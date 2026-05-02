Das Europa-Park Stadion in Freiburg ist der Schauplatz, wenn der SC Freiburg in der Bundesliga auf VfL Wolfsburg trifft. Für beide Mannschaften steht in dieser Partie einiges auf dem Spiel.

Freiburg steckt mitten in einer turbulenten Phase. Drei Niederlagen in Folge – darunter ein 4:0-Debakel gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga und ein Pokal-Aus gegen VfB Stuttgart – haben den Sportclub unter Druck gesetzt. Gleichzeitig kämpft das Team von Julian Schuster im Europa-League-Halbfinale um den Einzug ins Finale in Istanbul, was die Belastung im Kader spürbar erhöht.

Wolfsburg befindet sich in einer noch kritischeren Lage. Die Wölfe stehen auf dem Relegationsplatz 17 und brauchen dringend Punkte, um die Klasse zu halten. Das 0:0 zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach war ein Rückschlag im Abstiegskampf – ein Sieg in Freiburg ist für Ralph Hasenhüttls Mannschaft nahezu Pflicht.

Der Kader der Wolfsburger ist durch eine Vielzahl von Verletzungen stark ausgedünnt. Trotzdem zeigte das 1:2 bei Union Berlin zuletzt, dass diese Mannschaft kämpfen kann. Die Frage ist, ob die Substanz für 90 Minuten im Europa-Park Stadion reicht.

Freiburg wiederum wird trotz der jüngsten Formkrise auf Heimstärke setzen. Das Publikum im Europa-Park Stadion ist ein Faktor – und ein Sieg würde die Stimmung vor dem wegweisenden Europapokalspiel gegen Braga deutlich heben.

Wo diese Bundesligapartie live zu sehen ist, welche TV-Sender und Livestreams die Übertragung zeigen und wann der Anstoß erfolgt – alle Informationen dazu gibt es hier im Überblick.

Das Spiel zwischen SC Freiburg und VfL Wolfsburg beginnt um 03.05.2026, 19:30.

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Das Bundesligaspiel zwischen SC Freiburg und VfL Wolfsburg wird live auf DAZN übertragen. Unten findest du alle Informationen zum TV-Sender und zum Livestream.

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Anstoßzeit SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg

SC Freiburg vs VfL Wolfsburg: Aufstellungen

Beim SC Freiburg fehlt P. Osterhage verletzt. Suspendierungen gibt es keine. Als voraussichtliche Startelf sind N. Atubolu, Christian Günter, P. Lienhart, Lukas Kübler, B. Ogbus, D. Scherhant, M. Eggestein, Lucas Höler, Nicolas Höfler, V. Grifo und I. Matanovic vorgesehen.

VfL Wolfsburg reist mit einer langen Verletztenliste an: Marius Müller, C. Santos, J. Seelt, B. Dardai, J. Wind, Rogério, M. Svanberg und M. Arnold fallen allesamt aus. Suspendierungen gibt es keine. Die voraussichtliche Aufstellung sieht K. Grabara im Tor vor, dahinter Joakim Mähle, Jeanuël Belocian, D. Vavro und A. Zehnter – im Mittelfeld und Angriff sind K. Koulierakis, V. Souza, P. Wimmer, C. Eriksen, D. Pejcinovic und M. Amoura eingeplant. Sollten sich Änderungen ergeben, werden die Informationen zeitnah aktualisiert.

Form

SC Freiburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, null Unentschieden und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Niederlage datiert vom 30. April, als man in der Europa League mit 1:2 gegen Braga verlor. Davor gab es ein 0:4 gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga. Positiv zu vermerken ist ein 2:1-Heimsieg gegen FC Heidenheim sowie ein 3:1-Auswärtssieg bei Celta Vigo in der Europa League. Freiburg erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

VfL Wolfsburg holte aus den letzten fünf Bundesligaspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach am 25. April. Der einzige Dreier gelang mit einem 2:1 bei Union Berlin. Besonders schmerzhaft war das 3:6 gegen Bayer Leverkusen. Insgesamt erzielte Wolfsburg in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte neun – eine Defensivbilanz, die die Abstiegsnot der Wölfe unterstreicht.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 20. Dezember 2025 in der Bundesliga statt: Wolfsburg verlor damals zu Hause gegen Freiburg mit 3:4. In den fünf vorangegangenen direkten Duellen gewann Freiburg dreimal, Wolfsburg zweimal – darunter ein 2:1-Auswärtssieg der Wolfsburger in Freiburg im April 2024. Beide Teams trennten sich in keiner dieser fünf Begegnungen unentschieden.





SC Freiburg vs VfL Wolfsburg: Die Tabellen

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