitagsspiel für sich entscheiden? Am vergangenen Wochenende konnte keine der beiden Mannschaften gewinnen.

Union Berlin verlor das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen mit 0:2. Zuvor unterlagen die Eisernen aus Berlin-Köpenick vor heimischem Publikum dem SV Werder Bremen mit 1:2. Dagegen konnte Eintracht Frankfurt vergangene Woche immerhin einen Zähler einfahren. Die Hessen erkämpften sich ein Remis gegen Borussia Dortmund.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: Wer gewinnt das Freitagsspiel der Bundesliga? In diesem Artikel verraten wir Euch, wer den Bundesliga-Freitag live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live: Das Freitagsspiel der Bundesliga im Überblick

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM?

Seit diesem Sommer ist es offiziell: DAZN überträgt die Bundesliga live! Der Streamingdienst hat die Übertragungsrechte am deutschen Fußball-Oberhaus von Eurosport übernommen und teilt sich nun zusammen mit Sky die Bundesliga-Rechte untereinander auf. Welche Spiele konkret bei DAZN laufen, haben wir Euch in unserem Übersichtsartikel zusammengefasst.

Vorab aber schon einmal eine kleine Übersicht. Folgende Bundesliga-Partien überträgt DAZN:

alle Freitagsspiele

alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden

alle Montagsspiele

alle Relegationsspiele

DAZN zeigt / überträgt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM

Damit ist klar: DAZN ist für alle Freitagsspiele der Bundesliga verantwortlich - so auch für das Duell im Stadion An der Alten Försterei. Wenn Ihr also Union vs. Eintracht live sehen wollt, müsst Ihr den Streamingdienst einschalten. DAZN überträgt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt exklusiv im LIVE-STREAM.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM bei DAZN - Hier bekommt Ihr alle Informationen:

DAZN zeigt / überträgt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Wollt Ihr die Bundesliga am Freitagabend live sehen? Wollt Ihr Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN. Mit diesem erlebt Ihr Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt vollkommen gratis.

Doch nicht nur das: Der Gratismonat ermöglicht es Euch, die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang zu testen. Und das Übertragungspaket des Streamingdienstes ist mehr als gut gefüllt: Die Champions League und Europa League, Serie A, LaLiga und Co. - DAZN zeigt zahlreiche Top-Ligen und -Wettbewerbe in voller Länge im LIVE-STREAM. Ohnehin überträgt DAZN pro Jahr über 8.000 Livesport-Events im Stream!

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV?

Ihr wisst bereits, dass DAZN den Bundesliga-Freitag live und in voller Länge überträgt. Doch könnt Ihr Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt mit DAZN live im TV schauen? Zeigt noch ein anderer Anbieter das Duell live im TV? Die Antworten auf all diese Fragen erhaltet Ihr in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

Wollt Ihr Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live im klassischen TV-Programm verfolgen? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen. Das ist nicht möglich. Wieso nicht? DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend überträgt DAZN alle Livesport-Events ausschließlich im LIVE-STREAM .

Dennoch müsst Ihr nicht darauf verzichten, Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt auf Eurem Fernseher schauen zu können. Wie funktioniert das denn? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang installierbar. DAZN bringt Euch Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV!

Bock auf Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt live bei DAZN auf Eurem Smart-TV? So geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

Zeigt / überträgt Sky Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV?

Das ist nicht der Fall. Sky ist auch in diesem Jahr nicht für das Freitagsspiel der Bundesliga zuständig. Dementsprechend überträgt der Bezahlsender das Duell Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt nicht live im TV und auch nicht im LIVE-STREAM mit Sky Go oder Sky Ticket.

Wenn Ihr die Bundesliga bei Sky genießen wollt, könnt Ihr das erst wieder am Samstag tun. Folgende BL-Spiele zeigt Sky live im TV:

alle Samstagsspiele um 15.30 Uhr

alle Topspiele am Samstagabend um 18.30 Uhr

alle Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr

Doch aufgepasst: Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein Abonnement beim Bezahlsender. Mehr Informationen zu aktuellen Paketen, Preisen und Angeboten findet Ihr auf der Website von Sky.

ARD, ZDF und Co.: Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV?

Das Bundesliga-Freitagsspiel läuft nicht im Free-TV. Schon seit etlichen Jahren sind die Übertragungsrechte der Bundesliga fast ausschließlich ins Pay-TV gewandert. ARD und ZDF übertragen nur noch vereinzelt Spiele des deutschen Fußball-Oberhauses im Free-TV - zumeist die Eröffnungspartien der Hin- und Rückrunde. Die Begegnung Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt wird dagegen nicht live im Free-TV übertragen.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live? Die Bilanz im direkten Duell

UNION BERLIN (insgesamt bislang 7 Duelle) EINTRACHT FRANKFURT 3 Siege 4 - Unentschieden - 4 Niederlagen 3 5 Tore 18

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live? Die Bundesliga-Übertragung im Überblick