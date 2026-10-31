Das Spiel zwischen TSV Havelse und Ingolstadt beginnt am 31.10.2026, 14:00.

Deutschland MagentaSport

Anstoßzeit TSV Havelse gegen Ingolstadt

Wer zeigt / überträgt TSV Havelse vs Ingolstadt heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen TSV Havelse und Ingolstadt wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream in voller Länge verfolgen.

Mit NordVPN überall auf der Welt streamen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

TSV Havelse vs. Ingolstadt: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt TSV Havelse den FC Ingolstadt. Zwei Mannschaften mit sehr unterschiedlichen Ausgangslagen treffen aufeinander – der Gastgeber kämpft tief im Abstiegskampf, während Ingolstadt Anschluss an die gesicherte Tabellenregion sucht.

Für Havelse unter Trainer Samir Ferchichi ist die Lage besorgniserregend. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team nur zwei Unentschieden und zuletzt einen Sieg gegen Saarbrücken – doch die Gesamtbilanz zeigt, wie fragil das Fundament ist.

Ingolstadt reist mit gemischten Gefühlen an. Trainer Achim Beierlorzer sah sein Team zuletzt beim 2:1-Sieg gegen MSV Duisburg auftrumpfen, davor gab es jedoch eine 3:0-Niederlage gegen Waldhof Mannheim sowie ein 2:4 gegen Wehen Wiesbaden.

Die Defensive beider Mannschaften hat in dieser Saison Schwächen gezeigt. Havelse kassierte in den letzten fünf Spielen zwölf Gegentore, Ingolstadt ebenfalls – das verspricht eine offene Partie mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung.

TSV Havelse vs. Ingolstadt: Aufstellungen

Form

TSV Havelse kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gelang dem Team ein 3:2-Sieg gegen Saarbrücken, davor gab es ein 1:1 gegen Meppen und ein 2:2 gegen die Würzburger Kickers. Zuvor setzte es eine deutliche 5:0-Niederlage gegen Jahn Regensburg sowie ein 3:1 gegen Fortuna Köln. In fünf Spielen erzielte Havelse zwölf Tore und kassierte elf.

Ingolstadt weist drei Siege und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen auf. Der jüngste Erfolg war ein 2:1 gegen MSV Duisburg, davor gewann die Mannschaft 1:0 gegen RW Essen und 3:0 gegen Waldhof Mannheim. Dem gegenüber stehen eine 2:4-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden und ein 3:0 gegen Viktoria Köln. Ingolstadt traf in diesem Zeitraum sieben Mal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Februar 2026 statt und endete mit einem 3:2-Sieg für Ingolstadt. Davor gewann TSV Havelse im September 2025 mit 6:2 gegen Ingolstadt. Aus den zwei dokumentierten Begegnungen steht es ausgeglichen: je ein Sieg pro Mannschaft.

TSV Havelse vs. Ingolstadt: Die Tabellen