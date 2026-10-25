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Italien Serie A
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Bluenergy Stadium - Stadio Friuli
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Wer zeigt / überträgt Udinese vs. AC Mailand heute live im TV und Livestream?

Udinese - AC Mailand
Udinese
AC Mailand
Italien Serie A

In der Serie A spielt Udinese gegen AC Mailand. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Udinese und AC Mailand beginnt am 25.10.2026, 20:45.

DeutschlandDAZN

Anstoßzeit Udinese gegen AC Mailand

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Italien Serie A - Spielwoche 8
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Wer zeigt / überträgt Udinese vs AC Mailand heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

DAZN

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Udinese vs. AC Mailand: Spielvorschau

Am Sonntag, den 25. Oktober 2026, empfängt Udinese den AC Mailand im Bluenergy Stadium in Udine zum Abschluss des achten Spieltags der Serie A 2026/27.

Die Friulani stecken tief in der Krise. Fünf Niederlagen in Serie haben Udinese ans untere Ende der Tabelle gedrückt, und das 0:3 gegen Lecce zuhause war die bislang schwächste Vorstellung der Saison. Trainer Kosta Runjaic steht unter erheblichem Druck, auch wenn die Vereinsführung vorerst an ihm festhält.

Auch der AC Mailand reist mit Blessuren an, und das nicht nur im übertragenen Sinne. Das 0:3-Debakel bei Bournemouth in der Europa League sitzt tief. Patron Gerry Cardinale ist eigens nach Udine gereist, um ein Zeichen der Unterstützung zu setzen, und wird in Italien bleiben bis zum Derby gegen Inter am 31. Oktober.

Die Personalsituation bei Mailand ist dabei alarmierend. Adrien Rabiot, Diego Moreira und Mario Gila haben sich innerhalb von 24 Stunden vor dem Spiel verletzt und fallen allesamt aus. Hinzu kommen die Langzeitausfälle Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia und Samuel Chukwueze.

Auf der Habenseite steht die Rückkehr von Gonçalo Ramos, der nach seinem Ausfall wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist und die Mailänder Offensive anführen soll.

Zwei Mannschaften in unterschiedlichen Krisen, ein Stadion unter Strom: Nachfolgend alle Informationen, wo und wie man das Spiel live verfolgen kann.


Udinese vs. AC Mailand: Aufstellungen

Udinese vs AC Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Udinese crest
Udinese
UDI
page.match.formation.title
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
4-3-3
M. OkoyeM. OkoyeJ. AbankwahJ. AbankwahO. SoletO. SoletN. BertolaN. BertolaH. KamaraH. KamaraM. VojvodaM. VojvodaJesper KarlströmJesper KarlströmJ. PiotrowskiJ. PiotrowskiJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampG. ChakvetadzeG. ChakvetadzeK. DavisK. DavisM. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicD. BartesaghiD. BartesaghiA. RabiotA. RabiotL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicG. RamosG. Ramosteam-logoD. Moreira
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
3-4-2-1
Udinese

Startelf

AC Mailand

Trainer

  • K. Runjaic
  • R. Amorim

Form

UDI

UDI - Form

INT
N5-3
CGL
N0-1
POG
U1-1
TOR
N2-1
LEC
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
5/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MIL

MIL - Form

LEC
S3-0
SAS
U1-1
SAL
S0-4
ATA
S3-2
BOU
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Udinese hat aus den vergangenen fünf Pflichtspielen keinen einzigen Sieg geholt: Die Bilanz lautet null Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einem 0:3 gegen Lecce, zuvor verlor das Team 2:1 gegen Turin. Insgesamt kassierte Udinese in diesen fünf Partien zehn Gegentore bei nur fünf eigenen Treffern.

Der AC Mailand präsentiert sich wechselhafter: Aus den letzten fünf Spielen stehen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Nach dem 3:2-Erfolg gegen Atalanta folgte das ernüchternde 0:3 bei Bournemouth. In den fünf Partien erzielte Mailand neun Tore, kassierte aber sieben.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

UdineseUnentschiedenAC Mailand
1
0
4
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
0
Udinese badge
Udinese
UDI
3
END
Italien Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
3
END
Italien Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
4
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Udinese badge
Udinese
UDI
0
END
Italien Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
2
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
3
END
5Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im April 2026 statt, als der AC Mailand Udinese mit 3:0 bezwang. In den letzten fünf direkten Duellen konnte Udinese keinen einzigen Sieg verbuchen: Mailand gewann vier dieser Begegnungen, einmal trennten sich die Teams unentschieden. Udinese erzielte in diesem Zeitraum lediglich zwei Tore, Mailand dagegen elf.

Udinese vs. AC Mailand: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
8710165+1122
S
S
S
S
U
2
Inter MailandInter MailandINT
7610219+1219
S
S
U
S
S
3
AS RomAS RomROM
8530196+1318
U
S
U
U
S
4
ComoComoCOM
8521147+717
S
S
U
N
S
5
AC MailandAC MailandMIL
7430147+715
S
U
S
U
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
S
N
S
U
S
7
FC TurinFC TurinTOR
84131311+213
S
S
S
U
N
8
CagliariCagliariCGL
841369-313
N
N
U
S
S
9
SSC NeapelSSC NeapelNAP
83231310+311
U
N
S
U
S
10
Juventus FCJuventus FCJUV
732298+111
N
U
S
N
U
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
73041011-19
N
S
N
N
N
12
LecceLecceLEC
7304912-39
S
N
N
S
N
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
S
N
S
U
N
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
N
N
U
N
S
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
N
S
N
S
N
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
N
N
N
N
N
17
CFC GenuaCFC GenuaGEN
7115513-84
N
S
N
U
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
7115817-94
N
N
U
S
N
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
N
N
N
S
N
20
VenedigVenedigVEN
7106616-103
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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