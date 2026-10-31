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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt TSV Havelse vs. Ingolstadt heute live im TV und Livestream?

TSV Havelse - Ingolstadt
TSV Havelse
Ingolstadt
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt TSV Havelse gegen Ingolstadt. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen TSV Havelse und Ingolstadt beginnt am 31.10.2026, 14:00.

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Anstoßzeit TSV Havelse gegen Ingolstadt

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 12

Wer zeigt / überträgt TSV Havelse vs Ingolstadt heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen TSV Havelse und Ingolstadt wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream in voller Länge verfolgen.

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TSV Havelse vs. Ingolstadt: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt TSV Havelse den FC Ingolstadt. Zwei Mannschaften mit sehr unterschiedlichen Ausgangslagen treffen aufeinander – der Gastgeber kämpft tief im Abstiegskampf, während Ingolstadt Anschluss an die gesicherte Tabellenregion sucht.

Für Havelse unter Trainer Samir Ferchichi ist die Lage besorgniserregend. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team nur zwei Unentschieden und zuletzt einen Sieg gegen Saarbrücken – doch die Gesamtbilanz zeigt, wie fragil das Fundament ist.

Ingolstadt reist mit gemischten Gefühlen an. Trainer Achim Beierlorzer sah sein Team zuletzt beim 2:1-Sieg gegen MSV Duisburg auftrumpfen, davor gab es jedoch eine 3:0-Niederlage gegen Waldhof Mannheim sowie ein 2:4 gegen Wehen Wiesbaden.

Die Defensive beider Mannschaften hat in dieser Saison Schwächen gezeigt. Havelse kassierte in den letzten fünf Spielen zwölf Gegentore, Ingolstadt ebenfalls – das verspricht eine offene Partie mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung.

TSV Havelse vs. Ingolstadt: Aufstellungen

TSV Havelse vs Ingolstadt Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Ferchichi

Form

HAV

HAV - Form

FOK
N1-3
SSV
N5-0
WUK
U2-2
SVM
U1-1
SAB
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
7/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FCI

FCI - Form

FCK
N3-0
SVW
N2-4
WMA
S0-3
ESN
S1-0
DUI
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

TSV Havelse kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gelang dem Team ein 3:2-Sieg gegen Saarbrücken, davor gab es ein 1:1 gegen Meppen und ein 2:2 gegen die Würzburger Kickers. Zuvor setzte es eine deutliche 5:0-Niederlage gegen Jahn Regensburg sowie ein 3:1 gegen Fortuna Köln. In fünf Spielen erzielte Havelse zwölf Tore und kassierte elf.

Ingolstadt weist drei Siege und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen auf. Der jüngste Erfolg war ein 2:1 gegen MSV Duisburg, davor gewann die Mannschaft 1:0 gegen RW Essen und 3:0 gegen Waldhof Mannheim. Dem gegenüber stehen eine 2:4-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden und ein 3:0 gegen Viktoria Köln. Ingolstadt traf in diesem Zeitraum sieben Mal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

TSV HavelseUnentschiedenIngolstadt
0
0
2
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
3
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
2
END
Deutschland 3 Liga
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
2
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
6
END
4Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Februar 2026 statt und endete mit einem 3:2-Sieg für Ingolstadt. Davor gewann TSV Havelse im September 2025 mit 6:2 gegen Ingolstadt. Aus den zwei dokumentierten Begegnungen steht es ausgeglichen: je ein Sieg pro Mannschaft.

TSV Havelse vs. Ingolstadt: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
118122814+1425
N
U
S
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
117223015+1523
S
U
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
115242620+617
N
S
N
U
S
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
115241717017
S
S
N
N
S
6
IngolstadtIngolstadtFCI
115241516-117
S
S
S
N
N
7
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
115152017+316
S
N
N
S
S
8
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
115152119+216
N
S
N
N
S
9
Hansa RostockHansa RostockHRO
114431820-216
U
N
N
S
U
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
124441214-216
U
U
N
S
U
11
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
114341916+315
S
U
S
S
N
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
114341921-215
S
N
N
U
N
14
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
114251820-214
N
S
S
U
U
15
SC VerlSC VerlVEL
113351622-612
N
N
U
U
S
16
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
113351325-1212
N
S
U
N
N
17
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
113261523-811
N
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
112452020010
N
U
U
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
11245812-410
N
N
N
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
112361625-99
S
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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