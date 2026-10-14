Das Spiel zwischen St. Louis City und Vancouver Whitecaps beginnt am 15.10.2026, 02:30.

Anstoßzeit St. Louis City gegen Vancouver Whitecaps

USA MLS - Spielwoche 29 14. Okt. 2026 - 20:30 Energizer Park

Wer zeigt / überträgt St. Louis City vs Vancouver Whitecaps heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen St. Louis City SC und Vancouver Whitecaps ist live auf Apple TV zu sehen. Seit der Saison 2026 ist der MLS Season Pass vollständig in das reguläre Apple-TV-Abonnement integriert – alle Spiele sind ohne zusätzliche Kosten abrufbar.

St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps: Spielvorschau

St. Louis City SC empfängt Vancouver Whitecaps im Energizer Park in einem Duell der Western Conference, das in der Schlussphase der MLS-Hauptrunde für beide Seiten Gewicht hat.

Yoann Damet führt City SC in Bestform in diese Partie. Fünf Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen eine klare Sprache – darunter ein beeindruckendes 6:2 gegen LA Galaxy zuletzt.

Vancouver reist als Tabellenführer der Western Conference an, doch Jesper Sörensens Mannschaft hat zuletzt Federn gelassen. Zwei Niederlagen in den letzten fünf Spielen – darunter ein 1:3 gegen Chicago Fire – haben die Spitzenposition unter Druck gesetzt.

City SC hat in dieser Saison den Energizer Park zu einer echten Festung gemacht. Die Gastgeber werden den Heimvorteil nutzen wollen, um den Abstand zur Tabellenspitze weiter zu verkürzen.

Die Whitecaps müssen auswärts eine Reaktion zeigen. Als Konferenzführer ist ein Ausrutscher in St. Louis keine Option, wenn die Spitzenposition bis zum Saisonende verteidigt werden soll.

Alle Infos zur Übertragung, zum Anstoß und zu den Mannschaften gibt es im Folgenden.





St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps: Aufstellungen

Form

St. Louis City SC präsentiert sich in außergewöhnlicher Verfassung und hat alle fünf jüngsten Pflichtspiele gewonnen. Das letzte Spiel endete mit einem 6:2-Erfolg gegen LA Galaxy, davor gab es ein 3:0 bei Red Bull New York. Insgesamt erzielte City SC in diesem Zeitraum 16 Tore und kassierte nur neun.

Vancouver Whitecaps kommt mit einer gemischten Bilanz: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Spiel endete mit einem 1:1 gegen Los Angeles FC, davor folgte eine 1:3-Niederlage bei Chicago Fire. In fünf Spielen erzielte Vancouver acht Treffer, ließ aber neun zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im September 2026 in der MLS statt und endete mit einem 1:3-Auswärtssieg für St. Louis City beim Spiel in Vancouver. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, haben die Whitecaps zweimal gewonnen, City SC zweimal, ein Spiel endete torlos. Beide Mannschaften haben in diesen Begegnungen regelmäßig getroffen.

St. Louis City vs. Vancouver Whitecaps: Die Tabellen

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