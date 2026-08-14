Anstoßzeit Braunschweig gegen VfL Bochum

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 2 14. Aug. 2026 - 12:30 Eintracht Stadion

Wer zeigt / überträgt Braunschweig vs VfL Bochum heute live im TV und Livestream?

Braunschweig vs VfL Bochum Spielvorschau

Braunschweig vs. VfL Bochum: Aufstellungen

Form

Bilanz direkte Duelle

Braunschweig vs. VfL Bochum: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.