Sky oder DAZN für das Saisonfinale der Bundesliga? Union Berlin vs. FC Augsburg heute live im TV und Live Stream sehen

Union Berlin empfängt den FC Augsburg in der Alten Försterei zu einem Bundesliga-Duell, das für beide Seiten noch Bedeutung hat. Die Berliner brauchen Punkte, Augsburg reist mit Rückenwind an.

Union steckt in einer tiefen Formschwäche. Vier Niederlagen aus den letzten fünf Bundesliga-Partien haben die Mannschaft in die untere Tabellenhälfte gedrückt, und die defensive Anfälligkeit ist unübersehbar. Das 1:3 gegen Mainz 05 am vergangenen Spieltag war ein weiterer Rückschlag in einer Serie, die kaum Lichtblicke bietet.

Augsburg dagegen kommt in starker Verfassung nach Berlin. Drei Siege aus den letzten fünf Spielen, darunter ein bemerkenswerter 2:1-Erfolg bei Bayer Leverkusen, zeigen eine Mannschaft, die in der Schlussphase der Saison Stabilität gefunden hat. Der 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende unterstrich diesen Aufwärtstrend.

In der Tabelle trennen die beiden Klubs drei Plätze. Augsburg steht auf Rang neun und hat sich ein komfortables Polster erarbeitet, während Union auf Platz zwölf lauert und den Abstand nach unten im Blick behalten muss.

Auf dem Papier ist Augsburg der Favorit in dieser Begegnung, doch die Alte Försterei hat schon manchen Gast überrascht. Union wird auf die Unterstützung der eigenen Fans angewiesen sein, um diese Serie zu stoppen.

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Das Spiel zwischen Union Berlin und Augsburg beginnt am 16.05.2026, 15:30.

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Die TV- und Livestream-Optionen für Union Berlin gegen Augsburg sind nachfolgend aufgeführt. Das Spiel wird in Deutschland live auf DAZN und Sky WOW übertragen.

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Anstoßzeit Union Berlin gegen Augsburg

Bundesliga - Bundesliga Alte Försterei

Union Berlin vs. Augsburg: Aufstellungen

Bei Union Berlin fehlen Frederik Rönnow, R. Skov, D. Preu, M. Raab und J. Haberer verletzungsbedingt. Derrick Köhn steht zudem gesperrt nicht zur Verfügung. Als voraussichtliche Startelf sind folgende Spieler vorgesehen: C. Klaus, D. Leite, T. Rothe, C. Trimmel, D. Doekhi, A. Kemlein, R. Khedira, I. Ansah, L. Burcu, O. Burke und A. Ilic.

Augsburg reist mit eigenen personellen Einschränkungen an. M. Valentin Pedersen, D. Giannoulis und A. Chaves sind verletzt, während K. Jakic gesperrt fehlt. Die voraussichtliche Aufstellung lautet: F. Dahmen, J. Gouweleeuw, C. Matsima, C. Zesiger, A. Kade, Mert Kömür, F. Rieder, H. Massengo, R. Fellhauer, M. Wolf und M. Gregoritsch. Weitere Änderungen werden näher am Anpfiff bekannt gegeben.

Form

Union Berlin erlebt eine schwierige Endphase der Saison. Aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen holten die Berliner nur einen Punkt, mit einer Bilanz von einem Unentschieden und vier Niederlagen. Zuletzt verloren sie 1:3 gegen Mainz 05, und auch Niederlagen gegen RB Leipzig (1:3), Wolfsburg (2:1) sowie FC Heidenheim (3:1) stehen in dieser Periode zu Buche. Insgesamt trafen die Berliner fünfmal und kassierten neun Gegentore – eine Defensive, die derzeit kaum Sicherheit ausstrahlt.

Augsburg zeigt ein völlig anderes Bild. Drei Siege, zwei Unentschieden und keine Niederlage aus den letzten fünf Spielen sprechen für eine Mannschaft in stabiler Form. Der jüngste 3:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach folgte auf Auswärtssiege bei Werder Bremen (3:1) und Bayer Leverkusen (2:1). Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt (1:1) und Hoffenheim (2:2) runden eine Serie ab, in der Augsburg acht Tore erzielt und nur sechs kassiert hat.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Januar 2026 in der Bundesliga statt, als Augsburg und Union Berlin mit 1:1 trennten. Davor gewann Union im Mai 2025 auswärts in Augsburg mit 2:1. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: Augsburg gewann zweimal, Union einmal, und zweimal endeten die Partien remis. Die Tordifferenz ist eng, und keines der fünf Spiele wurde einseitig entschieden.





Union Berlin vs. Augsburg: Die Tabellen

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