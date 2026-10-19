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Wer zeigt / überträgt Trabzonspor vs. Beşiktaş heute live im TV und Livestream?

In der türkischen Süper Lig spielt Trabzonspor gegen Beşiktaş. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Trabzonspor empfängt Beşiktaş heute im Papara Park in Trabzon in einem Süper-Lig-Duell, das für beide Seiten im Titelrennen richtungsweisend sein könnte.

Thomas Reis' Mannschaft hat in dieser Saison bereits gezeigt, wozu sie fähig ist. Der 4:0-Sieg gegen Galatasaray im September bleibt das eindrucksvollste Ergebnis im bisherigen Saisonverlauf, auch wenn Niederlagen gegen Konyaspor und Drogheda United zeigen, dass Trabzonspor nicht immer konstant agiert.

In der Conference League gewann Trabzonspor zuletzt mit 4:2 gegen KuPS – ein Ergebnis, das Schwung für das Wochenende liefert. Allerdings hat Leihspieler Andre Onana im Tor zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er in Europa einen Eckball direkt ins Netz ließ. Wie Reis mit seiner Torhütersituation umgeht, wird ein Thema sein.

Beşiktaş reist in starker Verfassung an. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen, darunter ein 4:1 gegen Marseille in der Europa League und ein 3:2-Auswärtssieg bei Hoffenheim vergangene Woche, machen Vincenzo Italianos Team zu einem der formstärksten Klubs in der Türkei.

In der Tabelle trennen die beiden Klubs nur ein Platz: Beşiktaş steht auf Rang vier, Trabzonspor auf Rang fünf. Ein Sieg heute Abend würde dem Gewinner einen spürbaren Vorteil im Kampf um die vorderen Plätze verschaffen.

Nachfolgend finden Sie alle Informationen, wie Sie das Spiel live verfolgen können.

Anstoßzeit Trabzonspor gegen Beşiktaş

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Süper Lig - Spielwoche 8
Papara Park

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Trabzonspor vs. Beşiktaş: Aufstellungen

Trabzonspor wird von Thomas Reis betreut. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren im Kader der Hausherren vor. Weitere Meldungen werden näher am Anstoß ergänzt.

Bei Beşiktaş übernimmt Vincenzo Italiano die taktische Verantwortung. Auch für die Gäste sind derzeit keine gesicherten Informationen zur Verfügbarkeit einzelner Spieler bekannt. Teamaufstellung und Kaderdetails werden aktualisiert, sobald offizielle Angaben vorliegen.

Trabzonspor vs Beşiktaş Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Reis

Form

Trabzonspor kommt mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt endete mit einem 4:2-Sieg gegen KuPS in der Conference League, zuvor gelang ein 3:0-Erfolg gegen Samsunspor in der Süper Lig. Die Niederlagen gegen Drogheda United und Konyaspor trüben das Bild etwas. Insgesamt erzielte Trabzonspor in diesem Fünfer-Zeitraum zehn Tore und kassierte vier.

Beşiktaş gewann vier der letzten fünf Partien. Der jüngste Auftritt brachte einen 3:2-Auswärtssieg bei Hoffenheim in der Europa League, davor folgte ein 2:1-Erfolg gegen Kocaelispor in der Liga. Die einzige Niederlage in dieser Phase war ein 2:3 gegen Amed Sportif. In den fünf Spielen traf Beşiktaş insgesamt 13-mal.

Bilanz direkte Duelle


Head to Head

TrabzonsporUnentschiedenBeşiktaş
1
3
1
Süper Lig
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Beşiktaş
BJK
1
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Trabzonspor
TRS
2
END
Süper Lig
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Trabzonspor
TRS
3
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Beşiktaş
BJK
3
END
Süper Lig
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Beşiktaş
BJK
2
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Trabzonspor
TRS
1
END
Süper Lig
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
1
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Beşiktaş
BJK
1
END
Pokal
Beşiktaş badge
Beşiktaş
BJK
2
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Trabzonspor
TRS
2
END
9Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Trabzonspor vs. Beşiktaş: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
GalatasarayGalatasarayGAL
86111711+619
S
S
N
S
S
2
Amed SportifAmed SportifAMS
8521189+917
S
U
S
S
U
3
FenerbahçeFenerbahçeFB
8512226+1616
S
S
S
U
N
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
7502168+815
S
N
S
S
S
5
TrabzonsporTrabzonsporTRS
7412165+1113
S
S
N
S
N
6
Corum FKCorum FKCOB
84131813+513
S
S
N
S
S
7
KasımpaşaKasımpaşaKAS
8341129+313
S
N
U
S
U
8
KocaelisporKocaelisporKOB
840498+112
N
N
S
N
S
9
AlanyasporAlanyasporALS
833289-112
N
U
S
U
S
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
83231212011
S
U
S
N
N
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
8323511-611
S
U
S
N
S
12
RizesporRizesporRIZ
8314811-310
N
N
U
S
N
13
GöztepeGöztepeGÖZ
82331716+19
S
S
U
U
N
14
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
8224812-48
N
N
N
U
S
15
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
8224716-98
N
U
N
N
N
16
KonyasporKonyasporKSP
812549-55
N
U
U
S
N
17
SamsunsporSamsunsporSAM
8116719-124
N
N
N
N
N
18
EyupsporEyupsporEYU
8107222-203
N
N
N
N
N
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