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Wer zeigt / überträgt St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps heute live im TV und Livestream?

St. Louis City - Vancouver Whitecaps
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In der USA MLS spielt St. Louis City gegen Vancouver Whitecaps. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen St. Louis City und Vancouver Whitecaps beginnt am 15.10.2026, 02:30.

Anstoßzeit St. Louis City gegen Vancouver Whitecaps

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USA MLS - Spielwoche 29
Energizer Park

Wer zeigt / überträgt St. Louis City vs Vancouver Whitecaps heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen St. Louis City SC und Vancouver Whitecaps ist live auf Apple TV zu sehen. Seit der Saison 2026 ist der MLS Season Pass vollständig in das reguläre Apple-TV-Abonnement integriert – alle Spiele sind ohne zusätzliche Kosten abrufbar.

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St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps: Spielvorschau

St. Louis City SC empfängt Vancouver Whitecaps im Energizer Park in einem Duell der Western Conference, das in der Schlussphase der MLS-Hauptrunde für beide Seiten Gewicht hat.

Yoann Damet führt City SC in Bestform in diese Partie. Fünf Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen eine klare Sprache – darunter ein beeindruckendes 6:2 gegen LA Galaxy zuletzt.

Vancouver reist als Tabellenführer der Western Conference an, doch Jesper Sörensens Mannschaft hat zuletzt Federn gelassen. Zwei Niederlagen in den letzten fünf Spielen – darunter ein 1:3 gegen Chicago Fire – haben die Spitzenposition unter Druck gesetzt.

City SC hat in dieser Saison den Energizer Park zu einer echten Festung gemacht. Die Gastgeber werden den Heimvorteil nutzen wollen, um den Abstand zur Tabellenspitze weiter zu verkürzen.

Die Whitecaps müssen auswärts eine Reaktion zeigen. Als Konferenzführer ist ein Ausrutscher in St. Louis keine Option, wenn die Spitzenposition bis zum Saisonende verteidigt werden soll.

Alle Infos zur Übertragung, zum Anstoß und zu den Mannschaften gibt es im Folgenden.


St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps: Aufstellungen

St. Louis City vs Vancouver Whitecaps Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Y. Damet

Form

STL

STL - Form

MIN
S4-2
CLR
S0-3
TFC
S3-1
RNY
S0-3
LAG
S6-2
Tor erzielt (kassiert)
19/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
VAN

VAN - Form

MTL
N2-1
RSL
S0-3
DCU
U3-3
CHI
N3-1
LAF
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

St. Louis City SC präsentiert sich in außergewöhnlicher Verfassung und hat alle fünf jüngsten Pflichtspiele gewonnen. Das letzte Spiel endete mit einem 6:2-Erfolg gegen LA Galaxy, davor gab es ein 3:0 bei Red Bull New York. Insgesamt erzielte City SC in diesem Zeitraum 16 Tore und kassierte nur neun.

Vancouver Whitecaps kommt mit einer gemischten Bilanz: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Spiel endete mit einem 1:1 gegen Los Angeles FC, davor folgte eine 1:3-Niederlage bei Chicago Fire. In fünf Spielen erzielte Vancouver acht Treffer, ließ aber neun zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

St. Louis CityUnentschiedenVancouver Whitecaps
1
1
3
USA MLS
Vancouver Whitecaps badge
Vancouver Whitecaps
VAN
1
St. Louis City badge
St. Louis City
STL
3
END
USA MLS
Vancouver Whitecaps badge
Vancouver Whitecaps
VAN
3
St. Louis City badge
St. Louis City
STL
2
END
USA MLS
St. Louis City badge
St. Louis City
STL
0
Vancouver Whitecaps badge
Vancouver Whitecaps
VAN
0
END
USA MLS
St. Louis City badge
St. Louis City
STL
1
Vancouver Whitecaps badge
Vancouver Whitecaps
VAN
4
END
USA MLS
Vancouver Whitecaps badge
Vancouver Whitecaps
VAN
4
St. Louis City badge
St. Louis City
STL
3
END
9Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im September 2026 in der MLS statt und endete mit einem 1:3-Auswärtssieg für St. Louis City beim Spiel in Vancouver. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, haben die Whitecaps zweimal gewonnen, City SC zweimal, ein Spiel endete torlos. Beide Mannschaften haben in diesen Begegnungen regelmäßig getroffen.

St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps: Die Tabellen

Major League Soccer West

#PSUNTG+/-PktForm
1
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
2815676130+3151
U
N
U
S
N
2
St. Louis CitySt. Louis CitySTL
2814865438+1650
S
S
S
S
U
3
FC DallasFC DallasDAL
2813875245+747
N
S
U
S
S
4
San Jose EarthquakesSan Jose EarthquakesSJE
2813785040+1046
U
S
U
S
S
5
Houston 1836Houston 1836HOU
2813693634+245
U
N
U
N
S
6
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
2911994431+1342
U
N
U
N
S
7
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
2811893835+341
S
S
S
S
U
8
Colorado RapidsColorado RapidsCLR
28114133939037
U
N
U
S
U
9
LA GalaxyLA GalaxyLAG
2999113950-1136
N
S
S
U
N
10
Portland TimbersPortland TimbersPOT
2896135154-333
U
N
N
N
U
11
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
2895144146-532
N
S
N
N
N
12
San Diego FCSan Diego FCSDI
2888124851-332
N
U
U
N
N
13
Austin FCAustin FCAUS
28710113651-1531
N
U
U
S
U
14
Minnesota UnitedMinnesota UnitedMIN
2879124251-930
U
N
N
N
N
15
Sporting Kansas CitySporting Kansas CitySKC
2864183568-3322
U
N
S
N
S
Championship Western Conference Playoff
CONCACAF Champions League

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