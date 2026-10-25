Das Spiel zwischen TSV Havelse und Saarbrücken beginnt am 25.10.2026, 13:30.

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Anstoßzeit TSV Havelse gegen Saarbrücken

Wer zeigt / überträgt TSV Havelse vs Saarbrücken heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen TSV Havelse und dem 1. FC Saarbrücken wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream verfolgen.

TSV Havelse vs. Saarbrücken: Spielvorschau

In der 3. Liga trifft TSV Havelse auf den 1. FC Saarbrücken. Die Partie steht für zwei Mannschaften mit sehr unterschiedlichen Ambitionen – der Gastgeber kämpft gegen den Abstieg, der Gast will den Anschluss an die Spitze sichern.

Für Havelse unter Trainer Samir Ferchichi ist die Lage ernst. Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte das Team nur zwei Unentschieden – zuletzt ein 1:1 gegen Meppen –, und der Blick auf die Tabelle macht den Druck deutlich.

Saarbrücken reist mit gemischten Gefühlen an. Trainer Argirios Giannikis sah sein Team zuletzt beim 1:3 bei Fortuna Düsseldorf gewinnen, davor gab es jedoch eine 2:4-Niederlage gegen MSV Duisburg, die Fragen zur Stabilität der Defensive aufwarf.

Die Gäste belegen einen der vorderen Tabellenplätze und haben die Qualität, um auch auswärts zu punkten. Für Havelse dagegen ist dies ein direktes Duell um Punkte im Abstiegskampf – ein Sieg wäre mehr als nur drei Punkte wert.

Wo die Partie live zu verfolgen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden.





TSV Havelse vs. Saarbrücken: Aufstellungen

Form

TSV Havelse kommt mit einer Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Meppen, davor ein 2:2 gegen die Würzburger Kickers. Zuvor gab es eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Jahn Regensburg sowie weitere Niederlagen gegen Fortuna Köln und MSV Duisburg. In fünf Spielen traf Havelse insgesamt sechsmal und kassierte zwölf Gegentore.

Saarbrücken weist zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen in den zurückliegenden fünf Partien auf. Zuletzt gewann der Klub mit 1:3 bei Fortuna Düsseldorf, davor setzte es eine 2:4-Niederlage gegen MSV Duisburg. Ein 0:0 gegen Fortuna Köln sowie ein 2:1 gegen Sonnenhof Großaspach und ein 3:3 bei Preußen Münster runden die jüngste Bilanz ab. In diesem Zeitraum erzielte Saarbrücken acht Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im April 2026 in der 3. Liga statt und endete mit einem 2:0-Heimsieg für TSV Havelse. Davor trennten sich beide Teams im November 2025 mit einem 1:1. Blickt man auf alle vier dokumentierten Begegnungen, steht es ausgeglichen: Havelse gewann einmal, Saarbrücken einmal, zweimal endete die Partie unentschieden.

TSV Havelse vs. Saarbrücken: Die Tabellen

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