Trabzonspor empfängt Beşiktaş heute im Papara Park in Trabzon in einem Süper-Lig-Duell, das für beide Seiten im Titelrennen richtungsweisend sein könnte.

Thomas Reis' Mannschaft hat in dieser Saison bereits gezeigt, wozu sie fähig ist. Der 4:0-Sieg gegen Galatasaray im September bleibt das eindrucksvollste Ergebnis im bisherigen Saisonverlauf, auch wenn Niederlagen gegen Konyaspor und Drogheda United zeigen, dass Trabzonspor nicht immer konstant agiert.

In der Conference League gewann Trabzonspor zuletzt mit 4:2 gegen KuPS – ein Ergebnis, das Schwung für das Wochenende liefert. Allerdings hat Leihspieler Andre Onana im Tor zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er in Europa einen Eckball direkt ins Netz ließ. Wie Reis mit seiner Torhütersituation umgeht, wird ein Thema sein.

Beşiktaş reist in starker Verfassung an. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen, darunter ein 4:1 gegen Marseille in der Europa League und ein 3:2-Auswärtssieg bei Hoffenheim vergangene Woche, machen Vincenzo Italianos Team zu einem der formstärksten Klubs in der Türkei.

In der Tabelle trennen die beiden Klubs nur ein Platz: Beşiktaş steht auf Rang vier, Trabzonspor auf Rang fünf. Ein Sieg heute Abend würde dem Gewinner einen spürbaren Vorteil im Kampf um die vorderen Plätze verschaffen.

Nachfolgend finden Sie alle Informationen, wie Sie das Spiel live verfolgen können.

Anstoßzeit Trabzonspor gegen Beşiktaş

Süper Lig - Spielwoche 8 19. Okt. 2026 - 13:00 Papara Park

Wer zeigt / überträgt Trabzonspor vs Beşiktaş heute live im TV und Livestream?





Trabzonspor vs. Beşiktaş: Aufstellungen

Trabzonspor wird von Thomas Reis betreut. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren im Kader der Hausherren vor. Weitere Meldungen werden näher am Anstoß ergänzt.

Bei Beşiktaş übernimmt Vincenzo Italiano die taktische Verantwortung. Auch für die Gäste sind derzeit keine gesicherten Informationen zur Verfügbarkeit einzelner Spieler bekannt. Teamaufstellung und Kaderdetails werden aktualisiert, sobald offizielle Angaben vorliegen.

Form

Trabzonspor kommt mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt endete mit einem 4:2-Sieg gegen KuPS in der Conference League, zuvor gelang ein 3:0-Erfolg gegen Samsunspor in der Süper Lig. Die Niederlagen gegen Drogheda United und Konyaspor trüben das Bild etwas. Insgesamt erzielte Trabzonspor in diesem Fünfer-Zeitraum zehn Tore und kassierte vier.

Beşiktaş gewann vier der letzten fünf Partien. Der jüngste Auftritt brachte einen 3:2-Auswärtssieg bei Hoffenheim in der Europa League, davor folgte ein 2:1-Erfolg gegen Kocaelispor in der Liga. Die einzige Niederlage in dieser Phase war ein 2:3 gegen Amed Sportif. In den fünf Spielen traf Beşiktaş insgesamt 13-mal.

Bilanz direkte Duelle





Trabzonspor vs. Beşiktaş: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.