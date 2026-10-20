Das Spiel zwischen SSC Neapel und Bodö/Glimt beginnt am 20.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit SSC Neapel gegen Bodö/Glimt

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Wer zeigt / überträgt SSC Neapel vs Bodö/Glimt heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird in Deutschland live auf DAZN übertragen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

SSC Neapel vs. Bodö/Glimt: Spielvorschau

Im Diego Armando Maradona Stadion in Neapel empfängt SSC Neapel den norwegischen Vertreter Bodø/Glimt in der Champions League. Für beide Mannschaften steht in dieser Partie einiges auf dem Spiel.

Bei Neapel läuft es in dieser Saison noch nicht nach Plan. Massimiliano Allegri steht nach vier Niederlagen in acht Pflichtspielen unter Druck, und die jüngste 3:1-Niederlage gegen Villarreal in der Champions League hat die Stimmung rund um den Klub weiter getrübt. In der Gruppenphase rangiert Neapel aktuell auf einem enttäuschenden Tabellenplatz.

Dazu schwelt intern die Debatte um Kevin De Bruyne, dessen Verhältnis zu Allegri nach dem Villarreal-Spiel öffentlich in den Fokus gerückt ist. Auch die Vertragssituation von Scott McTominay gibt zu reden und lenkt die Aufmerksamkeit weg vom Sportlichen.

Bodø/Glimt reist dagegen in starker Verfassung an. Der norwegische Klub hat zuletzt Borussia Dortmund mit 1:0 bezwungen und kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Neapel. Trainer Kjetil Knutsen hat sein Team gut eingestellt.

Neapel braucht dringend eine Reaktion – und das vor eigenem Publikum. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





SSC Neapel vs. Bodö/Glimt: Aufstellungen

Form

Neapel kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:0-Niederlage gegen Venedig in der Serie A, zuvor hatte die Mannschaft gegen Villarreal in der Champions League mit 1:3 verloren. Ein 3:0-Sieg gegen Frosinone lieferte zwischenzeitlich einen Lichtblick. Insgesamt erzielte Neapel in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Bodø/Glimt präsentiert sich in deutlich besserer Form: vier Siege und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Zuletzt gewann der Klub mit 2:0 gegen Hamarkameratene in der Eliteserien, und der 1:0-Erfolg gegen Borussia Dortmund in der Champions League unterstreicht die aktuelle Stärke. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 2:1 gegen Brann in der Liga.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Begegnungen zwischen SSC Neapel und Bodø/Glimt liegen keine Daten vor. Diese Partie ist damit ein Duell zweier Mannschaften ohne bekannte gemeinsame Vorgeschichte.

SSC Neapel vs. Bodö/Glimt: Die Tabellen

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