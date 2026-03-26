Im Halbfinale der WM-Playoffs duellieren sich am heutigen Donnerstag, den 26. März, die Ukraine und Schweden. Das Spiel im Ciudad de Valencia in Spanien beginnt um 20.45 Uhr.

GOAL zeigt Euch, wer sich um die Übertragung der Partie kümmert.

Wer zeigt / überträgt Ukraine vs. Schweden (WM Playoffs) heute im Live Stream und live im TV?

Das WM-Playoff-Duell zwischen der Ukraine und Schweden wird heute exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt die Partie live und in voller Länge. Alternativ läuft das Spiel in der TV-Konferenz auf DAZN 2.

Sowohl die Konferenz als auch die Einzelpartie sind zudem im Livestream verfügbar - über die DAZN-App oder direkt auf der DAZN-Website.

Anstoßzeit Ukraine gegen Schweden

WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA Playoff-Spiele Estadi Ciutat de Valencia

Ukraine vs. Schweden: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 8 R. Malinovsky

2 Y. Konoplya Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Ukraine

Die Ukraine sicherte sich als Zweiter in Gruppe D den Einzug in die Playoffs. Ein Sieg heute hält die WM-Hoffnungen am Leben. Im Finale wartet auf den Gewinner Polen oder Albanien.

News über Schweden

Schweden spielte eine enttäuschende WM-Qualifikation und wurde mit nur zwei Punkten Letzter der Gruppe B. Dank der Nations League bleibt dem Team von Graham Potter dennoch eine WM-Chance – als Nachrücker in den Playoffs.

Das letzte Duell mit der Ukraine entschied diese bei der EM 2021 im Achtelfinale nach Verlängerung mit 2:1 für sich.

Form

Bilanz direkte Duelle

Ukraine vs. Schweden: Die Tabellen



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