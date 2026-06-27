ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Algerien vs. Österreich heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Algerien und Österreich treffen am 27. Juni 2026 im Kansas City Stadium aufeinander – das abschließende Gruppenspiel der WM-Gruppe J entscheidet über Rang zwei und drei. Argentinien hat Platz eins bereits sicher, Jordanien ist ausgeschieden. Wer weiterkommt, klären diese beiden Teams unter sich.

Für Algerien war der Weg nach dem 0:3 gegen Argentinien steinig. Doch die Nordafrikaner zeigten Charakter: Nadhir Benbouali und Amine Gouiri trafen in der zweiten Halbzeit zum 2:1-Comeback-Sieg gegen Jordanien und hielten die Hoffnungen der Mannschaft von Vladimir Petkovic am Leben. Riyad Mahrez, der gegen Argentinien noch auf der Bank saß, startete gegen Jordanien und dürfte auch in Kansas City von Beginn an spielen.

Österreich steht nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien mit drei Punkten da – doch das 0:2 gegen Argentinien an Spieltag 2 hat die Stimmung gedämpft. Lionel Messi traf doppelt in Dallas und schrieb dabei WM-Geschichte. Ralf Rangnicks Team braucht nun ein gutes Ergebnis, um den Einzug ins Achtelfinale ohne Umwege über die Gruppendritter-Wertung zu sichern. Marcel Sabitzer bestritt gegen Argentinien seinen 100. Länderspieleinsatz und wird als kreativer Motor im Mittelfeld wieder eine zentrale Rolle spielen.





Das Besondere an dieser Partie: Durch die Tabellenkonstellation könnte es für beide Teams taktisch attraktiver sein, nicht zu gewinnen. Der Gruppendritte trifft in der Runde der letzten 32 wahrscheinlich auf einen schwächeren Gruppenersten als der Gruppenzweite, der voraussichtlich auf Spanien trifft. Beide Mannschaften kennen die genaue Ausgangslage, da alle anderen Gruppen ihre Abschlusspartien bereits gespielt haben werden.

Wer das Spiel live verfolgen will, findet alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream weiter unten. Das Spiel zwischen Algerien und Österreich beginnt am 28.06.2026 um 4 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Algerien vs. Österreich heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Die Partie zwischen Algerien und Österreich könnt Ihr live bei MagentaTV verfolgen, das alle 104 WM-Spiele überträgt, oder kostenlos im Free-TV im ZDF sehen.

Im Zweiten sowie im kostenlosen Livestream auf sportstudio.de kommentiert Martin Schneider die Begegnung. Bei MagentaTV ist Robby Hunke als Kommentator im Einsatz. Zusätzlich gibt es dort eine Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Jordanien und Argentinien, die von Benni Zander begleitet wird.

Auch Zuschauer in Österreich können die Partie kostenlos im Free-TV bei ORF 1 verfolgen.

Anstoßzeit Algerien gegen Österreich

Weltmeisterschaft - WM Gruppe J Kansas City Stadium

Algerien vs. Österreich: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Algerien hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Sieg gegen Jordanien am 23. Juni – ein Comeback, das Amine Gouiri acht Minuten vor Schluss besiegelte. Davor kassierte die Mannschaft ein 0:3 gegen Argentinien. In der WM-Vorbereitung schlug Algerien Bolivien 4:0 und die Niederlande 1:0 und trennte sich im März 0:0 von Uruguay. Über diese fünf Partien erzielte Algerien acht Tore und kassierte vier.

Österreich kommt ebenfalls auf drei Siege aus den letzten fünf Spielen, bei einer Niederlage und einem Sieg. Die jüngste Partie endete am 22. Juni mit einem 0:2 gegen Argentinien. Zuvor gewann das Team 3:1 gegen Jordanien – der erste WM-Sieg seit 1990. In Testspielen besiegte Österreich Tunesien 1:0 und Südkorea 1:0 und fertigte Ghana im März mit 5:1 ab. Insgesamt erzielte Österreich in diesen fünf Partien neun Tore und ließ drei zu.





Bilanz direkte Duelle





Algerien vs. Österreich: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.