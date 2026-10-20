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Wer zeigt / überträgt SSC Neapel vs. Bodö/Glimt heute live im TV und Livestream?

SSC Neapel - Bodö/Glimt
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Bodö/Glimt
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In der Champions League spielt SSC Neapel gegen Bodö/Glimt. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen SSC Neapel und Bodö/Glimt beginnt am 20.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit SSC Neapel gegen Bodö/Glimt

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Champions League - Spielwoche 3
Diego Armando Maradona

Wer zeigt / überträgt SSC Neapel vs Bodö/Glimt heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird in Deutschland live auf DAZN übertragen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

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SSC Neapel vs. Bodö/Glimt: Spielvorschau

Im Diego Armando Maradona Stadion in Neapel empfängt SSC Neapel den norwegischen Vertreter Bodø/Glimt in der Champions League. Für beide Mannschaften steht in dieser Partie einiges auf dem Spiel.

Bei Neapel läuft es in dieser Saison noch nicht nach Plan. Massimiliano Allegri steht nach vier Niederlagen in acht Pflichtspielen unter Druck, und die jüngste 3:1-Niederlage gegen Villarreal in der Champions League hat die Stimmung rund um den Klub weiter getrübt. In der Gruppenphase rangiert Neapel aktuell auf einem enttäuschenden Tabellenplatz.

Dazu schwelt intern die Debatte um Kevin De Bruyne, dessen Verhältnis zu Allegri nach dem Villarreal-Spiel öffentlich in den Fokus gerückt ist. Auch die Vertragssituation von Scott McTominay gibt zu reden und lenkt die Aufmerksamkeit weg vom Sportlichen.

Bodø/Glimt reist dagegen in starker Verfassung an. Der norwegische Klub hat zuletzt Borussia Dortmund mit 1:0 bezwungen und kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Neapel. Trainer Kjetil Knutsen hat sein Team gut eingestellt.

Neapel braucht dringend eine Reaktion – und das vor eigenem Publikum. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


SSC Neapel vs. Bodö/Glimt: Aufstellungen

SSC Neapel vs Bodö/Glimt Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
page.match.formation.title
Bodö/Glimt crest
Bodö/Glimt
BOD
4-3-3
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicB. BadiashileB. BadiashileA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinK. De BruyneK. De BruyneS. McTominayS. McTominayG. Di LorenzoG. Di LorenzoN. LangN. LangS. LobotkaS. LobotkaL. SpinazzolaL. SpinazzolaRasmus HöjlundRasmus HöjlundN. HaikinN. HaikinH. AleesamiH. AleesamiFredrik André BjörkanFredrik André BjörkanJ. GundersenJ. GundersenFredrik SjövoldFredrik SjövoldP. BergP. BergS. FetS. FetS. AuklendS. AuklendO. BrynhildsenO. BrynhildsenJ. HaugeJ. HaugeA. HelmersenA. Helmersen
Bodö/Glimt crest
Bodö/Glimt
BOD
3-4-2-1
SSC Neapel

Startelf

Bodö/Glimt

Trainer

  • M. Allegri
  • K. Knutsen

Form

NAP

NAP - Form

BOL
S1-0
FIO
U1-1
FRC
S3-0
VIL
N3-1
VEN
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BOD

BOD - Form

BRA
N2-1
RAN
S2-6
KBK
S3-1
BVB
S1-0
H-K
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
13/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Neapel kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:0-Niederlage gegen Venedig in der Serie A, zuvor hatte die Mannschaft gegen Villarreal in der Champions League mit 1:3 verloren. Ein 3:0-Sieg gegen Frosinone lieferte zwischenzeitlich einen Lichtblick. Insgesamt erzielte Neapel in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Bodø/Glimt präsentiert sich in deutlich besserer Form: vier Siege und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Zuletzt gewann der Klub mit 2:0 gegen Hamarkameratene in der Eliteserien, und der 1:0-Erfolg gegen Borussia Dortmund in der Champions League unterstreicht die aktuelle Stärke. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 2:1 gegen Brann in der Liga.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Begegnungen zwischen SSC Neapel und Bodø/Glimt liegen keine Daten vor. Diese Partie ist damit ein Duell zweier Mannschaften ohne bekannte gemeinsame Vorgeschichte.

SSC Neapel vs. Bodö/Glimt: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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