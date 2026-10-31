Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoTottenham
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoCrystal Palace
Ansehen auf WOW
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Tottenham vs. Crystal Palace heute live im TV und Livestream?

Tottenham - Crystal Palace
Tottenham
Crystal Palace
Premier League

In der Premier League spielt Tottenham gegen Crystal Palace. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Tottenham und Crystal Palace beginnt am 31.10.2026, 18:30.

DeutschlandWOW

Anstoßzeit Tottenham gegen Crystal Palace

crest
Premier League - Spielwoche 9
Tottenham Hotspur Stadium

Wer zeigt / überträgt Tottenham vs Crystal Palace heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf WOW übertragen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

Sky WOW

WOW

Hier ansehen

Mit NordVPN überall auf der Welt streamen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Tottenham vs. Crystal Palace: Spielvorschau

Im Tottenham Hotspur Stadium empfängt Tottenham Crystal Palace zum Premier-League-Duell zweier Klubs, die sich auf sehr unterschiedlichen Wegen durch die Saison bewegen.

Roberto De Zerbi führt eine Mannschaft aufs Feld, die zuletzt Fahrt aufgenommen hat. Zwei Pflichtspielsiege in Folge – darunter ein 2:0 gegen Chelsea – haben Spurs Selbstvertrauen gegeben, auch wenn der 14. Tabellenplatz zeigt, wie viel Arbeit noch vor dem Klub liegt.

Crystal Palace reist als Tabellen-17. an und braucht dringend Punkte. Pierre Sage steht unter Druck: Ein 0:2 gegen Newcastle United am vergangenen Wochenende war der zweite Heimverlust nacheinander in der Liga. In der Europa League holte Palace zuletzt ein 2:2 in Istanbul, doch im Ligaalltag fehlt die Konstanz.

Das Duell hat in den vergangenen Jahren stets für Überraschungen gesorgt. Crystal Palace gewann das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs mit 3:1 im Tottenham Hotspur Stadium – eine Erinnerung, die De Zerbi und seine Mannschaft nicht vergessen haben dürften.

Mit einem Sieg könnte Tottenham den Abstand nach oben verkürzen und Palace weiter unter Druck setzen. Alle Informationen zur Übertragung des Spiels gibt es im Folgenden.

Tottenham vs. Crystal Palace: Aufstellungen

Tottenham vs Crystal Palace Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Aufstellung
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
A. KinskyA. KinskyJ. van HeckeJ. van HeckeP. PorroP. PorroM. van de VenM. van de VenA. RobertsonA. RobertsonM. FernandesM. FernandesM. TelM. TelM. KudusM. KudusC. GallagherC. GallagherS. TonaliS. TonaliD. SolankeD. SolankeD. HendersonD. HendersonA. DisasiA. DisasiC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotYéremy PinoYéremy PinoD. McNeilD. McNeilT. MitchellT. Mitchellteam-logoA. KhalailiD. KamadaD. KamadaA. WhartonA. WhartonJ. MatetaJ. Mateta
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
4-2-3-1
Tottenham

Startelf

Crystal Palace

Trainer

  • R. De Zerbi
  • P. Sage

Form

TOT

TOT - Form

LIV
N3-1
AVL
N2-3
MUN
U1-1
COV
S3-1
CHE
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
CRY

CRY - Form

OL
N3-2
BHA
N5-0
BJK
U2-2
NEW
N0-2
FUL
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
5/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Tottenham kommt mit zwei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Das 2:0 gegen Chelsea war das jüngste Ergebnis, zuvor gab es ein 3:1 gegen Coventry. Insgesamt holte der Klub aus fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen und erzielte dabei sieben Tore bei neun Gegentoren.

Crystal Palace hat aus den letzten fünf Pflichtspielen nur einen Sieg geholt. Das 0:2 gegen Newcastle war das jüngste Ergebnis; zuvor gab es ein 0:5 gegen Brighton. Lediglich beim 1:0-Sieg im Carabao Cup gegen Fulham konnte Palace überzeugen. Aus fünf Spielen resultierten ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen – bei fünf erzielten Toren und zehn Gegentoren.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

TottenhamUnentschiedenCrystal Palace
2
0
3
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
END
5Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 5. März 2026 in der Premier League statt: Crystal Palace gewann im Tottenham Hotspur Stadium mit 3:1. Aus den letzten fünf Duellen holte Crystal Palace drei Siege, Tottenham gewann einmal, einmal trennten sich beide Klubs unentschieden. Crystal Palace erzielte in diesen fünf Spielen insgesamt sieben Tore, Tottenham sechs.

Tottenham vs. Crystal Palace: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
N
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
8701135+821
S
S
S
N
S
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
N
S
S
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
S
S
N
S
U
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
84131715+213
N
S
S
N
U
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
U
N
U
S
U
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
U
U
N
U
S
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
S
N
N
S
N
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
S
S
U
S
N
10
HullHullHUL
824298+110
U
N
U
N
U
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
N
N
U
S
U
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
S
S
N
N
U
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
S
S
U
N
U
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
S
S
N
U
U
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
N
U
U
U
N
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
N
N
S
U
N
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
N
N
S
S
N
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
U
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen