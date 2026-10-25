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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt TSV Havelse vs. Saarbrücken heute live im TV und Livestream?

TSV Havelse - Saarbrücken
TSV Havelse
Saarbrücken
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt TSV Havelse gegen Saarbrücken. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen TSV Havelse und Saarbrücken beginnt am 25.10.2026, 13:30.

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Anstoßzeit TSV Havelse gegen Saarbrücken

Wer zeigt / überträgt TSV Havelse vs Saarbrücken heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen TSV Havelse und dem 1. FC Saarbrücken wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream verfolgen.

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TSV Havelse vs. Saarbrücken: Spielvorschau

In der 3. Liga trifft TSV Havelse auf den 1. FC Saarbrücken. Die Partie steht für zwei Mannschaften mit sehr unterschiedlichen Ambitionen – der Gastgeber kämpft gegen den Abstieg, der Gast will den Anschluss an die Spitze sichern.

Für Havelse unter Trainer Samir Ferchichi ist die Lage ernst. Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte das Team nur zwei Unentschieden – zuletzt ein 1:1 gegen Meppen –, und der Blick auf die Tabelle macht den Druck deutlich.

Saarbrücken reist mit gemischten Gefühlen an. Trainer Argirios Giannikis sah sein Team zuletzt beim 1:3 bei Fortuna Düsseldorf gewinnen, davor gab es jedoch eine 2:4-Niederlage gegen MSV Duisburg, die Fragen zur Stabilität der Defensive aufwarf.

Die Gäste belegen einen der vorderen Tabellenplätze und haben die Qualität, um auch auswärts zu punkten. Für Havelse dagegen ist dies ein direktes Duell um Punkte im Abstiegskampf – ein Sieg wäre mehr als nur drei Punkte wert.

Wo die Partie live zu verfolgen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden.


TSV Havelse vs. Saarbrücken: Aufstellungen

TSV Havelse vs Saarbrücken Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Ferchichi

Form

HAV

HAV - Form

DUI
N2-1
FOK
N1-3
SSV
N5-0
WUK
U2-2
SVM
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
5/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SAB

SAB - Form

PRM
U3-3
SHG
S2-1
FOK
U0-0
DUI
N2-4
F95
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

TSV Havelse kommt mit einer Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Meppen, davor ein 2:2 gegen die Würzburger Kickers. Zuvor gab es eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Jahn Regensburg sowie weitere Niederlagen gegen Fortuna Köln und MSV Duisburg. In fünf Spielen traf Havelse insgesamt sechsmal und kassierte zwölf Gegentore.

Saarbrücken weist zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen in den zurückliegenden fünf Partien auf. Zuletzt gewann der Klub mit 1:3 bei Fortuna Düsseldorf, davor setzte es eine 2:4-Niederlage gegen MSV Duisburg. Ein 0:0 gegen Fortuna Köln sowie ein 2:1 gegen Sonnenhof Großaspach und ein 3:3 bei Preußen Münster runden die jüngste Bilanz ab. In diesem Zeitraum erzielte Saarbrücken acht Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

TSV HavelseUnentschiedenSaarbrücken
1
2
1
Deutschland 3 Liga
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TSV Havelse
HAV
2
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
0
END
Deutschland 3 Liga
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
1
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TSV Havelse
HAV
1
END
Deutschland 3 Liga
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
2
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
2
END
Deutschland 3 Liga
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
0
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
1
END
5Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im April 2026 in der 3. Liga statt und endete mit einem 2:0-Heimsieg für TSV Havelse. Davor trennten sich beide Teams im November 2025 mit einem 1:1. Blickt man auf alle vier dokumentierten Begegnungen, steht es ausgeglichen: Havelse gewann einmal, Saarbrücken einmal, zweimal endete die Partie unentschieden.

TSV Havelse vs. Saarbrücken: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
118122814+1425
N
U
S
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
117223015+1523
S
U
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
105232417+717
S
N
U
S
U
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
115241717017
S
S
N
N
S
6
IngolstadtIngolstadtFCI
115241516-117
S
S
S
N
N
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
105142015+516
S
N
N
S
S
8
Hansa RostockHansa RostockHRO
114431820-216
U
N
N
S
U
9
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
114341916+315
S
U
S
S
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
114341214-215
U
N
S
U
N
11
MeppenMeppenSVM
114251617-114
S
U
S
U
N
12
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
114251820-214
N
S
S
U
U
13
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
104151616013
N
N
S
S
N
14
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
103341821-312
N
N
U
N
U
15
SC VerlSC VerlVEL
113351622-612
N
N
U
U
S
16
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
113351325-1212
N
S
U
N
N
17
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
113261523-811
N
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
112452020010
N
U
U
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
101361323-106
U
U
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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