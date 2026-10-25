Das Spiel zwischen Sturm Graz und Ried beginnt am 25.10.2026, 14:30.

Anstoßzeit Sturm Graz gegen Ried

Wer zeigt / überträgt Sturm Graz vs Ried heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Sturm Graz und Ried ist live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Alle Übertragungsdetails und Abo-Möglichkeiten sind direkt beim Anbieter verfügbar.

Sturm Graz vs. Ried: Spielvorschau

Sturm Graz empfängt Ried im Graz-Liebenau-Stadion in der Österreich 1. Bundesliga. Beide Mannschaften treffen in einem Duell aufeinander, das für die Tabellensituation beider Klubs nicht ohne Bedeutung ist.

Für Sturm Graz unter Trainer Fabio Ingolitsch war zuletzt einiges los. Das Team zeigte in der Europa League zwar Schwächen, feierte aber in der Liga zuletzt einen beeindruckenden 6:1-Kantersieg gegen Grazer AK – ein Ergebnis, das die Qualität des Kaders unterstreicht.

Auch in der Europa League meldeten sich die Grazer eindrucksvoll zurück: Gegen Marseille gewann Sturm mit 1:0 und bewies defensivtaktische Disziplin. Das gibt Selbstvertrauen für das Liga-Geschäft.

Ried reist unter Trainer Mario Despotovic als Tabellensechster an. Die Gäste befinden sich in guter Verfassung: Zuletzt gab es einen 3:2-Sieg gegen Austria Wien, und die Mannschaft verlor in den letzten fünf Pflichtspielen kein einziges.

Das Duell zweier Klubs aus dem oberen Tabellendrittel verspricht eine kampfbetonte Partie. Wer im Graz-Liebenau-Stadion die drei Punkte mitnimmt, stärkt seine Ausgangslage für den weiteren Saisonverlauf erheblich.

Alle Informationen zur Live-Übertragung des Spiels finden Sie nachfolgend.





Sturm Graz vs. Ried: Aufstellungen

Form

Sturm Graz kommt mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Das Team feierte zuletzt einen 1:0-Sieg gegen Marseille in der Europa League und davor ein 6:1 gegen Grazer AK in der Bundesliga. Lediglich die 0:3-Niederlage gegen Bournemouth trübt die jüngste Bilanz. Insgesamt erzielte Sturm in diesem Zeitraum zwölf Treffer und kassierte fünf.

Ried präsentiert sich ebenfalls in stabiler Form mit drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage in den letzten fünf Spielen. Der jüngste Erfolg war ein 3:2-Sieg gegen Austria Wien, zuvor gab es ein 1:2 bei WSG Tirol. Ried erzielte in diesem Zeitraum zwölf Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der Österreich 1. Bundesliga fand im Februar 2026 statt – Sturm Graz gewann zu Hause mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen holte Sturm drei Siege, Ried keinen, bei einem Unentschieden. Sturm ist in dieser Paarung klar die dominierende Mannschaft der jüngeren Vergangenheit.

Sturm Graz vs. Ried: Die Tabellen

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