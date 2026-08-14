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Wer zeigt / überträgt Braunschweig vs. VfL Bochum heute live im TV und Livestream?

Braunschweig - VfL Bochum
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In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Braunschweig gegen VfL Bochum. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Anstoßzeit Braunschweig gegen VfL Bochum

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 2
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Braunschweig vs VfL Bochum Spielvorschau

Braunschweig vs. VfL Bochum: Aufstellungen

Braunschweig vs VfL Bochum Voraussichtliche Aufstellungen

Braunschweig crest
Braunschweig
EBS
Aufstellung
VfL Bochum crest
VfL Bochum
BOC
VfL Bochum crest
VfL Bochum
BOC

Trainer

  • L. Kornetka

Form

EBS

EBS - Form

DOD
S2-1
S04
N1-0
SOU
N0-1
RAA
U0-0
FCM
S1-6
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BOC

BOC - Form

AJX
U1-1
SWA
S0-2
SVW
N2-0
SHU
U0-0
BSC
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
3/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BraunschweigUnentschiedenVfL Bochum
1
0
4
Deutschland 2 Bundesliga
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
4
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
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Braunschweig
EBS
0
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VfL Bochum
BOC
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
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VfL Bochum
BOC
2
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Braunschweig
EBS
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
2
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VfL Bochum
BOC
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
2
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
0
END
3Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Braunschweig vs. VfL Bochum: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
BraunschweigBraunschweigEBS
110061+53
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
110030+33
S
3
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
110031+23
S
4
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
110043+13
S
5
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
110021+13
S
6
Hertha BSCHertha BSCBSC
110010+13
S
7
DarmstadtDarmstadtSVD
10102201
U
8
Holstein KielHolstein KielHSK
10102201
U
9
Greuther FürthGreuther FürthGFT
10101101
U
10
St. PauliSt. PauliFCP
10101101
U
11
KaiserslauternKaiserslauternFCK
10100001
U
12
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
10100001
U
13
OsnabrückOsnabrückOSN
100134-10
N
14
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
100112-10
N
15
VfL BochumVfL BochumBOC
100101-10
N
16
Hannover 96Hannover 96H96
100113-20
N
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
100103-30
N
18
MagdeburgMagdeburgFCM
100116-50
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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