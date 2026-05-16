Sky oder DAZN für das Saisonfinale der Bundesliga? SC Freiburg vs. RB Leipzig heute live im TV und Live Stream sehen

SC Freiburg empfängt RB Leipzig im Europa-Park Stadion in Freiburg zum Bundesliga-Duell. Für beide Mannschaften steht an diesem Spieltag einiges auf dem Spiel – wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen.

Freiburg erlebt eine Saison, die in die Geschichte des Vereins eingehen wird. Julian Schusters Mannschaft hat sich als erstes Team der Vereinsgeschichte für ein europäisches Finale qualifiziert. Nach dem dramatischen Halbfinalsieg über Braga, der die Spieler zu Tränen rührte und die Fans auf den Rasen trieb, wartet am 20. Mai Istanbul.

Dieser historische Kontext überschattet alles. Schuster muss seinen Kader nach den körperlichen Strapazen des Europacup-Halbfinals sorgfältig einteilen. Das Bundesliga-Spiel kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt – und doch wird Freiburg nicht ohne Ehrgeiz antreten.

Leipzig reist als Tabellendritter an und kämpft um einen starken Abschluss in der Bundesliga. Ole Werners Mannschaft hat in dieser Saison gezeigt, dass sie in der Lage ist, Spiele über individuelle Klasse zu entscheiden. Yan Diomandé, der 19-jährige Flügelstürmer, dessen Leistungen in dieser Saison Begehrlichkeiten weit über Sachsen hinaus geweckt haben, steht dabei besonders im Fokus.

Leipzig verlor zuletzt 4:1 gegen Bayer Leverkusen, gewann aber davor vier Bundesliga-Spiele in Serie. Die Konstanz der vergangenen Wochen gibt Werners Mannschaft Selbstvertrauen für diesen Auswärtstrip.

Freiburg seinerseits verlor das jüngste Bundesliga-Spiel gegen Hamburger SV mit 2:3, nachdem die Mannschaft zuvor 1:1 gegen Wolfsburg unentschieden gespielt hatte. Die Belastung durch das Doppelprogramm ist spürbar.

Wer das Spiel live verfolgen möchte – ob per TV oder Livestream – findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, Anstoßzeit und zum aktuellen Kader.

Das Spiel zwischen SC Freiburg und RB Leipzig beginnt am 16.05.2026, 15:30.

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Die TV- und Livestream-Optionen für SC Freiburg gegen RB Leipzig sind unten aufgeführt.

Das Spiel wird in Deutschland live auf DAZN (Konferenz) sowie über Sky WOW (Einzelspiel) übertragen.

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Anstoßzeit SC Freiburg gegen RB Leipzig

SC Freiburg vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Bei Freiburg fallen P. Osterhage, M. Rosenfelder und Y. Suzuki verletzungsbedingt aus. Sperren gibt es keine. Julian Schusters voraussichtliche Startelf: N. Atubolu; P. Treu, B. Ogbus, Lukas Kübler, M. Ginter; M. Eggestein, V. Grifo; J. Manzambi, J. Beste; L. Höler, I. Matanovic. Weitere Updates werden näher am Anstoß ergänzt.

Bei RB Leipzig stehen A. Thomas, E. Banzuzi, L. Zingerle, S. Suleiman und V. Gebel nicht zur Verfügung. Sperren sind keine zu verzeichnen. Ole Werners voraussichtliche Aufstellung: M. Vandevoordt; D. Raum, R. Baku, C. Lukeba, W. Orban; X. Schlager, F. Ouedraogo; C. Baumgartner, Y. Diomandé, B. Gruda; R. Cruz.

Form

Freiburg kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Die jüngste Partie endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Hamburger SV am 10. Mai. Zuvor gelang ein 3:1-Sieg über Braga in der Europa League, der den Finaleinzug besiegelte. In den fünf Spielen erzielte Freiburg zehn Treffer und kassierte acht.

RB Leipzig weist aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen vier Siege und eine Niederlage auf. Die jüngste Partie endete am 9. Mai mit einem 2:1-Sieg gegen St. Pauli. Davor verloren die Sachsen 1:4 gegen Bayer Leverkusen – das Ende einer Serie von vier Bundesliga-Siegen in Folge, darunter ein 3:1 gegen Union Berlin und ein 3:1 bei Eintracht Frankfurt.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 14. Januar 2026 in der Bundesliga statt: RB Leipzig gewann zu Hause mit 2:0 gegen SC Freiburg. Davor trennten sich beide Teams im März 2025 im Europa-Park Stadion torlos. Aus den letzten fünf Bundesliga-Duellen gehen Leipzig mit drei Siegen als stärkere Mannschaft hervor, während Freiburg einmal gewann und einmal unentschieden spielte.





SC Freiburg vs. RB Leipzig: Die Tabellen

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