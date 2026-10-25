Das Spiel zwischen Sunderland und Leeds beginnt am 25.10.2026, 17:30.

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Anstoßzeit Sunderland gegen Leeds

Premier League - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 12:30 Stadium of Light

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Sunderland vs. Leeds: Spielvorschau

Im Stadium of Light empfängt Sunderland Leeds United in einem Premier-League-Duell, das für beide Mannschaften aus unterschiedlichen Gründen richtungsweisend ist.

Sunderland steht als Tabellenletzter unter erheblichem Druck. Die Mannschaft von Trainer Regis Le Bris hat aus den letzten fünf Pflichtspielen nur einen Sieg geholt und kassierte zuletzt in der Premier League eine 2:0-Niederlage in Bournemouth.

Auch in der Europa League läuft es nicht rund: Nach einem 1:2-Auswärtssieg bei Torreense folgte zuletzt ein 1:1-Unentschieden gegen Lech Posen. Die Defensive bleibt das größte Sorgenkind der Black Cats.

Leeds United reist als Tabellenachter an und befindet sich in einer deutlich stabileren Lage. Die Mannschaft von Daniel Farke zeigte zuletzt beim 1:1 gegen Manchester United Moral, auch wenn ein Sieg möglich gewesen wäre.

Harry Maguire kritisierte nach dem Remis gegen Manchester United öffentlich den fehlenden Mut seiner Mitspieler – ein Hinweis darauf, dass auch bei Leeds intern nicht alles rund läuft. Dennoch ist die Ausgangslage der Gäste komfortabler als die des Gastgebers.

Es ist ein Duell zwischen einem Team, das Punkte dringend braucht, und einem, das seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen will. Alle Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden.





Sunderland vs. Leeds: Aufstellungen

Form

Sunderland kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Der jüngste Auftritt war die 0:2-Niederlage in der Premier League bei Bournemouth, zuvor gab es ein 1:1 in der Europa League gegen Lech Posen. Insgesamt erzielte Sunderland in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte neun.

Leeds United weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt trennte sich die Mannschaft 1:1 von Manchester United, zuvor gab es eine 1:2-Niederlage gegen Arsenal. Bemerkenswert ist der 4:1-Auswärtssieg bei Newcastle United, der die Qualität der Farke-Elf unterstreicht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 18. Oktober 2026 in der Premier League statt, als Leeds United und Sunderland sich 1:1 trennten. Zuvor gewann Sunderland am 3. März 2026 das Heimspiel in der Premier League mit 1:0 gegen Leeds, während das Duell am 28. Dezember 2025 im Stadium of Light ebenfalls 1:1 endete. Aus den letzten fünf direkten Vergleichen – inklusive eines Freundschaftsspiels und zweier Championship-Duelle – hält Leeds zwei Siege, Sunderland einen, bei zwei Unentschieden.

Sunderland vs. Leeds: Die Tabellen

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