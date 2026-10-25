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Wer zeigt / überträgt Sunderland vs. Leeds heute live im TV und Livestream?

Sunderland - Leeds
Sunderland
Leeds
Premier League

In der Premier League spielt Sunderland gegen Leeds. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Sunderland und Leeds beginnt am 25.10.2026, 17:30.

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Anstoßzeit Sunderland gegen Leeds

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Premier League - Spielwoche 8
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Wer zeigt / überträgt Sunderland vs Leeds heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf WOW übertragen.

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Sunderland vs. Leeds: Spielvorschau

Im Stadium of Light empfängt Sunderland Leeds United in einem Premier-League-Duell, das für beide Mannschaften aus unterschiedlichen Gründen richtungsweisend ist.

Sunderland steht als Tabellenletzter unter erheblichem Druck. Die Mannschaft von Trainer Regis Le Bris hat aus den letzten fünf Pflichtspielen nur einen Sieg geholt und kassierte zuletzt in der Premier League eine 2:0-Niederlage in Bournemouth.

Auch in der Europa League läuft es nicht rund: Nach einem 1:2-Auswärtssieg bei Torreense folgte zuletzt ein 1:1-Unentschieden gegen Lech Posen. Die Defensive bleibt das größte Sorgenkind der Black Cats.

Leeds United reist als Tabellenachter an und befindet sich in einer deutlich stabileren Lage. Die Mannschaft von Daniel Farke zeigte zuletzt beim 1:1 gegen Manchester United Moral, auch wenn ein Sieg möglich gewesen wäre.

Harry Maguire kritisierte nach dem Remis gegen Manchester United öffentlich den fehlenden Mut seiner Mitspieler – ein Hinweis darauf, dass auch bei Leeds intern nicht alles rund läuft. Dennoch ist die Ausgangslage der Gäste komfortabler als die des Gastgebers.

Es ist ein Duell zwischen einem Team, das Punkte dringend braucht, und einem, das seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen will. Alle Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden.


Sunderland vs. Leeds: Aufstellungen

Sunderland vs Leeds Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
page.match.formation.title
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-2-1
R. RoefsR. RoefsT. HumeT. HumeReinildoReinildoN. MukieleN. MukieleL. O'NienL. O'NienH. DiarraH. DiarraN. SadikiN. SadikiE. Le FeeE. Le FeeG. XhakaG. XhakaN. AnguloN. AnguloB. BrobbeyB. BrobbeyJ. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediJ. JustinJ. JustinT. MuharemovicT. MuharemovicG. GudmundssonG. GudmundssonE. AmpaduE. AmpaduJ. BogleJ. BogleB. AaronsonB. AaronsonA. TanakaA. TanakaH. WilsonH. WilsonL. NmechaL. Nmecha
Leeds crest
Leeds
LEE
4-2-3-1
Sunderland

Startelf

Leeds

Trainer

  • R. Le Bris
  • D. Farke

Form

SUN

SUN - Form

MCI
N5-3
BHA
N0-2
TOR
S1-2
BOU
N2-0
LCH
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
LEE

LEE - Form

CHE
N6-3
NEW
S4-1
CRY
U0-0
ARS
N2-1
MUN
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Sunderland kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Der jüngste Auftritt war die 0:2-Niederlage in der Premier League bei Bournemouth, zuvor gab es ein 1:1 in der Europa League gegen Lech Posen. Insgesamt erzielte Sunderland in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte neun.

Leeds United weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt trennte sich die Mannschaft 1:1 von Manchester United, zuvor gab es eine 1:2-Niederlage gegen Arsenal. Bemerkenswert ist der 4:1-Auswärtssieg bei Newcastle United, der die Qualität der Farke-Elf unterstreicht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SunderlandUnentschiedenLeeds
1
2
2
Klub Freundschaftsspiele
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
England Championship
Leeds badge
Leeds
LEE
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
England Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Leeds badge
Leeds
LEE
2
END
5Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 18. Oktober 2026 in der Premier League statt, als Leeds United und Sunderland sich 1:1 trennten. Zuvor gewann Sunderland am 3. März 2026 das Heimspiel in der Premier League mit 1:0 gegen Leeds, während das Duell am 28. Dezember 2025 im Stadium of Light ebenfalls 1:1 endete. Aus den letzten fünf direkten Vergleichen – inklusive eines Freundschaftsspiels und zweier Championship-Duelle – hält Leeds zwei Siege, Sunderland einen, bei zwei Unentschieden.

Sunderland vs. Leeds: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
N
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
8701135+821
S
S
S
N
S
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
S
S
S
S
U
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
84131715+213
N
S
S
N
U
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
S
N
S
U
S
6
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
S
S
U
S
N
7
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
N
U
S
U
U
8
LeedsLeedsLEE
724196+310
U
N
U
S
U
9
EvertonEvertonEVE
824289-110
N
N
U
S
U
10
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
11
HullHullHUL
723287+19
N
U
N
U
U
12
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
S
S
U
N
U
13
FulhamFulhamFUL
8224810-28
S
S
N
U
U
14
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
N
N
S
N
U
15
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
U
U
U
N
U
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
N
S
U
N
S
17
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
S
N
N
U
U
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
N
N
S
S
N
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
N
N
N
N
U
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UEFA Europa League
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