Das Spiel zwischen Udinese und AC Mailand beginnt am 25.10.2026, 20:45.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit Udinese gegen AC Mailand

Italien Serie A - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 15:45 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Wer zeigt / überträgt Udinese vs AC Mailand heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

Udinese vs. AC Mailand: Spielvorschau

Am Sonntag, den 25. Oktober 2026, empfängt Udinese den AC Mailand im Bluenergy Stadium in Udine zum Abschluss des achten Spieltags der Serie A 2026/27.

Die Friulani stecken tief in der Krise. Fünf Niederlagen in Serie haben Udinese ans untere Ende der Tabelle gedrückt, und das 0:3 gegen Lecce zuhause war die bislang schwächste Vorstellung der Saison. Trainer Kosta Runjaic steht unter erheblichem Druck, auch wenn die Vereinsführung vorerst an ihm festhält.

Auch der AC Mailand reist mit Blessuren an, und das nicht nur im übertragenen Sinne. Das 0:3-Debakel bei Bournemouth in der Europa League sitzt tief. Patron Gerry Cardinale ist eigens nach Udine gereist, um ein Zeichen der Unterstützung zu setzen, und wird in Italien bleiben bis zum Derby gegen Inter am 31. Oktober.

Die Personalsituation bei Mailand ist dabei alarmierend. Adrien Rabiot, Diego Moreira und Mario Gila haben sich innerhalb von 24 Stunden vor dem Spiel verletzt und fallen allesamt aus. Hinzu kommen die Langzeitausfälle Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia und Samuel Chukwueze.

Auf der Habenseite steht die Rückkehr von Gonçalo Ramos, der nach seinem Ausfall wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist und die Mailänder Offensive anführen soll.

Zwei Mannschaften in unterschiedlichen Krisen, ein Stadion unter Strom: Nachfolgend alle Informationen, wo und wie man das Spiel live verfolgen kann.





Udinese vs. AC Mailand: Aufstellungen

Form

Udinese hat aus den vergangenen fünf Pflichtspielen keinen einzigen Sieg geholt: Die Bilanz lautet null Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einem 0:3 gegen Lecce, zuvor verlor das Team 2:1 gegen Turin. Insgesamt kassierte Udinese in diesen fünf Partien zehn Gegentore bei nur fünf eigenen Treffern.

Der AC Mailand präsentiert sich wechselhafter: Aus den letzten fünf Spielen stehen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Nach dem 3:2-Erfolg gegen Atalanta folgte das ernüchternde 0:3 bei Bournemouth. In den fünf Partien erzielte Mailand neun Tore, kassierte aber sieben.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im April 2026 statt, als der AC Mailand Udinese mit 3:0 bezwang. In den letzten fünf direkten Duellen konnte Udinese keinen einzigen Sieg verbuchen: Mailand gewann vier dieser Begegnungen, einmal trennten sich die Teams unentschieden. Udinese erzielte in diesem Zeitraum lediglich zwei Tore, Mailand dagegen elf.

Udinese vs. AC Mailand: Die Tabellen

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