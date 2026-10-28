Das Spiel zwischen SSV Jeddeloh und Hertha BSC beginnt am 28.10.2026, 18:00.

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Anstoßzeit SSV Jeddeloh gegen Hertha BSC

Wer zeigt / überträgt SSV Jeddeloh vs Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen SSV Jeddeloh und Hertha BSC wird live auf WOW übertragen. Den Livestream gibt es direkt über die Plattform.

SSV Jeddeloh vs. Hertha BSC: Spielvorschau

Im DFB-Pokal empfängt SSV Jeddeloh in der 53acht-Arena in Jeddeloh den Zweitligisten Hertha BSC. Für den Viertligisten aus Niedersachsen ist es das größte Spiel der Saison.

Hertha BSC reist als klarer Favorit an. In der 2. Bundesliga hat sich der Berliner Klub unter Trainer Stefan Leitl als konstanteste Kraft der Liga etabliert und führt die Tabelle an.

SSV Jeddeloh kämpft derzeit in der vierten Liga. Die jüngsten Ergebnisse waren durchwachsen: drei Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen zeigen, dass der Außenseiter unter Druck steht.

Für Hertha ist der Pokal eine weitere Bühne, um Form zu bestätigen. Zuletzt gewann der Klub in der Liga gegen Arminia Bielefeld mit 1:0 und unterstrich damit seinen Anspruch auf den direkten Aufstieg.

Wer das Duell zwischen dem Viertligisten und dem Tabellenführer der 2. Bundesliga live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





SSV Jeddeloh vs. Hertha BSC: Aufstellungen

Form

SSV Jeddeloh kommt mit einer Bilanz von einem Unentschieden, einem Sieg und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt trennte sich der Klub von Eimsbütteler TV mit 1:1, davor gab es einen 3:2-Sieg gegen Werder Bremen II. Dem stehen Niederlagen gegen Lübeck (1:2), SV Drochtersen/Assel (2:7) und Eintracht Norderstedt (0:4) gegenüber. In diesem Zeitraum erzielte Jeddeloh sieben Tore und kassierte 13.

Hertha BSC präsentiert sich zuletzt in stabiler Verfassung: drei Siege und zwei Unentschieden aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der jüngste Ligaauftritt brachte einen 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld, davor gab es ein 0:0 gegen Holstein Kiel. Zuvor gewannen die Berliner gegen Greuther Fürth (2:1) und Dynamo Dresden (1:2 auswärts). Hertha traf in diesem Zeitraum sechsmal und ließ drei Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Duellen zwischen SSV Jeddeloh und Hertha BSC liegen keine Daten vor. Aufgrund der unterschiedlichen Ligenzugehörigkeit beider Klubs sind Aufeinandertreffen selten.

SSV Jeddeloh vs. Hertha BSC: Die Tabellen

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