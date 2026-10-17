Das Spiel zwischen Straßburg und Paris Saint-Germain beginnt am 17.10.2026, 17:15.

Anstoßzeit Straßburg gegen Paris Saint-Germain

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 7 17. Okt. 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

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Die Partie zwischen Straßburg und Paris Saint-Germain ist in Deutschland live bei DAZN zu sehen.

Straßburg vs. Paris Saint-Germain: Spielvorschau

Paris Saint-Germain gastiert am Freitag im Stade de la Meinau in Straßburg zum Ligue-1-Duell gegen den Tabellennachbarn aus dem Elsass.

PSG reist nach einem beeindruckenden Auftritt in der Champions League an. Unter Luis Enrique bezwang der französische Meister Manchester City mit 4:2 im Etihad Stadium – Desire Doue, Ousmane Dembele, Vitinha und Maghnes Akliouche trafen für die Pariser.

Dembele war dabei besonders auffällig. Der Franzose ließ seine Kritiker mit einer starken Leistung verstummen und scherzte anschließend, er brauche nach dem Erfolg mehr Urlaub – worauf Luis Enrique mit einem Augenzwinkern antwortete, Dembele sei eben „der Boss".

Straßburg hingegen steckt in einer schwierigen Phase. Hugo Oliveiras Mannschaft verlor zuletzt zweimal in Folge in der Ligue 1 und kämpft mit einer langen Verletztenliste, die die taktischen Möglichkeiten des Trainers spürbar einschränkt.

Für PSG bietet die Partie die Chance, den Vorsprung in der Meisterschaft auszubauen und den Rhythmus beizubehalten, den die Mannschaft in den vergangenen Wochen entwickelt hat.

Alle Informationen zur Übertragung, den Aufstellungen und dem Spielverlauf gibt es hier im Überblick.





Straßburg vs. Paris Saint-Germain: Aufstellungen

Form

Straßburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Ligue-1-Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Nizza, zuvor unterlag die Mannschaft Paris FC ebenfalls mit 1:2. Positiv zu vermerken ist ein 6:2-Erfolg gegen Troyes zu Saisonbeginn sowie ein 2:1-Sieg gegen Lens.

PSG präsentiert sich dagegen in blendender Verfassung und gewann alle fünf Pflichtspiele zuletzt. Nach dem 6:1 gegen Slovan Bratislava in der Champions League folgte nun der 4:2-Erfolg bei Manchester City. In der Ligue 1 schlug PSG Le Mans mit 3:1, Marseille mit 2:1 und Brest mit 1:0 – die Mannschaft hat in dieser Phase kaum Schwäche gezeigt.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Teams fand im Februar 2026 im Stade de la Meinau statt und endete mit einem 1:2-Sieg für PSG. Aus den fünf jüngsten direkten Vergleichen geht PSG mit drei Siegen als klarer Favorit hervor – Straßburg gewann einmal, ein Spiel endete 3:3. Bemerkenswert: Straßburg holte seinen einzigen Heimsieg in diesem Zeitraum im Mai 2025 mit 2:1.

Straßburg vs. Paris Saint-Germain: Die Tabellen

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