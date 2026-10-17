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Frankreich Ligue 1
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Wer zeigt / überträgt Straßburg vs. Paris Saint-Germain heute live im TV und Livestream?

Straßburg - Paris Saint-Germain
Straßburg
Paris Saint-Germain
Frankreich Ligue 1

In der Ligue 1 spielt Straßburg gegen Paris Saint-Germain. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Straßburg und Paris Saint-Germain beginnt am 17.10.2026, 17:15.

Anstoßzeit Straßburg gegen Paris Saint-Germain

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 7
Stade de la Meinau

Wer zeigt / überträgt Straßburg vs Paris Saint-Germain heute live im TV und Livestream?

Die Partie zwischen Straßburg und Paris Saint-Germain ist in Deutschland live bei DAZN zu sehen.

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Straßburg vs. Paris Saint-Germain: Spielvorschau

Paris Saint-Germain gastiert am Freitag im Stade de la Meinau in Straßburg zum Ligue-1-Duell gegen den Tabellennachbarn aus dem Elsass.

PSG reist nach einem beeindruckenden Auftritt in der Champions League an. Unter Luis Enrique bezwang der französische Meister Manchester City mit 4:2 im Etihad Stadium – Desire Doue, Ousmane Dembele, Vitinha und Maghnes Akliouche trafen für die Pariser.

Dembele war dabei besonders auffällig. Der Franzose ließ seine Kritiker mit einer starken Leistung verstummen und scherzte anschließend, er brauche nach dem Erfolg mehr Urlaub – worauf Luis Enrique mit einem Augenzwinkern antwortete, Dembele sei eben „der Boss".

Straßburg hingegen steckt in einer schwierigen Phase. Hugo Oliveiras Mannschaft verlor zuletzt zweimal in Folge in der Ligue 1 und kämpft mit einer langen Verletztenliste, die die taktischen Möglichkeiten des Trainers spürbar einschränkt.

Für PSG bietet die Partie die Chance, den Vorsprung in der Meisterschaft auszubauen und den Rhythmus beizubehalten, den die Mannschaft in den vergangenen Wochen entwickelt hat.

Alle Informationen zur Übertragung, den Aufstellungen und dem Spielverlauf gibt es hier im Überblick.


Straßburg vs. Paris Saint-Germain: Aufstellungen

Straßburg vs Paris Saint-Germain Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Straßburg crest
Straßburg
STR
page.match.formation.title
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
Filip JörgensenFilip JörgensenK. CoulibalyK. Coulibalyteam-logoJ. Mitchellteam-logoG. AntwiOsoOsoteam-logoD. SousaD. EssugoD. EssugoG. ReynaG. ReynaG. YassineG. Yassineteam-logoJ. OrtegaS. Amo-AmeyawS. Amo-AmeyawM. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoN. MendesN. MendesFabián RuizFabián RuizL. BeraldoL. BeraldoJ. NevesJ. NevesF. TorresF. TorresK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaM. GodtsM. Godts
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
Straßburg

Startelf

Paris Saint-Germain

Trainer

  • H. Oliveira
  • Luis Enrique

Form

STR

STR - Form

RCL
S2-1
TRO
S2-6
ASM
U1-1
PAR
N2-1
NCE
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
PSG

PSG - Form

SBR
S6-1
B29
S0-1
OM
S1-2
LEM
S3-1
MCI
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
16/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Straßburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Ligue-1-Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Nizza, zuvor unterlag die Mannschaft Paris FC ebenfalls mit 1:2. Positiv zu vermerken ist ein 6:2-Erfolg gegen Troyes zu Saisonbeginn sowie ein 2:1-Sieg gegen Lens.

PSG präsentiert sich dagegen in blendender Verfassung und gewann alle fünf Pflichtspiele zuletzt. Nach dem 6:1 gegen Slovan Bratislava in der Champions League folgte nun der 4:2-Erfolg bei Manchester City. In der Ligue 1 schlug PSG Le Mans mit 3:1, Marseille mit 2:1 und Brest mit 1:0 – die Mannschaft hat in dieser Phase kaum Schwäche gezeigt.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

StraßburgUnentschiedenParis Saint-Germain
1
1
3
Frankreich Ligue 1
Straßburg badge
Straßburg
STR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
END
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Straßburg badge
Straßburg
STR
3
END
Frankreich Ligue 1
Straßburg badge
Straßburg
STR
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
END
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Straßburg badge
Straßburg
STR
2
END
Frankreich Ligue 1
Straßburg badge
Straßburg
STR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
END
9Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Teams fand im Februar 2026 im Stade de la Meinau statt und endete mit einem 1:2-Sieg für PSG. Aus den fünf jüngsten direkten Vergleichen geht PSG mit drei Siegen als klarer Favorit hervor – Straßburg gewann einmal, ein Spiel endete 3:3. Bemerkenswert: Straßburg holte seinen einzigen Heimsieg in diesem Zeitraum im Mai 2025 mit 2:1.

Straßburg vs. Paris Saint-Germain: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
6420105+514
U
S
U
S
S
2
LilleLilleLIL
641194+513
S
N
S
S
U
3
RennesRennesREN
64111210+213
S
N
S
S
S
4
LyonLyonOL
6321114+711
N
S
U
S
U
5
Paris FCParis FCPAR
632184+411
N
S
U
S
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
6321118+311
S
S
S
N
U
7
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
S
U
S
U
N
8
BrestBrestB29
6222129+38
S
N
N
S
U
9
LorientLorientLOR
62226608
S
N
U
S
N
10
NizzaNizzaNCE
622257-28
S
S
N
U
N
11
LensLensRCL
62131110+17
S
N
U
N
N
12
StraßburgStraßburgSTR
62131112-17
N
N
U
S
S
13
AngersAngersSCO
6213710-37
N
S
U
N
S
14
MarseilleMarseilleOM
620498+16
S
N
N
N
N
15
Le MansLe MansLEM
71331015-56
N
N
S
U
U
16
AuxerreAuxerreAJA
6204816-86
N
S
S
N
N
17
TroyesTroyesTRO
6114413-94
N
N
N
N
S
18
Le HavreLe HavreLEH
602448-42
N
N
U
N
U
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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