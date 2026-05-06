Acht Tage nach dem spektakulären Hinspiel mit neun Treffern (5:4 für PSG) kommt es am heutigen Mittwoch, den 6. Mai, zum erneuten Duell zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain. Das Rückspiel wird um 21 Uhr in der Allianz Arena in München angepfiffen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung heute wissen müsst.

DAZN oder Amazon Prime für Bayern München heute? Wer zeigt / überträgt FCB vs. PSG (Paris) im Live Stream und live im TV?

Während das Hinspiel in der vergangenen Woche noch bei Amazon Prime Video lief, übernimmt diesmal DAZN die Übertragung des Rückspiels zwischen Bayern und PSG. Um den Livestream sehen zu können, braucht Ihr ein aktives DAZN-Unlimited-Abo. Ab 20 Uhr starten die Vorberichte. Die Partie kommentiert Max Siebald, die Moderation übernimmt Laura Wontorra. Als Experten stehen Michael Ballack und Sami Khedira bereit.

Anstoßzeit Bayern München gegen Paris Saint-Germain

Champions League - Endrunde Allianz Arena

Bayern München vs. Paris Saint-Germain: Aufstellungen

News über Bayern München

Der FC Bayern hat sich die deutsche Meisterschaft schon seit Wochen gesichert und konnte deshalb am Wochenende beim 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim einige Leistungsträger gezielt schonen.

News über Paris Saint-Germain

PSG kam am Wochenende nicht über ein 2:2 gegen Lorient hinaus, bleibt in der Ligue 1 aber weiter klar auf Platz eins vor dem RC Lens. Nun richtet das Team von Luis Enrique den Fokus auf die Titelverteidigung in der Champions League.

Form

Bilanz direkte Duelle

Bayern München vs. Paris Saint-Germain: Die Tabellen

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