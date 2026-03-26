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WM-Qualifikation
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Wer zeigt / überträgt Ukraine vs. Schweden (WM Playoffs) heute im Live Stream und live im TV?

WM-Qualifikation
Ukraine - Schweden
Ukraine
Schweden

In der WM-Qualifikation treffen die Ukraine und Schweden aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL hat die Antwort.

Im Halbfinale der WM-Playoffs duellieren sich am heutigen Donnerstag, den 26. März, die Ukraine und Schweden. Das Spiel im Ciudad de Valencia in Spanien beginnt um 20.45 Uhr.

GOAL zeigt Euch, wer sich um die Übertragung der Partie kümmert.

Wer zeigt / überträgt Ukraine vs. Schweden (WM Playoffs) heute im Live Stream und live im TV?

DAZN

DAZN

Hier live sehen!

Das WM-Playoff-Duell zwischen der Ukraine und Schweden wird heute exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt die Partie live und in voller Länge. Alternativ läuft das Spiel in der TV-Konferenz auf DAZN 2.

WM-Qualifikation
Ukraine crest
Ukraine
UKR
Schweden crest
Schweden
SWE

Sowohl die Konferenz als auch die Einzelpartie sind zudem im Livestream verfügbar - über die DAZN-App oder direkt auf der DAZN-Website.

Anstoßzeit Ukraine gegen Schweden

Ukraine vs. Schweden: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Ukraine

Die Ukraine sicherte sich als Zweiter in Gruppe D den Einzug in die Playoffs. Ein Sieg heute hält die WM-Hoffnungen am Leben. Im Finale wartet auf den Gewinner Polen oder Albanien.

News über Schweden

Schweden spielte eine enttäuschende WM-Qualifikation und wurde mit nur zwei Punkten Letzter der Gruppe B. Dank der Nations League bleibt dem Team von Graham Potter dennoch eine WM-Chance – als Nachrücker in den Playoffs.

Das letzte Duell mit der Ukraine entschied diese bei der EM 2021 im Achtelfinale nach Verlängerung mit 2:1 für sich.

Form

UKR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SWE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
2/10
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

UKR

Letzte 5 Spiele

SWE

4

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

5

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Ukraine vs. Schweden: Die Tabellen


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