Die Niederlande schließen ihre Gruppenphase bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 am 25. Juni im Kansas City Stadium gegen Tunesien ab. Für Ronald Koemans Mannschaft geht es darum, mit einem Sieg als Gruppensieger in die K.o.-Runde einzuziehen.

Die Oranje kommen in blendender Verfassung in diese Partie. Beim 5:1-Kantersieg gegen Schweden zeigte die Mannschaft ihre offensiven Qualitäten in beeindruckender Manier. Cody Gakpo war dabei der überragende Akteur, und Denzel Dumfries steuerte zwei Vorlagen bei. Die Stimmung im Lager der Niederländer ist entsprechend gut.

Allerdings trübt ein Wermutstropfen die Vorfreude: Kapitän Virgil van Dijk erlitt gegen Schweden einen Schlag auf die Hüfte und verlor vorübergehend das Gefühl im Oberschenkel. Sein Einsatz gegen Tunesien muss bis kurz vor Anstoß als fraglich gelten.

Tunesien hingegen ist bereits aus dem Turnier ausgeschieden. Nach dem 5:1 gegen Schweden und dem 4:0 gegen Japan haben die Adler Karthagos nur noch Ehre zu verteidigen. Der Verband reagierte schon nach dem Schweden-Spiel mit der Entlassung von Trainer Sabri Lamouchi und verpflichtete kurzfristig den erfahrenen Herve Renard als Nachfolger.

Renard, der als einer der renommiertesten Trainer Afrikas gilt, wird versuchen, seinem Team in diesem letzten Gruppenspiel Struktur und Stabilität zurückzugeben. Für Tunesien geht es darum, mit einer anständigen Leistung aus dem Turnier zu gehen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und welche TV-Sender und Streaming-Dienste die Partie übertragen, erfahrt ihr hier.

Das Spiel zwischen Tunesien und Niederlande beginnt am 26.06.2026 um 1 Uhr in der Nacht.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Tunesien vs. Niederlande heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Die Begegnung zwischen Tunesien und den Niederlanden könnt Ihr sowohl bei MagentaTV als auch in der ARD verfolgen. MagentaTV zeigt alle 104 WM-Spiele live.

Bei MagentaTV übernimmt Marco Hagemann den Kommentar der Partie. Zusätzlich wird eine Konferenz mit dem parallel stattfindenden Spiel zwischen Japan und Schweden angeboten, bei der Alex Küpper als Kommentator im Einsatz ist.

Im "Ersten" sowie im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek begleitet Tom Bartels die Partie als Kommentator.

Anstoßzeit Tunesien gegen Niederlande

Weltmeisterschaft - WM Gruppe F Kansas City Stadium

Tunesien vs. Niederlande: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Tunesien kommt in äußerst schlechter Form in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Partien gab es nur ein Unentschieden und vier Niederlagen. Zuletzt verloren die Nordafrikaner am 21. Juni bei der Weltmeisterschaft mit 0:4 gegen Japan. Davor kassierte das Team am 15. Juni ein 1:5 gegen Schweden, ein Ergebnis, das die Entlassung des Trainers nach sich zog. In den fünf Spielen erzielte Tunesien lediglich zwei Tore, kassierte aber 12 Gegentreffer.

Die Niederlande präsentieren sich in deutlich besserer Verfassung. Aus den letzten fünf Partien holte das Team zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Jüngster Höhepunkt war das beeindruckende 5:1 gegen Schweden am 20. Juni, nachdem die Oranje zuvor beim 2:2 gegen Japan zweimal in Führung gegangen waren, den Ausgleich aber noch kassierten. Insgesamt erzielte die Mannschaft sieben Tore und ließ fünf zu.





Bilanz direkte Duelle

TUN Letztes Spiel NED 0 Siege 1 Unentschieden 0 Siege Tunesien 1 - 1 Niederlande 1 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Das einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Mannschaften endete am 11. Februar 2009 mit einem 1:1-Unentschieden in einem Freundschaftsspiel, bei dem Tunesien als Heimteam fungierte. Auf Basis dieser einzelnen Begegnung lässt sich kein Muster ableiten.





Tunesien vs. Niederlande: Die Tabellen

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