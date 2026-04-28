Bayer Leverkusen empfängt RB Leipzig in der Bundesliga in der BayArena in Leverkusen. Beide Mannschaften stehen in der Tabelle nah beieinander, doch die Ausgangslage könnte unterschiedlicher kaum sein.

Die Werkself befindet sich in einer schwierigen Phase. Nach dem DFB-Pokal-Aus gegen Bayern München und einer Liga-Niederlage gegen Augsburg steht Xabi Alonsos Team nur auf Platz sechs. Zuletzt gab es aber ein wichtiges 2-1 gegen den 1. FC Köln, das zeigt, dass die Mannschaft noch da ist.

RB Leipzig hingegen kommt mit breiter Brust. Die Sachsen haben fünf Pflichtspiele in Folge gewonnen und sind mit Schwung in das Saisonfinale gestartet. Platz drei in der Bundesliga und der Blick auf die Champions-League-Plätze machen Leipzig zu einem unbequemen Gast.

Besonders im Fokus steht Yan Diomande. Der 19-jährige Offensivspieler hat in dieser Saison auf sich aufmerksam gemacht und soll das Interesse mehrerer europäischer Topklubs geweckt haben. In Leverkusen wird er erneut unter Beobachtung stehen.

Für Leverkusen geht es darum, den Anschluss nach oben nicht vollends zu verlieren. Kapitän Robert Andrich sprach zuletzt offen über seine Ambitionen, sich für die Weltmeisterschaft zu empfehlen – ein Sieg gegen Leipzig wäre das richtige Signal.

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Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig

Bayer Leverkusen vs RB Leipzig: Aufstellungen

Bei Bayer Leverkusen fehlen C. Kofane, M. Terrier, M. Flekken und Lucas Vázquez verletzungsbedingt. Suspendierungen gibt es keine. Eine bestätigte Startelf liegt noch nicht vor; Aktualisierungen werden kurz vor Anstoß ergänzt.

Bei RB Leipzig stehen E. Banzuzi, S. Suleiman, L. Zingerle, C. Lukeba und V. Gebel nicht zur Verfügung. Auch bei den Sachsen sind keine Sperren zu verzeichnen. Eine voraussichtliche Aufstellung wurde ebenfalls noch nicht bekanntgegeben.

Form

Bayer Leverkusen kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: zwei Siege, keine Unentschieden, zwei Niederlagen. Zuletzt gewann die Werkself 2-1 beim 1. FC Köln, davor gab es ein 1-2 gegen Augsburg und ein 0-2 im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayern München. Positiv hervorzuheben ist das 6-3 gegen VfL Wolfsburg sowie der 1-0-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund. In diesen fünf Spielen erzielte Leverkusen zehn Tore und kassierte neun.

RB Leipzig präsentiert sich dagegen in bestechender Form. Fünf Siege aus fünf Bundesliga-Spielen sprechen für sich. Zuletzt gewannen die Sachsen 3-1 gegen Union Berlin, davor 3-1 bei Eintracht Frankfurt. Auch gegen Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und Hoffenheim gab es Siege – darunter ein beeindruckendes 5-0. Leipzig traf in diesen fünf Partien 14-mal und ließ lediglich vier Gegentore zu.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 20. Dezember 2025 in der Bundesliga statt: RB Leipzig verlor zu Hause gegen Bayer Leverkusen mit 1-3. Zuvor trennten sich beide Teams am 25. Januar 2025 mit 2-2. Schaut man auf die letzten fünf direkten Duelle, führt Leverkusen mit drei Siegen zu einem Sieg für Leipzig bei einem Remis. Die Torbilanz aus diesen fünf Begegnungen fällt ausgeglichen aus: Leverkusen erzielte 13 Treffer, Leipzig 10.





Bayer Leverkusen vs RB Leipzig: Die Tabellen

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 20. Dezember 2025 in der Bundesliga statt: RB Leipzig verlor zu Hause gegen Bayer Leverkusen mit 1-3. Zuvor trennten sich beide Teams am 25. Januar 2025 mit 2-2. Schaut man auf die letzten fünf direkten Duelle, führt Leverkusen mit drei Siegen zu einem Sieg für Leipzig bei einem Remis. Die Torbilanz aus diesen fünf Begegnungen fällt ausgeglichen aus: Leverkusen erzielte 13 Treffer, Leipzig 10.

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