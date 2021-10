Die TSG Hoffenheim und der 1. FC Köln eröffnen den 8. Bundesliga-Spieltag. Goal zeigt, wer das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Endlich wieder Bundesliga! Nach der zweiwöchigen Länderspielpause mit der vorzeitigen Qualifikation des DFB-Teams für die WM 2022 in Katar eröffnen am heutigen Freitag, 15. Oktober, die TSG Hoffenheim und der 1. FC Köln den 8. Spieltag der deutschen Top-Liga. Das Spiel wird um 20.30 Uhr in der Prezero-Arena in Sinsheim angepfiffen.

Bayern München, Bayer Leverkusen, der BVB - beim Blick auf die Tabellenspitze nach dem 7. Spieltag findet man dort Teams, die man dort auch erwartet hat. Nur etwas weiter unten erscheint der Name eines Klubs, den man zu den ganz großen Überraschungen der bisherigen Saison zählen kann: der 1. FC Köln. Im vergangenen Jahr nur knapp dem Abstieg in die 2. Bundesliga entronnen, stehen die Geißböcke mit dem neuen Trainer Steffen Baumgart auf Tabellenplatz sechs. Bei einem Sieg in Hoffenheim könnte der FC zumindest vorübergehend auf Platz drei springen.

Der 1. FC Köln kassierte im bisherigen Saisonverlauf erst eine Niederlage, am 2. Spieltag beim FC Bayern München. Vor der Länderspielpause wurde Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth besiegt. Ebenfalls mit einer Niederlage, beim VfB Stuttgart, ging die TSG Hoffenheim in die Pause. Davor wurde aber mit dem VfL Wolfsburg ein Top-Team besiegt. Mit Platz elf liegt die TSG bisher noch im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Begegnung TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln Wettbewerb Bundesliga, 8. Spieltag Datum Freitag, 15. Oktober Anstoß 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER bei Goal) Ort Prezero-Arena, Sinsheim

Wie war das noch einmal mit den TV-Übertragungsrechten der Bundesliga in dieser Saison? Wer zeigt die Spiele am Freitag? Nach fast zwei Wochen ohne Bundesliga kommen diese Fragen vielen Fans jetzt sicher wieder in den Sinn. Zugegeben, die TV-Situation in der Bundesliga ist etwas verwirrend - aber dafür sind wir da, um bestehende Fragen zu klären.

Die Live-Übertragungsrechte an den Spielen der Bundesliga liegen in der Saison 2021/22 bei drei Anbietern: dem Pay-TV-Sender Sky, dem Streamingdienst DAZN und SAT.1. Letztgenannter ist für die Übertragung im Free-TV verantwortlich. In diser Saison zeigt der Privatsender aber nur noch zwei Bundesligaspiele live im frei empfangbaren Fernsehen. Sky und DAZN teilen sich die Übertragungsrechte an den Bundesligaspielen quasi auf. Wer welches Spiel zeigen darf, ist abhängig vom Wochentag, an dem das Spiel stattfindet.

Jetzt haben wir Euch aber lange genug auf die Folter gespannt und verraten, wer Hoffenheim vs. 1. FC Köln live überträgt / zeigt: Es ist DAZN! Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison so viele Bundesligaspiele wie noch nie zuvor im LIVE-STREAM. Bereits in der vergangenen Saison zeigte DAZN alle Freitagsspiele, jetzt hält der Streamingdienst auch die Rechte an allen Sonntagsspielen. Das bedeutet, dass Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute exklusiv von DAZN übertragen wird.

Ein kurzer Blick voraus: Am morgigen Samstag werden alle Spiele von Sky im Pay-TV übertragen - als Einzelspiel und in der Konferenz.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln live im TV? Übertragung bei DAZN

Die Übertragung des Eröffnungsspiels des 8. Spieltags beginnt bereits um 19.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff.

Aus Sinsheim melden sich zuerst Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Ralph Gunesch, die Euch durch die Vorberichterstattung begleiten werden. Pünktlich zum Spielbeginn wechselt der Experte dann in die Rolle des Co-Kommentators von Marco Hagemann.

Nach dem Spiel folgen Interviews mit Spielern und Trainern beider Mannschaften und eine Analyse.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln im TV und LIVE-STREAM? Das kostet DAZN

Ihr wollt Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live bei DAZN verfolgen? Dafür benötigt Ihr ein gültiges Abonnement, da der Empfang des Streamingdiensts kostenpflichtig ist.

DAZN bietet zwei Abo-Alternativen an. Zum einen das Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und das Jahresabo (einmalig 149,99 Euro). Beide Alternativen haben ihre Vorteile: Das Monatsabo ist jederzeit kündbar, mit dem Jahresabo kommt Ihr auf lange Sicht wesentlich günstiger weg.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln live? Das bietet DAZN

Fußball-Fans werden DAZN lieben! Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga hat der Online-Anbieter auch fast die komplette Champions League sowie die Primera Divison, Ligue 1 und Serie A im Angebot. Hinzu kommen zahlreiche Pokalwettbewerbe und Spiele der laufenden WM-Qualifikation.

Auch Anhänger anderer Sportarten werden bei DAZN sicher fündig. US-Sport (NFL, NBA, MLB), Darts, Handball, Tennis, Boxen, MMA und Motorsport könnt Ihr bei dem Streamingdienst im LIVE-STREAM sehen.

Die zahlreichen LIVE-STREAMS sind für Kunden auf dazn.com und auch über die kostenlose App über das Smartphone, Tablet, Smart-TV, TV-Stick oder Konsole abrufbar.

Seit kurzem gibt es auch die Möglichkeit, DAZN in Form von zwei linearen TV-Sendern, DAZN1 und DAZN2, zu empfangen. Die beiden Sender zeigen täglich von 8 Uhr morgen bis Mitternacht die Highlights aus dem DAZN-Programm. Möglich ist das aber nur als Zusatz in einem Vodafone- oder Sky-Vertrag.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live? Die Aufstellungen

Bei allen Bundesligaspielen müssen spätestens eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Teams bekanntgegeben werden. An dieser Stelle zeigen wir Euch, mit welcher Aufstellung die TSG Hoffenheim und der 1. FC Köln ins Spiel gehen werden.

