In der Österreichischen Bundesliga stehen die Begegnungen des neunten Spieltags auf dem Programm. Dabei bekommt es Sturm Graz am Sonntag (6. Oktober) mit RB Salzburg zu tun. Der Anpfiff des Spitzenspiels erfolgt um 17 Uhr.

Überdies fungiert die Merkur Arena als Schauplatz des Duells zwischen dem amtierenden Doublegewinner und dem Vizemeister. Sturm Graz und RB Salzburg holten bislang 16 und 13 Punkte - aber die Mozartstädter bestritten zwei Liga-Partien weniger.

Sturm Graz vs. RB Salzburg, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Sturm Graz – RB Salzburg Wettbewerb Österreichische Bundesliga, 9. Spieltag Datum Sonntag, 6. Oktober 2024 Uhrzeit 17 Uhr Ort Merkur Arena (Graz)

Wer zeigt / überträgt Sturm Graz vs. RB Salzburg heute im LIVE STREAM und live im TV?

Sturm Graz vs. RB Salzburg im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Sturm Graz-News

Sturm Graz unterlag am Mittwoch in der Champions League in Klagenfurt dem FC Brügge mit 0:1.

Am 28. September hatte sich das Team von Christian Ilzer bei Blau Weiß Linz mit 2:1 durchgesetzt. Mika Biereth (18.) und Otar Kiteishvili (71.) zeichneten sich für die Tore verantwortlich.

Damit waren die Blackies nach einem 0:3 gegen den WAC und einem 2:2 bei Austria Wien auf die Siegerstraße zurückgekehrt.

Getty Images

RB Salzburg-News

Für RB Salzburg kommt das Auswärtsspiel gegen Sturm Graz fünf Tage nach einem 0:4 in der Königsklasse gegen Stade Brest.

Im jüngsten Meisterschaftsspiel vor acht Tagen hatte die Elf von Pepijn Lijnders ein 2:0 gegen Austria Wien erreicht. Oscar Gloukh war mit einem Doppelpack (10., 88.) der Mann des Spiels.

Davor hatten die Mozartstädter im September ein 2:3 bei Rapid Wien und eine Nullnummer bei der WSG Tirol verzeichnet.

Sturm Graz gegen RB Salzburg live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 205 Siege Sturm Graz 67 Siege RB Salzburg 83 Unentschieden 55 Letztes Duell RB Salzburg vs. Sturm Graz 2:2 (Bundesliga, 28. April 2023)

Sturm Graz vs. RB Salzburg live anschauen: Nützliche Links