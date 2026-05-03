Wer zeigt / überträgt Everton vs. Manchester City heute live im Free-TV und Livestream?

Im Hill Dickinson Stadium empfängt Everton den Tabellenzweiten Manchester City in einem Premier-League-Duell mit unterschiedlicher Ausgangslage für beide Seiten.

Die Toffees stecken in der unteren Tabellenhälfte fest und haben zuletzt dreimal in Folge verloren. Gegen West Ham, Liverpool und zuvor Arsenal gab es keine Punkte – die Formkurve zeigt klar nach unten.

Manchester City präsentiert sich dagegen in starker Verfassung. Pep Guardiolas Mannschaft hat die vergangenen fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen, darunter Siege gegen Arsenal und Chelsea in der Liga sowie einen beeindruckenden 4:0-Erfolg gegen Liverpool im FA Cup.

Besonders auffällig: City hat in diesen fünf Spielen kaum Gegentore zugelassen und tritt auch auswärts mit großer Überzeugung auf. Erling Haaland bleibt die zentrale Figur im Angriffsspiel der Gäste.

Für Everton geht es um mehr als drei Punkte. Nach zuletzt vier Niederlagen aus fünf Ligaspielen braucht Sean Dyches Team dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss an die Mittelfeldplätze nicht vollends zu verlieren.

Wo das Spiel live zu sehen ist und welche Streamingoptionen es gibt, erfahrt ihr im Folgenden.

Das Spiel zwischen Everton und Manchester City beginnt um 04.05.2026, 21:00.

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Anstoßzeit Everton gegen Manchester City

Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

Everton vs Manchester City: Aufstellungen

Bei Everton fehlen Beto und Jude Branthwaite verletzt. Auch Jack Grealish steht nicht zur Verfügung – der von Manchester City ausgeliehene Mittelfeldspieler arbeitet nach einer Operation am Fuß weiter an seinem Comeback. Als voraussichtliche Startelf setzt Sean Dyche auf folgende Aufstellung: Pickford; Keane, Tarkowski, Mykolenko; O'Brien, McNeil, Garner, Gueye, Dewsbury-Hall; Ndiaye, Barry.

Bei den Gästen aus Manchester fallen Rúben Dias, Rodri und Joško Gvardiol verletzt aus. Pep Guardiolas voraussichtliche Startelf lautet: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Ait Nouri, Guehi; Doku, O'Reilly, Silva, Semenyo; Cherki, Haaland. Weitere Informationen zum Kader werden näher am Anstoß ergänzt.

Form

Everton kommt mit einer schwachen Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der bislang letzte Auftritt endete mit einem 1:2 gegen West Ham. Positiv zu vermerken ist der 3:0-Heimsieg gegen Chelsea Ende März, der als einziger klarer Erfolg der jüngsten Serie heraussticht. Insgesamt erzielte Everton in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte aber sieben Gegentreffer.

Manchester City zeigt sich in einer ganz anderen Verfassung und gewann alle fünf zuletzt ausgetragenen Pflichtspiele. Der jüngste Erfolg kam im FA-Cup-Halbfinale gegen Southampton mit 2:1. Davor bezwang City Burnley in der Liga mit 1:0 und Arsenal mit 2:1. Besonders bemerkenswert: das 4:0 im FA Cup gegen Liverpool sowie das 3:0 gegen Chelsea in der Premier League. Insgesamt erzielte City in diesen fünf Spielen zehn Tore bei nur drei Gegentreffern.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Oktober 2025 statt: Manchester City gewann das Heimspiel in der Premier League mit 2:0 gegen Everton. Auch die vier vorangegangenen Duelle zeigen ein klares Bild zugunsten der Gäste – City gewann drei dieser Begegnungen, ein Spiel endete unentschieden. Everton konnte in den letzten fünf direkten Vergleichen keinen einzigen Sieg verbuchen.





Everton vs Manchester City: Die Tabellen

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