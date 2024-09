Sturm Graz gastiert am Donnerstag in der Champions League bei Stade Brest. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League gehen die Begegnungen der ersten Runde in der Ligaphase über die Bühne. Dabei bekommt es Sturm Graz am Donnerstag (19. September) auswärts mit Stade Brest zu tun. Der Anstoß in der Bretagne erfolgt um 21 Uhr.

Überdies dient das Stade du Roudourou in Guingamp als Kulisse des Duells zwischen den Piraten und den Blackies. Es kommt erstmals zu einem Aufeinandertreffen Sturm Graz vs. Stade Brest.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Sturm Graz bei Stade Brest im LIVE STREAM und TV schauen könnt.

Sturm Graz bei Stade Brest, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Stade Brest – Sturm Graz Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 1. Spieltag Datum Donnerstag, 19. September 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Stade du Roudourou (Guingamp)

Wer zeigt / überträgt Sturm Graz bei Stade Brest heute im LIVE STREAM und live im TV?

Sturm Graz bei Stade Brest im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Brest-News

Stade Brest hatte in der Ligue 1 2023/24 das Überraschungsteam schlechthin dargestellt und als Dritter sein erstes Europapokal-Ticket gelöst.

Allerdings hält die Mannschaft von Eric Roy nach vier Auftritten in der laufenden Meisterschaft bei nur drei Punkten.

Nach einem 1:5 gegen Olympique Marseille und einem 0:2 in Lens hatten sich die Piraten mit einem 4:0 gegen die AS Saint-Etienne in die Länderspiel-Pause verabschiedet. Doch am Samstag folgte ein 1:3 bei PSG.

Sturm-News

Sturm Graz war als österreichischer Meister ebenfalls direkt in die Ligaphase eingezogen.

Damit nehmen die Blackies erstmals seit der Saison 2000/01 an einem Champions-League-Hauptbewerb teil.

Da das für Sonntag geplante Auswärtsspiel gegen Austria Wien aufgrund des Unwetters verschoben wurde, bestritten die Steirer ihre jüngste Meisterschaftspartie Ende August.

Hierbei hatte die Elf von Christian Ilzer mit einem 4:2 gegen die WSG Tirol den vierten Sieg am Stück eingefädelt. Sie hatte ausschließlich zum Auftakt mit einem 0:1 bei Rapid Wien Punkte liegen gelassen.

