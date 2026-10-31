Das Spiel zwischen Tottenham und Crystal Palace beginnt am 31.10.2026, 18:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Tottenham gegen Crystal Palace

Premier League - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 13:30 Tottenham Hotspur Stadium

Wer zeigt / überträgt Tottenham vs Crystal Palace heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf WOW übertragen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

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Tottenham vs. Crystal Palace: Spielvorschau

Im Tottenham Hotspur Stadium empfängt Tottenham Crystal Palace zum Premier-League-Duell zweier Klubs, die sich auf sehr unterschiedlichen Wegen durch die Saison bewegen.

Roberto De Zerbi führt eine Mannschaft aufs Feld, die zuletzt Fahrt aufgenommen hat. Zwei Pflichtspielsiege in Folge – darunter ein 2:0 gegen Chelsea – haben Spurs Selbstvertrauen gegeben, auch wenn der 14. Tabellenplatz zeigt, wie viel Arbeit noch vor dem Klub liegt.

Crystal Palace reist als Tabellen-17. an und braucht dringend Punkte. Pierre Sage steht unter Druck: Ein 0:2 gegen Newcastle United am vergangenen Wochenende war der zweite Heimverlust nacheinander in der Liga. In der Europa League holte Palace zuletzt ein 2:2 in Istanbul, doch im Ligaalltag fehlt die Konstanz.

Das Duell hat in den vergangenen Jahren stets für Überraschungen gesorgt. Crystal Palace gewann das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs mit 3:1 im Tottenham Hotspur Stadium – eine Erinnerung, die De Zerbi und seine Mannschaft nicht vergessen haben dürften.

Mit einem Sieg könnte Tottenham den Abstand nach oben verkürzen und Palace weiter unter Druck setzen. Alle Informationen zur Übertragung des Spiels gibt es im Folgenden.

Tottenham vs. Crystal Palace: Aufstellungen

Form

Tottenham kommt mit zwei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Das 2:0 gegen Chelsea war das jüngste Ergebnis, zuvor gab es ein 3:1 gegen Coventry. Insgesamt holte der Klub aus fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen und erzielte dabei sieben Tore bei neun Gegentoren.

Crystal Palace hat aus den letzten fünf Pflichtspielen nur einen Sieg geholt. Das 0:2 gegen Newcastle war das jüngste Ergebnis; zuvor gab es ein 0:5 gegen Brighton. Lediglich beim 1:0-Sieg im Carabao Cup gegen Fulham konnte Palace überzeugen. Aus fünf Spielen resultierten ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen – bei fünf erzielten Toren und zehn Gegentoren.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 5. März 2026 in der Premier League statt: Crystal Palace gewann im Tottenham Hotspur Stadium mit 3:1. Aus den letzten fünf Duellen holte Crystal Palace drei Siege, Tottenham gewann einmal, einmal trennten sich beide Klubs unentschieden. Crystal Palace erzielte in diesen fünf Spielen insgesamt sieben Tore, Tottenham sechs.

Tottenham vs. Crystal Palace: Die Tabellen