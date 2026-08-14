Anstoßzeit Braunschweig gegen VfL Bochum
Wer zeigt / überträgt Braunschweig vs VfL Bochum heute live im TV und Livestream?
Braunschweig vs VfL Bochum Spielvorschau
Braunschweig vs. VfL Bochum: Aufstellungen
Braunschweig vs VfL Bochum Voraussichtliche Aufstellungen
Aufstellung
Braunschweig
EBS
VfL Bochum
BOC
Trainer
- L. Kornetka
Form
Bilanz direkte Duelle
Head to Head
3Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5
Braunschweig vs. VfL Bochum: Die Tabellen
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Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg
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