Frankreich und Senegal treffen im MetLife Stadium in East Rutherford im ersten Gruppenspiel der WM-Gruppe I aufeinander. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die auf der Weltbühne längst ihren festen Platz beanspruchen.

Für Didier Deschamps und seine Equipe Tricolore beginnt die Jagd auf den dritten WM-Titel. Frankreich reist als einer der Turnierfavoriten an, mit einem Kader voller Weltklassespieler – angeführt von Kylian Mbappe, der nach seinem Hattrick im Finale von Katar 2022 auch in Nordamerika wieder die Hauptrolle spielen will.

Senegal unter Trainer Pape Thiaw ist kein Gegner, den man unterschätzen darf. Die Lions de la Teranga haben sich in den vergangenen Jahren als stärkste Kraft des afrikanischen Fußballs etabliert und sind entschlossen, die Gruppenphase zu überstehen.





Die Geschichte dieser Begegnung trägt eine besondere Note: Beim WM-Auftakt 2002 besiegte Senegal Frankreich mit 1:0 – ein Ergebnis, das den damaligen Titelverteidiger aus dem Turnier warf. Diese Erinnerung dürfte in den Köpfen beider Lager präsent sein, wenn der Anstoß in New Jersey ertönt.

Frankreich zeigte zuletzt gemischte Form in der WM-Vorbereitung, während Senegal mit einem 0:0 gegen Saudi-Arabien in das Turnier startete. Beide Teams suchen nach dem richtigen Rhythmus.

Wer das Spiel live verfolgen möchte: Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Livestream gibt es hier.

Das Spiel zwischen Frankreich und Senegal beginnt am 16.06.2026 um 21 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Frankreich vs. Senegal heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Die Partie zwischen Frankreich und Senegal könnt Ihr ausschließlich live bei MagentaTV sehen, da es zu den 44 Exklusivspielen des Telekom-Anbieters zählt. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht. Wolff Fuss fungiert als Kommentator.

Anstoßzeit Frankreich gegen Senegal

Weltmeisterschaft - WM Gruppe I New York/New Jersey Stadium

Frankreich vs. Senegal: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Frankreich kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einer Niederlage und keinem Unentschieden aus den vergangenen fünf Spielen in das Turnier. Der jüngste Auftritt war ein 3:1-Sieg gegen Nordirland am 8. Juni 2026. Zuvor gab es jedoch eine 1:2-Niederlage gegen die Elfenbeinküste, die als Warnzeichen gewertet werden kann. Frankreich erzielte in diesen fünf Partien insgesamt zehn Tore und kassierte fünf.

Senegal weist in den letzten fünf Spielen eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das jüngste Resultat war ein torloses 0:0 gegen Saudi-Arabien am 9. Juni 2026. Davor verloren die Senegalesen mit 2:3 gegen die USA. Positiver stimmte der 3:1-Sieg gegen Gambia im März. Insgesamt traf Senegal in diesen fünf Partien achtmal und kassierte sechs Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

FRA Letztes Spiel SEN 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Frankreich 0 - 1 Senegal 0 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Aus den verfügbaren Direktvergleichsdaten geht nur eine Begegnung hervor: Beim WM-Gruppenspiel am 31. Mai 2002 besiegte Senegal Frankreich mit 1:0. Dieses Ergebnis bleibt das einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Nationen in der WM-Geschichte.





Frankreich vs. Senegal: Die Tabellen

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