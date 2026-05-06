Im Halbfinal-Rückspiel bekommt es der FC Bayern heute mit PSG zu tun. Wo Ihr die Begegnung live verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.
Acht Tage nach dem spektakulären Hinspiel mit neun Treffern (5:4 für PSG) kommt es am heutigen Mittwoch, den 6. Mai, zum erneuten Duell zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain. Das Rückspiel wird um 21 Uhr in der Allianz Arena in München angepfiffen.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung heute wissen müsst.
DAZN oder Amazon Prime für Bayern München heute? Wer zeigt / überträgt FCB vs. PSG (Paris) im Live Stream und live im TV?
Während das Hinspiel in der vergangenen Woche noch bei Amazon Prime Video lief, übernimmt diesmal DAZN die Übertragung des Rückspiels zwischen Bayern und PSG. Um den Livestream sehen zu können, braucht Ihr ein aktives DAZN-Unlimited-Abo. Ab 20 Uhr starten die Vorberichte. Die Partie kommentiert Max Siebald, die Moderation übernimmt Laura Wontorra. Als Experten stehen Michael Ballack und Sami Khedira bereit.
Der FC Bayern hat sich die deutsche Meisterschaft schon seit Wochen gesichert und konnte deshalb am Wochenende beim 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim einige Leistungsträger gezielt schonen.
News über Paris Saint-Germain
PSG kam am Wochenende nicht über ein 2:2 gegen Lorient hinaus, bleibt in der Ligue 1 aber weiter klar auf Platz eins vor dem RC Lens. Nun richtet das Team von Luis Enrique den Fokus auf die Titelverteidigung in der Champions League.
Bayern München vs. Paris Saint-Germain: Die Tabellen
Mit VPN überall auf der Welt streamen
Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.